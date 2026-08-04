Brusilna krpa iz mikrovlaken ima kratka, fina vlakna ter abrazivne trakove iz poliamidnih vlaken in robustne polipropilenske ščetine. Popoln je za odstranjevanje trdovratne umazanije pri globinskem čiščenju gladkih in rahlo strukturiranih, vodoodpornih tal. Poleg tega ima blago skupno 4 zanke v modri, rdeči, rumeni in zeleni barvi. S tem sistemom barvne kode je mogoče krpo jasno določiti za določen del, ki ga je treba očistiti, in učinkovito preprečiti navzkrižno kontaminacijo – zanke, ki niso potrebne, preprosto odrežete. Krpa iz mikrovlaken je popolna za uporabo v sistemu ploščate krpe z vozičkom z dvojno vedro ali vozičkom z enim vedrom in stiskalnico Kärcher.