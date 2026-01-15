Baterijski puhalnik BLV 18-200 Battery

BLV 18-200 akumulatorski sesalnik listja s funkcijo Turbo Boost v trenutku odpihne, posesa in zdrobi zelene odpadke, zaradi česar je nepogrešljiv za urejen vrt.

Zeleni odpadki so prisotni vse leto: spomladi in poleti cvetni listi in odrezki žive meje ter pokošena trava, v jesenskem času pa na trate, poti in teraso pada listje. Obstaja naprava, ki lahko naredi praktično vsako nalogo manj naporno: akumulatorski sesalnik in puhalnik listja BLV 18-200. Priročna naprava z dvoročnim ročajem za optimalno porazdelitev teže omogoča, da z lahkoto odstranite tudi mokro listje iz težko dostopnih vogalov. Funkcionalno napravo 3 v 1 z veliko prostornino zbiralne vreče upravljate s pomočjo izbirne ročice, kar omogoča tudi istočasno uporabo funkcij sesanja in pihanja. S spremenljivo regulacijo hitrosti lahko idealno hitrost zraka prilagodimo potrebnemu učinku čiščenja, od rahlega vetra do Turbo Boost-a. Naprava je ergonomsko zasnovana, z vodilnimi kolesi, kar vam omogoča udobnejše delo ter prihrani veliko napora. Baterija ni vključena v obseg dobave.

Značilnosti in prednosti
Baterijski puhalnik BLV 18-200 Battery: Turbo Boost
Turbo Boost
Zagotavlja začasno povečanje moči za funkcijo sesanja in puhanja
Baterijski puhalnik BLV 18-200 Battery: Spremenljiva regulacija hitrosti
Spremenljiva regulacija hitrosti
Omogoča stalno prilagajanje hitrosti glede na delo
Baterijski puhalnik BLV 18-200 Battery: Izbirna ročica za nastavitev funkcije
Izbirna ročica za nastavitev funkcije
Nenehno prilagajanje med sesanjem in pihanjem, tudi z možnostjo kombinirane funkcije
Dvoročni prijem
  • Zagotavlja idealno porazdelitev teže in enostavno rokovanje
Odstranljivi vodilni kolesi
  • Delo naredi enostavnejše in hkrati učinkovitejše
45-litrska prostornina vrečke57/500045-litrska prostornina vrečke
  • Zagotavlja neprekinjeno delo za daljše obdobje
Brezkrtačni motor
  • Za daljši čas delovanja in daljšo življenjsko dobo naprave.
Specifikacije

Tehnični podatki

Naprava na baterijo
Baterijska platforma Baterijska platforma 18 V
Pogon Brezkrtačni motor
Gumb Turbo boost ja
Nadzor hitrosti ja
Delovna raven hrupa (dB(A)) 107
Hitrost pihanja (km/h) max. 200
Hitrost sesalnega načina (km/h) max. 130
Prostornina vreče za listje (l) 45
Tip baterije Litij-ionska nadomestna baterija
Napetost (V) 18
Zmogljivost polne baterije pri pihanju (m²) max. 425 (2,5 Ah) / max. 850 (5,0 Ah)
Zmogljivost polne baterije pri sesanju (l) max. 45 (2,5 Ah) / max. 90 (5,0 Ah)
Čas delovanja s polno baterijo (min) max. 15 (2,5 Ah) / max. 30 (5,0 Ah)
Barva Črna
Teža brez dodatkov (Kg) 3,5
Teža vključno z embalažo (Kg) 5,4
Mere (D × Š × V) (mm) 1243 x 171 x 376

Obseg dobave

  • Možnost: Baterija in polnilnik nista vključena
  • Vreča za shranjevanje zelenja
  • Odstranljivi vodilni kolesi
  • Ramenski pas
Baterijski puhalnik BLV 18-200 Battery
Baterijski puhalnik BLV 18-200 Battery

Video posnetki

Področja uporabe
  • Odstranjevanje listja okoli hiše
  • Odstranite zelene odpadke po obrezovanju grmičevja in žive meje
  • Poti okoli hiše
  • Območja okoli doma in vrta
Dodatna oprema
VSI PRODUKTI, KI USTREZAJO BATERIJI
NAJDI REZERVNE DELE

Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.