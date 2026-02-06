Industrijski odpraševalniki
Neprekinjeno sesanje suspendiranih delcev Neprekinjeno pridobivanje neposredno na mestu izvora v procesu, pa tudi iz okolice, pomembno prispeva k zanesljivosti postopka in varnosti pri delu. Naši industrijski odpraševalniki za uporabo v proizvodnji so primerni za vse vrste prahu in drobnih ostružkov, ki se pojavijo v procesu obdelave.
Industrijski odpraševalniki
Odpraševalniki so stroji, ki iz zraka odstranjujejo suspendirane delce, kot je prah, zlasti fine vrste prahu. Industrijski odpraševalci delujejo pri nizkem vakuumu z relativno visokim pretokom zraka. Portfelj odpraševalcev vključuje stroje za uporabo znotraj in zunaj cone Atex 22.
Industrijski odpraševalniki Ex
Naši eksplozijsko zaščiteni industrijski odpraševalniki so izdelani skladno z direktivo Z22 za eksplozivne lebdeče in gorljive delce.