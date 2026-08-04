Bombažna krpa, 40 cm
Zanke in zunanji robovi te krpe za brisanje so večinoma izdelani iz mehkega bombaža. Z loputo za uporabo z ravnim sistemom za brisanje z vedrom in stiskalnico Kärcher.
Preprosta, brezkontaktna uporaba zahvaljujoč zapiralu in popolna za zelo velike količine umazanije, tudi na neravnih tleh: bombažna krpa Kärcher. Zanke in zunanji robovi krpe za brisanje imajo visoko vsebnost bombaža, enakomerna porazdelitev zank zagotavlja optimalno pobiranje umazanije in vpijanje vlage ter v povezavi s tesno razporejenimi zunanjimi robovi zelo dobro pobiranje grobe umazanije z dobrim drsenjem istočasno. Poleg tega ima blago skupno 4 zanke v modri, rdeči, rumeni in zeleni barvi. S tem barvno kodiranim sistemom je krpa jasno dodeljena določenemu delu, ki ga je treba očistiti, in učinkovito prepreči navzkrižno kontaminacijo – zanke, ki niso potrebne, se preprosto odrežejo. Bombažna krpa je popolna za uporabo v sistemu ploščate krpe z vozičkom z dvojnim vedrom ali vozičkom z enim vedrom in stiskalnico.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Program
|CLASSIC
|Vrsta tal
|Trde talne obloge / Prožna tla
|Zgradba tal
|Gladko in rahlo strukturirano
|Raven nečistoč
|Nizko do srednje
|Uporaba tekstila
|Trpežnost tekstila
|Delovna širina (cm)
|40
|Pritrditev tekstila
|Zavihki
|Material
|70% bombaž / 30% PET
|Material tekstila
|Bombažna mešanica
|Vrsta proizvodnje
|PET-tkana nosilna tkanina z všitimi zankami
|Struktura tekstila
|Vrsta tkanja - z zankami
|Pralna temperatura (°C)
|max. 90
|Priporočilo glede pranja (°C)
|60
|Cikli pranja¹⁾
|pribl. 250
|Količina (Kos(i))
|1
|Teža na izdelek / teža na m² (Kg)
|0,164
|Mere (D × Š) (mm)
|400 / 140
¹⁾ Upoštevanje ali uporaba priporočenih temperatur in detergentov. Poleg tega lahko uporaba sušilnika, zlasti pri višjih temperaturah, znatno skrajša življenjsko dobo.
Področja uporabe
- Tla - mokro čiščenje
- Tla v kopalnici - mokro čiščenje