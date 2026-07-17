Industrijski sesalnik IVM 60/30
Robusten industrijski sesalnik srednjega razreda IVM 60/30 z vzdržljivim kompresorjem s stranskim kanalom in velikim zvezdastim filtrom razreda prahu M. Primeren je za odstranjevanje finih in grobih trdnih snovi.
Vzdržljivi kompresor s stranskim kanalom na trifazni tok, velik zvezdasti filter razreda prahu M in udobno ročno čiščenje filtra so najpomembnejše odlike našega industrijskega sesalnika srednjega razreda IVM 60/30. Robustna naprava prepriča že z zunanjim videzom neobčutljivega jeklenega ohišja, proti kislinam obstojnega telesa in posode iz nerjavnega jekla ter velikih koles za preprost transport in varno mobilnost. Sesalnik je praktično univerzalno uporaben za odstranjevanje finih in grobih trdnih snovi v industrijskem okolju – po potrebi tudi v treh izmenah.
Značilnosti in prednosti
Na obrabo odporen kompresor v stranski kanalZ močjo 3 kW in mehkim zagonom za sesanje velikih količin prahu in trdnih delcev. Za visoko sesalno moč in življenjsko dobo najmanj 20.000 ur. Primerno za večizmensko delovanje in/ali z več sesalnimi točkami.
Ročno čiščenje filtra s potegom in čiščenjemFilter se med delovanjem očisti v enem koraku. Odpraševanje z majhno obrabo s pomočjo obračanja zraka.
Opremljen z zelo velikim zvezdastim filtromZa varno sesanje trdnih delcev in prahu do razreda prahu M. Primerno tudi za velike količine prahu.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|3
|Napetost (V)
|400
|Frekvenca (Hz)
|50
|Zračni tok (l/s/m³/h)
|68 / 244,8
|Vakuum (mbar/kPa)
|286 / 28,6
|Prostornina posode (l)
|60
|Material posode
|Nerjaveče jeklo
|Nazivna poraba moči (Kw)
|3
|Vrsta prevzema
|Električen
|Nominalna širina priključka
|DN 70
|Nominalna širina pribora
|DN 40
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|79
|Razred prahu glavnega filtra
|M
|Območje filtra za glavni filter (m²)
|2,2
|Teža brez dodatkov (Kg)
|99
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|100,898
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1030 x 680 x 1650
Oprema
- Glavni filter: Zvezdni filter
- Vključeni dodatki: ne
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