Krpa iz mikrovlaken, z zanko, 40 cm
Univerzalna krpa iz mikrovlaken z zankami in zavihkom. Za uporabo s sistemom ploščatih krp z vedrom in stiskalnico Kärcher.
Zanke te krpe za brisanje so v celoti izdelane iz visokokakovostnih mikrovlaken. V povezavi z njihovo enakomerno porazdelitvijo po celotni notranji površini krpe to zagotavlja optimalno moč raztapljanja umazanije in vpijanja vlage mopa. Zaradi tega je krpa popolna za čiščenje vseh območij z veliko umazanije, pa tudi neravnih tal – tudi v industriji. Zapiralo preprečuje kakršen koli stik čistilnega osebja s kožo med ali po čiščenju. Poleg tega ima krpa iz mikrovlaken skupaj 4 zanke v modri, rdeči, rumeni in zeleni barvi. S tem barvno kodiranim sistemom je mop jasno dodeljen določenemu delu, ki ga je treba očistiti, in učinkovito prepreči navzkrižno kontaminacijo – zanke, ki niso potrebne, se preprosto odrežejo. Krpa iz mikrovlaken je kot nalašč za uporabo v sistemu ploščatega mopa z vozičkom z dvojnim ali enojnim vedrom in stiskalnico.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Program
|CLASSIC
|Vrsta tal
|Trde talne obloge / Prožna tla
|Zgradba tal
|Gladka in visoko strukturirana
|Raven nečistoč
|Nizko do srednje
|Uporaba tekstila
|Trpežnost tekstila
|Delovna širina (cm)
|40
|Pritrditev tekstila
|Zavihki
|Material
|80% PET / 20% PA
|Material tekstila
|mikrovlakna
|Vrsta proizvodnje
|PET-tkana nosilna tkanina z všitimi zankami
|Struktura tekstila
|Vrsta tkanja - z zankami
|Pralna temperatura (°C)
|max. 90
|Priporočilo glede pranja (°C)
|60
|Temperatura sušilnika (°C)
|60
|Cikli pranja¹⁾
|pribl. 300
|Količina (Kos(i))
|1
|Teža na izdelek / teža na m² (Kg)
|0,168
|Mere (D × Š) (mm)
|400 / 140
¹⁾ Upoštevanje ali uporaba priporočenih temperatur in detergentov. Poleg tega lahko uporaba sušilnika, zlasti pri višjih temperaturah, znatno skrajša življenjsko dobo.
Področja uporabe
- Tla - mokro čiščenje
- Tla v kopalnici - mokro čiščenje