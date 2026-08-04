Zanke te krpe za brisanje so v celoti izdelane iz visokokakovostnih mikrovlaken. V povezavi z njihovo enakomerno porazdelitvijo po celotni notranji površini krpe to zagotavlja optimalno moč raztapljanja umazanije in vpijanja vlage mopa. Zaradi tega je krpa popolna za čiščenje vseh območij z veliko umazanije, pa tudi neravnih tal – tudi v industriji. Zapiralo preprečuje kakršen koli stik čistilnega osebja s kožo med ali po čiščenju. Poleg tega ima krpa iz mikrovlaken skupaj 4 zanke v modri, rdeči, rumeni in zeleni barvi. S tem barvno kodiranim sistemom je mop jasno dodeljen določenemu delu, ki ga je treba očistiti, in učinkovito prepreči navzkrižno kontaminacijo – zanke, ki niso potrebne, se preprosto odrežejo. Krpa iz mikrovlaken je kot nalašč za uporabo v sistemu ploščatega mopa z vozičkom z dvojnim ali enojnim vedrom in stiskalnico.