Naprava za čiščenje s suhim ledom IB 7/40 Adv
Ice Blaster IB 7/40 Advanced je opremljen z razpršilno pištolo z daljinskim upravljanjem in tudi pri nizkem zračnem tlaku zagotavlja najboljše rezultate pri čiščenju s suhim ledom.
Naš Ice Blaster IB 7/40 Advanced odlikuje premišljena zasnova, veliko inteligentnih podrobnosti, dolga življenjska doba in izjemno kakovostna obdelava. Naprava za čiščenje s suhim ledom najnovejše generacije je zasnovana za dolgotrajno zahtevno delo in ponuja vrhunsko opremo. Tako je serijsko opremljena z integriranim navitjem za ozemljitveno napeljavo, praznjenjem preostalega ledu, ki preprečuje zamrzovanje naprave po koncu dela, ter oljnim in vodnim ločevalnikom za zanesljivo delovanje. Pri tej napravi je zrak optimizirano speljan tako, da celo pri nizkem tlaku in majhni porabi zraka (najv. 3,5 m³/min) zagotavlja vrhunske rezultate čiščenja, hkrati pa je delovanje čistilnika zelo tiho. Za veliko udobje pri delu skrbijo razpršilna pištola z daljinskim upravljanjem, ki omogoča nastavitve parametrov curka, brezstopenjsko uravnavanje tlaka curka in pretoka ledu s tipko (po želji ga je mogoče izklopiti) ter pregleden zaslon za odčitavanje parametrov delovanja. Dodatno je mogoče na zaslon priklicati tudi statistične podatke, kot so čas delovanja, povprečna poraba ledu na uro ali skupna poraba ledu.
Značilnosti in prednosti
Pregleden zaslonEnostavno odčitavanje nastavljenih vrednosti; enostavno upravljanje zahvaljujoč velikim tipkam in elektronskemu krmiljenju.
Samodejno praznjenje preostalega suhega leduPraznjenje posode za suh led s pritiskom na gumb preprečuje, da bi naprava po končanem delu zamrznila.
Vgrajen separator olja in vodeBrez zamrzovanja naprave.
Vgrajeno navitje za ozemljitveno napravo
- Enostavna ozemljitev razpršilnega pripomočka.
- Zaščita pred preskokom iskre od uporabnika na predmet čiščenja.
- Izboljšano udobje pršenja.
Učinkovit dovod zraka v napravi
- Suhi led se nepoškodovan prenese od naprave do šobe.
- Najvišja zmogljivost čiščenja na šobi.
Najvišja mera mobilnosti
- Naprava je optimalno uravnotežena za udobno manevriranje na neravnem terenu.
- Streme spredaj in zadaj na napravi za premagovanje stopnic.
Posoda za suh led iz plastike, armirane s steklenimi vlakni
- Optimalna izolacija suhega ledu.
- Brez nastajanja kondenzacijske vode.
- Stroj ne zamrzne.
Prefinjeno držalo pištole
- Pištola je vedno odlično shranjena.
- Idealen položaj (npr. za menjavo šobe).
Vgrajen predal za odlaganje šob in orodja
- Vse pri roki - neposredno na napravi.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Priključna moč (Kw)
|0,6
|Ohišje / ogrodje
|Nerjaveče jeklo (1.4301)
|Dolžina kabla (m)
|7
|Zračni tlak (bar/Mpa)
|2 - 10 / 0,2 - 1
|Kakovost zraka
|Suho in brezoljno
|Volumski tok zraka (m³/min)
|0,5 - 3,5
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|99
|Kapaciteta suhega ledu (Kg)
|15
|Peleti suhega ledu (premer) (mm)
|3
|Poraba suhega ledu (kg/h)
|15 - 50
|Število faz (Ph)
|1
|Frekvenca (Hz)
|50 - 60
|Napetost (V)
|220 - 240
|Teža brez dodatkov (Kg)
|78
|Teža (z dodatki) (Kg)
|81,6
|Mere (D × Š × V) (mm)
|768 x 510 x 1096
Obseg dobave
- Mazivo za navoj šob
- Šoba s ploščatim curkom
- Viličast ključ (za menjavo šob): 2 Kos(i)
- Razpršilna cev z električnim krmilnim vodom in hitro spojko
- Razpršilna pištola (ergonomska in varna)
- Torba za orodje
Oprema
- Nastavitev količine ledu direktno na razpršilni pištoli
- Nastavitev zračnega tlaka direktno na razpršilni pištoli
- Stikalo "samo zrak" ali "led in zrak" na pištoli
- Elektronsko krmiljenje
- Vključno z navitjem ozemljitvene vrvi
- Separator olja in vode
Video posnetki