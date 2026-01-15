Zeleni odpadki so prisotni vse leto: spomladi in poleti cvetni listi in odrezki žive meje ter pokošena trava, v jesenskem času pa na trate, poti in teraso pada listje. Obstaja naprava, ki lahko naredi praktično vsako nalogo manj naporno: akumulatorski sesalnik in puhalnik listja BLV 18-200. Priročna naprava z dvoročnim ročajem za optimalno porazdelitev teže omogoča, da z lahkoto odstranite tudi mokro listje iz težko dostopnih vogalov. Funkcionalno napravo 3 v 1 z veliko prostornino zbiralne vreče upravljate s pomočjo izbirne ročice, kar omogoča tudi istočasno uporabo funkcij sesanja in pihanja. S spremenljivo regulacijo hitrosti lahko idealno hitrost zraka prilagodimo potrebnemu učinku čiščenja, od rahlega vetra do Turbo Boost-a. Naprava je ergonomsko zasnovana, z vodilnimi kolesi, kar vam omogoča udobnejše delo ter prihrani veliko napora. Baterija ni vključena v obseg dobave.