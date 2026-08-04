Preprosta, brezkontaktna uporaba zahvaljujoč zapiralu in popolna za zelo velike količine umazanije, tudi na neravnih tleh: bombažna krpa Kärcher. Zanke in zunanji robovi krpe za brisanje imajo visoko vsebnost bombaža, enakomerna porazdelitev zank zagotavlja optimalno pobiranje umazanije in vpijanje vlage ter v povezavi s tesno razporejenimi zunanjimi robovi zelo dobro pobiranje grobe umazanije z dobrim drsenjem istočasno. Poleg tega ima blago skupno 4 zanke v modri, rdeči, rumeni in zeleni barvi. S tem barvno kodiranim sistemom je krpa jasno dodeljena določenemu delu, ki ga je treba očistiti, in učinkovito prepreči navzkrižno kontaminacijo – zanke, ki niso potrebne, se preprosto odrežejo. Bombažna krpa je popolna za uporabo v sistemu ploščate krpe z vozičkom z dvojnim vedrom ali vozičkom z enim vedrom in stiskalnico.