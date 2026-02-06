Industrijski odpraševalniki

Neprekinjeno sesanje suspendiranih delcev Neprekinjeno pridobivanje neposredno na mestu izvora v procesu, pa tudi iz okolice, pomembno prispeva k zanesljivosti postopka in varnosti pri delu. Naši industrijski odpraševalniki za uporabo v proizvodnji so primerni za vse vrste prahu in drobnih ostružkov, ki se pojavijo v procesu obdelave.

Kärcher Industrijski odpraševalniki Industrijski odpraševalniki

Industrijski odpraševalniki

Odpraševalniki so stroji, ki iz zraka odstranjujejo suspendirane delce, kot je prah, zlasti fine vrste prahu. Industrijski odpraševalci delujejo pri nizkem vakuumu z relativno visokim pretokom zraka. Portfelj odpraševalcev vključuje stroje za uporabo znotraj in zunaj cone Atex 22.

Poglej izdelke
Kärcher Industrijski odpraševalniki Ex Industrijski odpraševalniki Ex

Industrijski odpraševalniki Ex

Naši eksplozijsko zaščiteni industrijski odpraševalniki so izdelani skladno z direktivo Z22 za eksplozivne lebdeče in gorljive delce.

Poglej izdelke