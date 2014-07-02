Globinski sesalnik Puzzi 10/1
Globinski sesalnik Puzzi 10/1 s talno šobo/šobo za oblazinjene površine za čiščenje preprog/oblazinjenih površin s pomočjo razpršilno-ekstrakcijske metode.
Globinski sesalnik Puzzi 10/1 s šobo za oblazinjene površine in talno šobo je še posebej primeren za higienično in učinkovito čiščenje manjših do srednjih površin. Z 1 bar razpršilnega tlaka ta razpršilno-ekstrakcijska naprava skrbi za nežno globinsko čiščenje tekstilnih površin in vam še posebej pri čiščenju oblazinjenih površin in preprog zagotavlja prepričljive rezultate. Zahvaljujoč ozki šobi je naprava optimalno primerna za uporabo na ozkih predelih. S pomočjo prilagodljive sesalne gume lahko sedaj brez težav očistite tudi zelo izpostavljene površine. Globinski sesalnik je opremljen s kavljem za kabel ter pritrditvijo za ročno šobo in sesalno cev.
Značilnosti in prednosti
Popoln učinek čiščenjaPopolno globinsko čiščenje tekstilnih površin. Hitro sušenje pomeni, da je površine mogoče hitro ponovno uporabiti zahvaljujoč odlični zmogljivosti povratnega sesanja. Odličen rezultat čiščenja z vidnim učinkom prej in potem.
Profesionalna kakovost: izjemno robusten in vzdržljivUčinkovita črpalka z dolgo življenjsko dobo. Zmogljiva turbina z odlično zmogljivostjo povratnega sesanja. Robustna oblika in odbijač ščitita stroj pred udarci in udarci.
Celovit komplet pripomočkov za čiščenje preprogPrilagodljiva sesalna ustnica za optimalen sesalni kot in odlične rezultate sušenja. 240 mm široka talna šoba z integrirano razpršilno cevjo. Ergonomski dvoročni oprijem za dodatno udobje uporabnika.
Priročna šoba za oblazinjenje
- Enostavno, a temeljito čiščenje oblazinjenja in oblazinjenega pohištva.
- Popolna za čiščenje notranjosti vozila.
- 110 milimetrov široka šoba za vstavljanje v pršilno/sesalno pištolo.
Odstranljiva, pametna posoda 2 v 1
- Hitro in enostavno polnjenje rezervoarja za svežo vodo.
- Prikladno in enostavno odstranite umazano vodo.
Enostavno upravljanje zahvaljujoč dvema velikima gumboma
- Ni se vam treba sklanjati: nožno stikalo za vklop/izklop za hitrost in enostavno uporabo.
- Hitra metoda v 1 koraku: kombinirano pršenje in sesanje v enem postopku.
- Metoda v dveh korakih: razpršite po vlaknih in pustite, da se vpijejo – nato posesajte.
Velika zadnja kolesa in prilagodljivi 360° krmilni valji
- Enostavno manevriranje tudi na neravnih površinah.
- Posebej okreten in prilagodljiv pri čiščenju.
Kavelj za kabel
- Za varno shranjevanje napajalnega kabla.
- Praktična in ščiti kable.
- Stroj omogoča preprost in praktičen transport in shranjevanje.
Vgrajena shramba za nastavek za oblazinjenje in nastavek za preproge
- Zahvaljujoč oblikovanju sponke je nastavek za oblazinjenje vedno na dosegu roke.
- Integrirano držalo za sesalno cev s talno šobo v nosilnem ročaju.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Maks. površinska zmogljivost (m²/h)
|20 - 25
|Zračni tok (l/s)
|74
|Vakuum (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Poraba razpršila (l/min)
|1
|Tlak pršenja (bar)
|1
|Posoda sveža/umazana voda (l)
|10 / 9
|Zmogljivost turbine (W)
|1250
|Zmogljivost črpalke (W)
|40
|Napetost (V)
|220 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50 / 60
|Dolžina kabla (m)
|7,5
|Barva
|antracit
|Teža brez dodatkov (Kg)
|10,5
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|16,08
|Mere (D × Š × V) (mm)
|690 x 325 x 440
Obseg dobave
- Šoba za oblazinjene površine
- Čistilna sredstva: Zavihki RM 760, 2 Kos(i)
- Pršilno-sesalna cev: 2.5 m
- Kavelj za kabel
- Talna šoba: 240 mm
- Pršilna/sesalna pištola
- D-ročaj za pršilno/sesalno cev
- Odstranljiva posoda 2 v 1
- Pršilno-sesalna cev: 1 Kos(i)
Oprema
- Integriran prostor za shranjevanje dodatkov
- Integriran prostor za shranjevanje talne šobe
- Ustnik za šobo: Šoba za oblazinjene površine, modra
Video posnetki
Področja uporabe
- Za intenzivno globinsko čiščenje pohištva in oblazinjenega pohištva
- Za vmesno čiščenje in ciljno odstranjevanje madežev na preprogah
- Za čiščenje vseh tekstilnih površin – vključno z notranjostjo avtomobila
- Za intenzivno čiščenje z vlakni oblazinjenih avtomobilskih sedežev
- Za ciljno globinsko čiščenje manjših preprog
- Za čiščenje oblazinjenih in tekstilnih površin v higiensko občutljivih prostorih
- Za globinsko čiščenje preprog in tekstilnih talnih oblog
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.