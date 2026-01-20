Enostaven in kompakten za uporabo ter nevsiljiv dizajn: s stenskim obešalnikom za cev lahko vašo vrtno cev zdaj shranite na steno in tako prihranite prostor. Ima tudi reže za šobe in pršilne sulice. Po uporabi lahko vrtno cev enostavno namestite na obešalo za cev. Zahvaljujoč visokokakovostnim materialom je stensko obešalo za cevi posebej trpežno in dolgotrajno ter odporno na UV žarke in zmrzal. Kärcher daje tudi 5-letno garancijo na izdelek.