Čistilno-sesalni stroj BR 40/10 C Ep Adv
BR 40/10 C – najbolj ekonomičen stroj v svojem razredu. Z del. širino 400 mm in 10-litrskim rezervoarjem. Različica Advance ima tudi dodatna kolesa za transport in nastavitev pritiska krtač.
Kompakten čistilno-sesalni stroj lahko uporabljate za različne namene. Izjemo tiho krtačenje in sesanje sta mogoča v obe smeri. Ima preklopen potisni lok in snemljive posode, ki jih lahko z uporabo ročaja zelo preprosto prenašate. Menjava krtačnega in sesalnega nastavka poteka brez uporabe orodja ter jo opravite v le nekaj sekundah.
Značilnosti in prednosti
Zmogljivo in hitro
- 2 hitro vrteča se krtačna valja z visokim pritisnim tlakom.
- 2 progi sesalnih odprtin pobirata vodo naprej in vzvratno.
- Tla so takoj spet pohodna.
Zapeljete ga lahko pod nizko višino
- Enostavno čiščenje tudi pod pohištvom.
- Potisni ročaj lahko preklopite v obe smeri.
- Pri zelo nizkih predmetih lahko ostranite tudi rezervoar.
Enostavno servisiranje
- Enostavna menjava krtač in sesalnih odprtin brez orodja.
- Razdelilno letev vode lahko enostavno snamete in jo po potrebi očistite.
- Vse električne komponente so hitro in enostavno dostopne.
Ergonomski ročaj
- Za več udobja pri uporabi.
- Z vgrajenim krmiljenjem dotoka vode in krtače.
- Idealen za prenašanje in shranjevanje.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Vrsta pogona
|Omrežno napajanje
|Delovna širina krtač (mm)
|400
|Delovna širina sesanja (mm)
|400
|Posoda sveža/umazana voda (l)
|10 / 10
|Teoretična površinska zmogljivost (m²/h)
|400
|Praktična površinska zmogljivost (m²/h)
|300
|Hitrost vrtenja krtače (rpm)
|1100
|Pritisni tlak krtač (g/cm²/Kg)
|100 - 200 / 20 - 30
|Poraba vode (l/min)
|1
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|max. 75
|Napetost (V)
|220 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50
|Nazivna vhodna moč (W)
|max. 2300
|Barva
|antracit
|Teža brez dodatkov (Kg)
|35,5
|Mere (D × Š × V) (mm)
|520 x 470 x 1150
Obseg dobave
- Krtačni valj: 2 Kos(i)
- Transportna kolesa
- 2 sesalna nastavka, ravna: 1 Kos(i)
Oprema
- Sistem 2 rezervoarjev
- Omrežno napajanje
- Variabilni pritisni tlak
