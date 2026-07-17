Industrijski sesalnik IVM 60/30

Robusten industrijski sesalnik srednjega razreda IVM 60/30 z vzdržljivim kompresorjem s stranskim kanalom in velikim zvezdastim filtrom razreda prahu M. Primeren je za odstranjevanje finih in grobih trdnih snovi.

Vzdržljivi kompresor s stranskim kanalom na trifazni tok, velik zvezdasti filter razreda prahu M in udobno ročno čiščenje filtra so najpomembnejše odlike našega industrijskega sesalnika srednjega razreda IVM 60/30. Robustna naprava prepriča že z zunanjim videzom neobčutljivega jeklenega ohišja, proti kislinam obstojnega telesa in posode iz nerjavnega jekla ter velikih koles za preprost transport in varno mobilnost. Sesalnik je praktično univerzalno uporaben za odstranjevanje finih in grobih trdnih snovi v industrijskem okolju – po potrebi tudi v treh izmenah.

Značilnosti in prednosti
Industrijski sesalnik IVM 60/30: Na obrabo odporen kompresor v stranski kanal
Na obrabo odporen kompresor v stranski kanal
Z močjo 3 kW in mehkim zagonom za sesanje velikih količin prahu in trdnih delcev. Za visoko sesalno moč in življenjsko dobo najmanj 20.000 ur. Primerno za večizmensko delovanje in/ali z več sesalnimi točkami.
Industrijski sesalnik IVM 60/30: Ročno čiščenje filtra s potegom in čiščenjem
Ročno čiščenje filtra s potegom in čiščenjem
Filter se med delovanjem očisti v enem koraku. Odpraševanje z majhno obrabo s pomočjo obračanja zraka.
Industrijski sesalnik IVM 60/30: Opremljen z zelo velikim zvezdastim filtrom
Opremljen z zelo velikim zvezdastim filtrom
Za varno sesanje trdnih delcev in prahu do razreda prahu M. Primerno tudi za velike količine prahu.
Specifikacije

Tehnični podatki

Število faz (Ph) 3
Napetost (V) 400
Frekvenca (Hz) 50
Zračni tok (l/s/m³/h) 68 / 244,8
Vakuum (mbar/kPa) 286 / 28,6
Prostornina posode (l) 60
Material posode Nerjaveče jeklo
Nazivna poraba moči (Kw) 3
Vrsta prevzema Električen
Nominalna širina priključka DN 70
Nominalna širina pribora DN 40
Raven zvočnega tlaka (dB(A)) 79
Razred prahu glavnega filtra M
Območje filtra za glavni filter (m²) 2,2
Teža brez dodatkov (Kg) 99
Teža vključno z embalažo (Kg) 100,898
Mere (D × Š × V) (mm) 1030 x 680 x 1650

Oprema

  • Glavni filter: Zvezdni filter
  • Vključeni dodatki: ne
Industrijski sesalnik IVM 60/30
Industrijski sesalnik IVM 60/30
Industrijski sesalnik IVM 60/30

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