Industrijski sesalnik IVR-B 30/15 je popoln za zahtevno uporabo v industriji za predelavo kovin in umetnih mas. Njegova posebej nizka in kompaktna konstrukcija omogoča uporabo na številnih področjih. Zaradi zmogljivega patronskega filtra in kakovostne zbiralne posode iz nerjavnega jekla je mogoče varno ter zanesljivo sesanje odpadkov prebijanja, ostružkov in prahu. Trpežni kompresor stranskih kanalov pri tem omogoča dolgotrajno uporabo, na primer na proizvodnih linijah, zmogljiva zvočna izolacija pa zagotavlja zelo tiho delovanje. Poleg tega pri konstrukciji naprave namenoma nismo uporabili sicer običajnih komponent, da bi zagotovili še posebej preprosto upravljanje in čim manj potrebnega vzdrževanja.