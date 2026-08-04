Krpa iz mikrovlaken, z zanko, 40 cm

Univerzalna krpa iz mikrovlaken z zankami in zavihkom. Za uporabo s sistemom ploščatih krp z vedrom in stiskalnico Kärcher.

Zanke te krpe za brisanje so v celoti izdelane iz visokokakovostnih mikrovlaken. V povezavi z njihovo enakomerno porazdelitvijo po celotni notranji površini krpe to zagotavlja optimalno moč raztapljanja umazanije in vpijanja vlage mopa. Zaradi tega je krpa popolna za čiščenje vseh območij z veliko umazanije, pa tudi neravnih tal – tudi v industriji. Zapiralo preprečuje kakršen koli stik čistilnega osebja s kožo med ali po čiščenju. Poleg tega ima krpa iz mikrovlaken skupaj 4 zanke v modri, rdeči, rumeni in zeleni barvi. S tem barvno kodiranim sistemom je mop jasno dodeljen določenemu delu, ki ga je treba očistiti, in učinkovito prepreči navzkrižno kontaminacijo – zanke, ki niso potrebne, se preprosto odrežejo. Krpa iz mikrovlaken je kot nalašč za uporabo v sistemu ploščatega mopa z vozičkom z dvojnim ali enojnim vedrom in stiskalnico.

Specifikacije

Tehnični podatki

Program CLASSIC
Vrsta tal Trde talne obloge / Prožna tla
Zgradba tal Gladka in visoko strukturirana
Raven nečistoč Nizko do srednje
Uporaba tekstila Trpežnost tekstila
Delovna širina (cm) 40
Pritrditev tekstila Zavihki
Material 80% PET / 20% PA
Material tekstila mikrovlakna
Vrsta proizvodnje PET-tkana nosilna tkanina z všitimi zankami
Struktura tekstila Vrsta tkanja - z zankami
Pralna temperatura (°C) max. 90
Priporočilo glede pranja (°C) 60
Temperatura sušilnika (°C) 60
Cikli pranja¹⁾ pribl. 300
Količina (Kos(i)) 1
Teža na izdelek / teža na m² (Kg) 0,168
Mere (D × Š) (mm) 400 / 140

¹⁾ Upoštevanje ali uporaba priporočenih temperatur in detergentov. Poleg tega lahko uporaba sušilnika, zlasti pri višjih temperaturah, znatno skrajša življenjsko dobo.

Krpa iz mikrovlaken, z zanko, 40 cm
Kompatibilne naprave
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Področja uporabe
  • Tla - mokro čiščenje
  • Tla v kopalnici - mokro čiščenje
Čistilna sredstva