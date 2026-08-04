Kompakten, zanesljiv, preprost: industrijski sesalnik srednjega razreda IVM 60/12-1 M ACD WS z enim motorjem je idealna rešitev za sesanje finega prahu, ki ga je treba inertira, kot so aluminijev, titanov ali magnezijev prah. Kompakten in zanesljiv stroj z visokozmogljivo turbino ima velik zvezdasti filter prašnega razreda M, ki ga je mogoče enostavno in priročno očistiti s sistemom čiščenja filtra Pull and Clean, ne da bi se sesalnik izklopil. Zbirna posoda ima tudi cedilno košaro. Vsi vsesani delci se potisnejo skozi inertno tekočino, tako da so popolnoma mokri. Nivo napolnjenosti inertne tekočine je mogoče kadar koli videti skozi kontrolno okence. Izklop sesalne moči, ko je nivo tekočine prenizek, preprečuje napake pri upravljanju. Tekočina se izprazni skozi kroglični ventil.