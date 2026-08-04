Industrijski sesalnik IVR-B 20/8
Majhen, vsestranski sesalnik IVR-B 20/8 z zbiralno posodo iz nerjavnega jekla in kompresorjem stranskih kanalov je namenjen sesanju odpadkov prebijanja, ostružkov in grobega prahu.
Industrijski sesalnik IVR-B 30/15 je popoln za zahtevno uporabo v industriji za predelavo kovin in umetnih mas. Njegova posebej nizka in kompaktna konstrukcija omogoča uporabo na številnih področjih. Zaradi zmogljivega patronskega filtra in kakovostne zbiralne posode iz nerjavnega jekla je mogoče varno ter zanesljivo sesanje odpadkov prebijanja, ostružkov in prahu. Trpežni kompresor stranskih kanalov pri tem omogoča dolgotrajno uporabo, na primer na proizvodnih linijah, zmogljiva zvočna izolacija pa zagotavlja zelo tiho delovanje. Poleg tega pri konstrukciji naprave namenoma nismo uporabili sicer običajnih komponent, da bi zagotovili še posebej preprosto upravljanje in čim manj potrebnega vzdrževanja.
Značilnosti in prednosti
Kompaktne dimenzijePreprosto shranjevanje ali nameščenje med proizvodne stroje, nanje ali podnje. Kompaktna velikost omogoča različne načine uporabe. Močan kompresor stranskih kanalov omogoča vsestransko uporabo.
Prostostoječa zbiralna posoda iz nerjavečega jeklaZbirno posodo lahko dvignete z osnovne plošče stroja. Varnostne sponke na pokrovu omogočajo varen transport.
Na obrabo odporen kompresor v stranski kanalKompakten stroj z nazivno vhodno močjo 0,8 kW za sesanje trdnih snovi. Za visoko sesalno moč in življenjsko dobo najmanj 20.000 ur. Optimalno primeren za mobilno uporabo pri večizmenskem delovanju.
Opremljen z vzdržljivim kartušnim filtrom
- Za varno sesanje trdnih delcev in majhnih količin prahu do razreda prahu M.
- Zelo jasna in kompaktna zasnova filtra.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|3
|Napetost (V)
|400
|Frekvenca (Hz)
|50 - 60
|Zračni tok (l/s/m³/h)
|39 / 140
|Vakuum (mbar/kPa)
|90 / 9
|Prostornina posode (l)
|20
|Nazivna poraba moči (Kw)
|0,8
|Vrsta prevzema
|Električen
|Nominalna širina priključka
|DN 50
|Nominalna širina pribora
|DN 50 DN 40
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|70
|Razred prahu glavnega filtra
|M
|Območje filtra za glavni filter (m²)
|0,7
|Teža brez dodatkov (Kg)
|32
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|32,559
|Mere (D × Š × V) (mm)
|610 x 450 x 480