BR 40/10 C – najbolj ekonomičen stroj v svojem razredu. Z del. širino 400 mm in 10-litrskim rezervoarjem. Različica Advance ima tudi dodatna kolesa za transport in nastavitev pritiska krtač.

Kompakten čistilno-sesalni stroj lahko uporabljate za različne namene. Izjemo tiho krtačenje in sesanje sta mogoča v obe smeri. Ima preklopen potisni lok in snemljive posode, ki jih lahko z uporabo ročaja zelo preprosto prenašate. Menjava krtačnega in sesalnega nastavka poteka brez uporabe orodja ter jo opravite v le nekaj sekundah.

Značilnosti in prednosti
Zmogljivo in hitro
  • 2 hitro vrteča se krtačna valja z visokim pritisnim tlakom.
  • 2 progi sesalnih odprtin pobirata vodo naprej in vzvratno.
  • Tla so takoj spet pohodna.
Zapeljete ga lahko pod nizko višino
  • Enostavno čiščenje tudi pod pohištvom.
  • Potisni ročaj lahko preklopite v obe smeri.
  • Pri zelo nizkih predmetih lahko ostranite tudi rezervoar.
Enostavno servisiranje
  • Enostavna menjava krtač in sesalnih odprtin brez orodja.
  • Razdelilno letev vode lahko enostavno snamete in jo po potrebi očistite.
  • Vse električne komponente so hitro in enostavno dostopne.
Ergonomski ročaj
  • Za več udobja pri uporabi.
  • Z vgrajenim krmiljenjem dotoka vode in krtače.
  • Idealen za prenašanje in shranjevanje.
Specifikacije

Tehnični podatki

Vrsta pogona Omrežno napajanje
Delovna širina krtač (mm) 400
Delovna širina sesanja (mm) 400
Posoda sveža/umazana voda (l) 10 / 10
Teoretična površinska zmogljivost (m²/h) 400
Praktična površinska zmogljivost (m²/h) 300
Hitrost vrtenja krtače (rpm) 1100
Pritisni tlak krtač (g/cm²/Kg) 100 - 200 / 20 - 30
Poraba vode (l/min) 1
Raven zvočnega tlaka (dB(A)) max. 75
Napetost (V) 220 / 240
Frekvenca (Hz) 50
Nazivna vhodna moč (W) max. 2300
Barva antracit
Teža brez dodatkov (Kg) 35,5
Mere (D × Š × V) (mm) 520 x 470 x 1150

Obseg dobave

  • Krtačni valj: 2 Kos(i)
  • Transportna kolesa
  • 2 sesalna nastavka, ravna: 1 Kos(i)

Oprema

  • Sistem 2 rezervoarjev
  • Omrežno napajanje
  • Variabilni pritisni tlak
