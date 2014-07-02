Naš Ice Blaster IB 7/40 Advanced odlikuje premišljena zasnova, veliko inteligentnih podrobnosti, dolga življenjska doba in izjemno kakovostna obdelava. Naprava za čiščenje s suhim ledom najnovejše generacije je zasnovana za dolgotrajno zahtevno delo in ponuja vrhunsko opremo. Tako je serijsko opremljena z integriranim navitjem za ozemljitveno napeljavo, praznjenjem preostalega ledu, ki preprečuje zamrzovanje naprave po koncu dela, ter oljnim in vodnim ločevalnikom za zanesljivo delovanje. Pri tej napravi je zrak optimizirano speljan tako, da celo pri nizkem tlaku in majhni porabi zraka (najv. 3,5 m³/min) zagotavlja vrhunske rezultate čiščenja, hkrati pa je delovanje čistilnika zelo tiho. Za veliko udobje pri delu skrbijo razpršilna pištola z daljinskim upravljanjem, ki omogoča nastavitve parametrov curka, brezstopenjsko uravnavanje tlaka curka in pretoka ledu s tipko (po želji ga je mogoče izklopiti) ter pregleden zaslon za odčitavanje parametrov delovanja. Dodatno je mogoče na zaslon priklicati tudi statistične podatke, kot so čas delovanja, povprečna poraba ledu na uro ali skupna poraba ledu.