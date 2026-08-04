Kärcherjevo 120 cm široko držalo krpe za brisanje prahu za 120 cm široke Kärcherjeve krpe za prah. Idealno za redno suho brisanje prahu na velikih, odprtih površinah, kot so športne dvorane in skladišča. Togi priključek ročaja pomaga pri čiščenju površin v progah pri premikanju naprej.