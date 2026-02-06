Industrijski odpraševalniki Ex

Za vse, kar je v zraku in eksplozivno Neprekinjeno ekstrahiranje suspendiranih, eksplozivnih delcev neposredno na mestu izvora v procesu postavlja izjemno visoke zahteve za industrijske odpraševalnike. Naši odpraševalniki in odpraševalniki Ex se že vrsto let dokazujejo v neprekinjeni nepremični uporabi 24 ur na dan, 7 dni v tednu, na številnih področjih industrije, zlasti v predelavi kovin in lesa, v avtomobilski, kemični in farmacevtski industriji, živilski industriji, proizvodnji papirja, v gumarstvu in predelovalna industrija plastike, pa tudi v coni 22.