Bombažna krpa, 40 cm

Zanke in zunanji robovi te krpe za brisanje so večinoma izdelani iz mehkega bombaža. Z loputo za uporabo z ravnim sistemom za brisanje z vedrom in stiskalnico Kärcher.

Preprosta, brezkontaktna uporaba zahvaljujoč zapiralu in popolna za zelo velike količine umazanije, tudi na neravnih tleh: bombažna krpa Kärcher. Zanke in zunanji robovi krpe za brisanje imajo visoko vsebnost bombaža, enakomerna porazdelitev zank zagotavlja optimalno pobiranje umazanije in vpijanje vlage ter v povezavi s tesno razporejenimi zunanjimi robovi zelo dobro pobiranje grobe umazanije z dobrim drsenjem istočasno. Poleg tega ima blago skupno 4 zanke v modri, rdeči, rumeni in zeleni barvi. S tem barvno kodiranim sistemom je krpa jasno dodeljena določenemu delu, ki ga je treba očistiti, in učinkovito prepreči navzkrižno kontaminacijo – zanke, ki niso potrebne, se preprosto odrežejo. Bombažna krpa je popolna za uporabo v sistemu ploščate krpe z vozičkom z dvojnim vedrom ali vozičkom z enim vedrom in stiskalnico.

Specifikacije

Tehnični podatki

Program CLASSIC
Vrsta tal Trde talne obloge / Prožna tla
Zgradba tal Gladko in rahlo strukturirano
Raven nečistoč Nizko do srednje
Uporaba tekstila Trpežnost tekstila
Delovna širina (cm) 40
Pritrditev tekstila Zavihki
Material 70% bombaž / 30% PET
Material tekstila Bombažna mešanica
Vrsta proizvodnje PET-tkana nosilna tkanina z všitimi zankami
Struktura tekstila Vrsta tkanja - z zankami
Pralna temperatura (°C) max. 90
Priporočilo glede pranja (°C) 60
Cikli pranja¹⁾ pribl. 250
Količina (Kos(i)) 1
Teža na izdelek / teža na m² (Kg) 0,164
Mere (D × Š) (mm) 400 / 140

¹⁾ Upoštevanje ali uporaba priporočenih temperatur in detergentov. Poleg tega lahko uporaba sušilnika, zlasti pri višjih temperaturah, znatno skrajša življenjsko dobo.

Bombažna krpa, 40 cm
Kompatibilne naprave
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Področja uporabe
  • Tla - mokro čiščenje
  • Tla v kopalnici - mokro čiščenje
Čistilna sredstva