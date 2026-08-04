Industrijski sesalnik IVM 60/12-1 M ACD WS

Zanesljiv (čistilni) partner: industrijski sesalnik z enim motorjem IVM 60/12-1 M ACD WS učinkovito in uspešno sesa vrste finega prahu, ki so predmet zahtev glede inercije.

Kompakten, zanesljiv, preprost: industrijski sesalnik srednjega razreda IVM 60/12-1 M ACD WS z enim motorjem je idealna rešitev za sesanje finega prahu, ki ga je treba inertira, kot so aluminijev, titanov ali magnezijev prah. Kompakten in zanesljiv stroj z visokozmogljivo turbino ima velik zvezdasti filter prašnega razreda M, ki ga je mogoče enostavno in priročno očistiti s sistemom čiščenja filtra Pull and Clean, ne da bi se sesalnik izklopil. Zbirna posoda ima tudi cedilno košaro. Vsi vsesani delci se potisnejo skozi inertno tekočino, tako da so popolnoma mokri. Nivo napolnjenosti inertne tekočine je mogoče kadar koli videti skozi kontrolno okence. Izklop sesalne moči, ko je nivo tekočine prenizek, preprečuje napake pri upravljanju. Tekočina se izprazni skozi kroglični ventil.

Značilnosti in prednosti
Industrijski sesalnik IVM 60/12-1 M ACD WS: ACD – Uporablja se za vnetljiv prah
ACD – Uporablja se za vnetljiv prah
Za varno in ekonomično sesanje vnetljivega prahu. Skladno s standardom IEC 60335-2-69.
Industrijski sesalnik IVM 60/12-1 M ACD WS: Prisilno vodenje ujetih delcev
Prisilno vodenje ujetih delcev
Sesalni odpadki so popolnoma omočeni z inertno tekočino.
Industrijski sesalnik IVM 60/12-1 M ACD WS: Spremljanje tekočine v posodi
Spremljanje tekočine v posodi
Nivo inertne tekočine se spremlja skozi kontrolno steklo.
Izklop sesalne moči pri nizki ravni tekočine
  • Izguba sesanja nakazuje operaterju, da je nivo tekočine nizek.
Kompakten sistem
  • Popolnoma integrirana zbiralna posoda ohranja sistem izjemno kompakten.
Specifikacije

Tehnični podatki

Število faz (Ph) 1
Napetost (V) 220 - 240
Frekvenca (Hz) 50 - 60
Zračni tok (l/s) 74
Vakuum (mbar/kPa) 254 / 25,4
Prostornina posode (l) 60
Material posode Nerjaveče jeklo
Nazivna poraba moči (Kw) 1,1
Vrsta prevzema Električen
Nominalna širina priključka DN 70
Nominalna širina pribora DN 40
Raven zvočnega tlaka (dB(A)) 79
Dolžina kabla (m) 10
Razred prahu glavnega filtra M
Območje filtra za glavni filter (m²) 1,5
Barva srebrna
Teža brez dodatkov (Kg) 72
Teža vključno z embalažo (Kg) 72
Mere (D × Š × V) (mm) 1020 x 680 x 1490

Oprema

  • Glavni filter: Zvezdni filter
  • Vključeni dodatki: ne
Industrijski sesalnik IVM 60/12-1 M ACD WS
Industrijski sesalnik IVM 60/12-1 M ACD WS
Industrijski sesalnik IVM 60/12-1 M ACD WS
Industrijski sesalnik IVM 60/12-1 M ACD WS
Industrijski sesalnik IVM 60/12-1 M ACD WS

Video posnetki

Področja uporabe
  • Strojni proizvodni procesi
  • Aditivna proizvodnja
Dodatna oprema