Držalo krpe za prah, trdo 120 cm

V kombinaciji z aluminijastim držalom 6.999-096.0 ali s teleskopskim držalom 6.999-111.0.

Kärcherjevo 120 cm široko držalo krpe za brisanje prahu za 120 cm široke Kärcherjeve krpe za prah. Idealno za redno suho brisanje prahu na velikih, odprtih površinah, kot so športne dvorane in skladišča. Togi priključek ročaja pomaga pri čiščenju površin v progah pri premikanju naprej.

Specifikacije

Tehnični podatki

Program CLASSIC
Vrsta umazanije Odpadni material
Uporaba tekstila Trpežnost tekstila
Delovna širina (cm) 120
Material Jeklo, pocinkano
Količina (Kos(i)) 1
Teža na izdelek (Kg) 1,64
Mere (D × Š) (mm) 1200 x 90
Držalo krpe za prah, trdo 120 cm
Področja uporabe
  • Tla - suho čiščenje
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