Kompakten čistilno-sesalni stroj lahko uporabljate za različne namene. Izjemo tiho krtačenje in sesanje sta mogoča v obe smeri. Ima preklopen potisni lok in snemljive posode, ki jih lahko z uporabo ročaja zelo preprosto prenašate. Menjava krtačnega in sesalnega nastavka poteka brez uporabe orodja ter jo opravite v le nekaj sekundah.