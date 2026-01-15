Baterijski puhalnik BLV 18-200 Battery
BLV 18-200 akumulatorski sesalnik listja s funkcijo Turbo Boost v trenutku odpihne, posesa in zdrobi zelene odpadke, zaradi česar je nepogrešljiv za urejen vrt.
Zeleni odpadki so prisotni vse leto: spomladi in poleti cvetni listi in odrezki žive meje ter pokošena trava, v jesenskem času pa na trate, poti in teraso pada listje. Obstaja naprava, ki lahko naredi praktično vsako nalogo manj naporno: akumulatorski sesalnik in puhalnik listja BLV 18-200. Priročna naprava z dvoročnim ročajem za optimalno porazdelitev teže omogoča, da z lahkoto odstranite tudi mokro listje iz težko dostopnih vogalov. Funkcionalno napravo 3 v 1 z veliko prostornino zbiralne vreče upravljate s pomočjo izbirne ročice, kar omogoča tudi istočasno uporabo funkcij sesanja in pihanja. S spremenljivo regulacijo hitrosti lahko idealno hitrost zraka prilagodimo potrebnemu učinku čiščenja, od rahlega vetra do Turbo Boost-a. Naprava je ergonomsko zasnovana, z vodilnimi kolesi, kar vam omogoča udobnejše delo ter prihrani veliko napora. Baterija ni vključena v obseg dobave.
Značilnosti in prednosti
Turbo BoostZagotavlja začasno povečanje moči za funkcijo sesanja in puhanja
Spremenljiva regulacija hitrostiOmogoča stalno prilagajanje hitrosti glede na delo
Izbirna ročica za nastavitev funkcijeNenehno prilagajanje med sesanjem in pihanjem, tudi z možnostjo kombinirane funkcije
Dvoročni prijem
- Zagotavlja idealno porazdelitev teže in enostavno rokovanje
Odstranljivi vodilni kolesi
- Delo naredi enostavnejše in hkrati učinkovitejše
45-litrska prostornina vrečke
- Zagotavlja neprekinjeno delo za daljše obdobje
Brezkrtačni motor
- Za daljši čas delovanja in daljšo življenjsko dobo naprave.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Naprava na baterijo
|Baterijska platforma
|Baterijska platforma 18 V
|Pogon
|Brezkrtačni motor
|Gumb Turbo boost
|ja
|Nadzor hitrosti
|ja
|Delovna raven hrupa (dB(A))
|107
|Hitrost pihanja (km/h)
|max. 200
|Hitrost sesalnega načina (km/h)
|max. 130
|Prostornina vreče za listje (l)
|45
|Tip baterije
|Litij-ionska nadomestna baterija
|Napetost (V)
|18
|Zmogljivost polne baterije pri pihanju (m²)
|max. 425 (2,5 Ah) / max. 850 (5,0 Ah)
|Zmogljivost polne baterije pri sesanju (l)
|max. 45 (2,5 Ah) / max. 90 (5,0 Ah)
|Čas delovanja s polno baterijo (min)
|max. 15 (2,5 Ah) / max. 30 (5,0 Ah)
|Barva
|Črna
|Teža brez dodatkov (Kg)
|3,5
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|5,4
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1243 x 171 x 376
Obseg dobave
- Možnost: Baterija in polnilnik nista vključena
- Vreča za shranjevanje zelenja
- Odstranljivi vodilni kolesi
- Ramenski pas
Video posnetki
Področja uporabe
- Odstranjevanje listja okoli hiše
- Odstranite zelene odpadke po obrezovanju grmičevja in žive meje
- Poti okoli hiše
- Območja okoli doma in vrta
Dodatna oprema
