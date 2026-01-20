Obešalnik za cev
Stenski obešalnik za cevi za shranjevanje cevi, ki prihrani prostor. Z režami za šobe in pršilne cevke ter primeren za vse običajne vrtne cevi.
Enostaven in kompakten za uporabo ter nevsiljiv dizajn: s stenskim obešalnikom za cev lahko vašo vrtno cev zdaj shranite na steno in tako prihranite prostor. Ima tudi reže za šobe in pršilne sulice. Po uporabi lahko vrtno cev enostavno namestite na obešalo za cev. Zahvaljujoč visokokakovostnim materialom je stensko obešalo za cevi posebej trpežno in dolgotrajno ter odporno na UV žarke in zmrzal. Kärcher daje tudi 5-letno garancijo na izdelek.
Značilnosti in prednosti
Praktično shranjevanje cevi, ki ne zavzame veliko prostora
- Vse shranjeno na enem mestu.
Nosilec šobe
- Pripomočki za zalivanje so vedno pri roki.
Petletna garancija
- Dolga življenjska doba.
UV in zmrzal odporen
- Pripravljen za uporabo v katerem koli letnem času.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Zmogljivost cevi (m)
|35 (1/2") / 25 (5/8") / 20 (3/4")
|Razmik vijakov za stensko montažo (mm)
|115
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,537
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,546
|Mere (D × Š × V) (mm)
|286 x 144 x 240
Oprema
- Nosilec šobe
- Stenski nosilec vključuje vijake
Dodatna oprema
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.