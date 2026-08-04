Industrijski sesalnik IVM 60/12-1 M ACD WS
Zanesljiv (čistilni) partner: industrijski sesalnik z enim motorjem IVM 60/12-1 M ACD WS učinkovito in uspešno sesa vrste finega prahu, ki so predmet zahtev glede inercije.
Kompakten, zanesljiv, preprost: industrijski sesalnik srednjega razreda IVM 60/12-1 M ACD WS z enim motorjem je idealna rešitev za sesanje finega prahu, ki ga je treba inertira, kot so aluminijev, titanov ali magnezijev prah. Kompakten in zanesljiv stroj z visokozmogljivo turbino ima velik zvezdasti filter prašnega razreda M, ki ga je mogoče enostavno in priročno očistiti s sistemom čiščenja filtra Pull and Clean, ne da bi se sesalnik izklopil. Zbirna posoda ima tudi cedilno košaro. Vsi vsesani delci se potisnejo skozi inertno tekočino, tako da so popolnoma mokri. Nivo napolnjenosti inertne tekočine je mogoče kadar koli videti skozi kontrolno okence. Izklop sesalne moči, ko je nivo tekočine prenizek, preprečuje napake pri upravljanju. Tekočina se izprazni skozi kroglični ventil.
Značilnosti in prednosti
ACD – Uporablja se za vnetljiv prahZa varno in ekonomično sesanje vnetljivega prahu. Skladno s standardom IEC 60335-2-69.
Prisilno vodenje ujetih delcevSesalni odpadki so popolnoma omočeni z inertno tekočino.
Spremljanje tekočine v posodiNivo inertne tekočine se spremlja skozi kontrolno steklo.
Izklop sesalne moči pri nizki ravni tekočine
- Izguba sesanja nakazuje operaterju, da je nivo tekočine nizek.
Kompakten sistem
- Popolnoma integrirana zbiralna posoda ohranja sistem izjemno kompakten.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|220 - 240
|Frekvenca (Hz)
|50 - 60
|Zračni tok (l/s)
|74
|Vakuum (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Prostornina posode (l)
|60
|Material posode
|Nerjaveče jeklo
|Nazivna poraba moči (Kw)
|1,1
|Vrsta prevzema
|Električen
|Nominalna širina priključka
|DN 70
|Nominalna širina pribora
|DN 40
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|79
|Dolžina kabla (m)
|10
|Razred prahu glavnega filtra
|M
|Območje filtra za glavni filter (m²)
|1,5
|Barva
|srebrna
|Teža brez dodatkov (Kg)
|72
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|72
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1020 x 680 x 1490
Oprema
- Glavni filter: Zvezdni filter
- Vključeni dodatki: ne
Video posnetki
Področja uporabe
- Strojni proizvodni procesi
- Aditivna proizvodnja