Enostaven in kompakten za uporabo ter nevsiljiv dizajn: s stenskim obešalnikom za cev lahko vašo vrtno cev zdaj shranite na steno in tako prihranite prostor. Držalo ima reže za šobe in pršilne cevke. Poleg tega lahko dodatne pripomočke za zalivanje ali vrtnarske rokavice priročno shranite v predel za shranjevanje, vedno pri roki. Po uporabi lahko vrtno cev enostavno namestite na obešalo za cev. Zahvaljujoč visokokakovostnim materialom je stensko obešalo za cevi posebej trpežno in dolgotrajno ter odporno na UV žarke in zmrzal. Kärcher daje tudi 5-letno garancijo na izdelek.