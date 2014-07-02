Globinski sesalnik Puzzi 10/1 s šobo za oblazinjene površine in talno šobo je še posebej primeren za higienično in učinkovito čiščenje manjših do srednjih površin. Z 1 bar razpršilnega tlaka ta razpršilno-ekstrakcijska naprava skrbi za nežno globinsko čiščenje tekstilnih površin in vam še posebej pri čiščenju oblazinjenih površin in preprog zagotavlja prepričljive rezultate. Zahvaljujoč ozki šobi je naprava optimalno primerna za uporabo na ozkih predelih. S pomočjo prilagodljive sesalne gume lahko sedaj brez težav očistite tudi zelo izpostavljene površine. Globinski sesalnik je opremljen s kavljem za kabel ter pritrditvijo za ročno šobo in sesalno cev.