Krpa iz mikrovlaken, kratka vlakna, abrazivna, 40 cm
Abrazivna krpa iz mikrovlaken s kratkimi vlakni in zapiralom ter poliamidnimi vlakni in robustnimi polipropilenskimi ščetinami za odstranjevanje posebej trdovratne umazanije.
Brusilna krpa iz mikrovlaken ima kratka, fina vlakna ter abrazivne trakove iz poliamidnih vlaken in robustne polipropilenske ščetine. Popoln je za odstranjevanje trdovratne umazanije pri globinskem čiščenju gladkih in rahlo strukturiranih, vodoodpornih tal. Poleg tega ima blago skupno 4 zanke v modri, rdeči, rumeni in zeleni barvi. S tem sistemom barvne kode je mogoče krpo jasno določiti za določen del, ki ga je treba očistiti, in učinkovito preprečiti navzkrižno kontaminacijo – zanke, ki niso potrebne, preprosto odrežete. Krpa iz mikrovlaken je popolna za uporabo v sistemu ploščate krpe z vozičkom z dvojno vedro ali vozičkom z enim vedrom in stiskalnico Kärcher.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Program
|CLASSIC
|Vrsta tal
|Trde talne obloge / Prožna tla
|Zgradba tal
|Gladko in rahlo strukturirano
|Raven nečistoč
|Visoko
|Uporaba tekstila
|Trpežnost tekstila
|Delovna širina (cm)
|40
|Pritrditev tekstila
|Zavihki
|Material
|50% PET/20% PA/30% PP
|Material tekstila
|50% PET/20% PA/30% PP
|Vrsta proizvodnje
|PET-tkana nosilna tkanina z všitimi zankami
|Struktura tekstila
|Vrsta tkanja - z zankami
|Pralna temperatura (°C)
|90
|Priporočilo glede pranja (°C)
|60
|Temperatura sušilnika (°C)
|60
|Cikli pranja¹⁾
|pribl. 300
|Količina (Kos(i))
|1
|Teža na izdelek / teža na m² (Kg)
|0,108
|Mere (D × Š) (mm)
|400 / 140
¹⁾ Upoštevanje ali uporaba priporočenih temperatur in detergentov. Poleg tega lahko uporaba sušilnika, zlasti pri višjih temperaturah, znatno skrajša življenjsko dobo.
Področja uporabe
- Tla - mokro čiščenje
- Tla v kopalnici - mokro čiščenje