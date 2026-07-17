Vzdržljivi kompresor s stranskim kanalom na trifazni tok, velik zvezdasti filter razreda prahu M in udobno ročno čiščenje filtra so najpomembnejše odlike našega industrijskega sesalnika srednjega razreda IVM 60/30. Robustna naprava prepriča že z zunanjim videzom neobčutljivega jeklenega ohišja, proti kislinam obstojnega telesa in posode iz nerjavnega jekla ter velikih koles za preprost transport in varno mobilnost. Sesalnik je praktično univerzalno uporaben za odstranjevanje finih in grobih trdnih snovi v industrijskem okolju – po potrebi tudi v treh izmenah.