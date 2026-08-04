Krpa iz mikrovlaken, kratka vlakna, abrazivna, 40 cm

Abrazivna krpa iz mikrovlaken s kratkimi vlakni in zapiralom ter poliamidnimi vlakni in robustnimi polipropilenskimi ščetinami za odstranjevanje posebej trdovratne umazanije.

Brusilna krpa iz mikrovlaken ima kratka, fina vlakna ter abrazivne trakove iz poliamidnih vlaken in robustne polipropilenske ščetine. Popoln je za odstranjevanje trdovratne umazanije pri globinskem čiščenju gladkih in rahlo strukturiranih, vodoodpornih tal. Poleg tega ima blago skupno 4 zanke v modri, rdeči, rumeni in zeleni barvi. S tem sistemom barvne kode je mogoče krpo jasno določiti za določen del, ki ga je treba očistiti, in učinkovito preprečiti navzkrižno kontaminacijo – zanke, ki niso potrebne, preprosto odrežete. Krpa iz mikrovlaken je popolna za uporabo v sistemu ploščate krpe z vozičkom z dvojno vedro ali vozičkom z enim vedrom in stiskalnico Kärcher.

Specifikacije

Tehnični podatki

Program CLASSIC
Vrsta tal Trde talne obloge / Prožna tla
Zgradba tal Gladko in rahlo strukturirano
Raven nečistoč Visoko
Uporaba tekstila Trpežnost tekstila
Delovna širina (cm) 40
Pritrditev tekstila Zavihki
Material 50% PET/20% PA/30% PP
Material tekstila 50% PET/20% PA/30% PP
Vrsta proizvodnje PET-tkana nosilna tkanina z všitimi zankami
Struktura tekstila Vrsta tkanja - z zankami
Pralna temperatura (°C) 90
Priporočilo glede pranja (°C) 60
Temperatura sušilnika (°C) 60
Cikli pranja¹⁾ pribl. 300
Količina (Kos(i)) 1
Teža na izdelek / teža na m² (Kg) 0,108
Mere (D × Š) (mm) 400 / 140

¹⁾ Upoštevanje ali uporaba priporočenih temperatur in detergentov. Poleg tega lahko uporaba sušilnika, zlasti pri višjih temperaturah, znatno skrajša življenjsko dobo.

Krpa iz mikrovlaken, kratka vlakna, abrazivna, 40 cm
Kompatibilne naprave
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Področja uporabe
  • Tla - mokro čiščenje
  • Tla v kopalnici - mokro čiščenje
Čistilna sredstva