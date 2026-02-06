Industrijski odpraševalniki

Neprekinjeno sesanje suspendiranih delcev Neprekinjeno pridobivanje neposredno na mestu izvora v procesu, pa tudi iz okolice, pomembno prispeva k zanesljivosti postopka in varnosti pri delu. Naši industrijski odpraševalniki za uporabo v proizvodnji so primerni za vse vrste prahu in drobnih ostružkov, ki se pojavijo v procesu obdelave.