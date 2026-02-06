Baterijski sesalnik za suho/mokro sesanje NT 22/1 Ap Bp L
Vsestranski akumulatorski mokri/suhi sesalnik NT 22/1 Ap Bp za zahtevno mokro/suho sesanje brez zunanjega električnega napajanja, ki vsebuje prostorsko varčen ploščati nagubani filter.
Razvit za sesanje tekočin, grobih nečistoč in finega prahu naš akumulatorski mokri/suhi sesalnik NT 22/1 Ap Bp prepričuje s svojo veliko sesalno močjo povsod, kjer ni na voljo zunanjega električnega napajanja. Naprava je zasnovana za delovanje z zmogljivimi akumulatorji Kärcher Battery Power+, ki kot pripadajoči polnilnik niso priloženi. Naši akumulatorji omogočajo posebej dolgotrajno delovanje sesalnika in so v napravi učinkovito zaščiteni pred zunanjimi vplivi. Kompaktne mere in majhna teža modela NT 22/1 Ap Bp olajšujejo prenašanje in shranjevanje ter omogočajo uporabo tudi v utesnjenem prostoru in na območjih, kjer se zadržuje veliko ljudi. Poleg tega je ta vsestranska naprava opremljena s prostorsko varčnim ploščatim nagubanim filtrom in elektronsko prekinitvijo dovajanja vode. Posebna ploska zasnova glave naprave poleg tega omogoča odlaganje orodja ali zabojev.
Značilnosti in prednosti
Zmogljivi akumulator 36 V Kärcher Battery Power+ s kapaciteto 7,5 Ah
- Zagotavlja dolgotrajno, 31-minutno delovanje pri polni sesalni moči.
Učinkovita zaščitna loputa za predal za akumulator
- Varuje akumulator pred umazanijo in vlago. S kontrolnim okencem.
Majhna teža in kompaktne dimenzije
- Stroj omogoča preprost in praktičen transport in shranjevanje.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Baterijska platforma
|Baterijska platforma 36 V
|Prostornina posode (l)
|22
|Material posode
|Plastika
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|70
|Zračni tok (l/s)
|57
|Vakuum (mbar/kPa)
|152 / 15,2
|Nazivna vhodna moč (W)
|max. 575
|Standardna nominalna širina ( )
|DN 35
|Število potrebnih baterij (Kos(i))
|1
|Zmogljivost s polno baterijo (m²)
|pribl. 150 (7,5 Ah)
|Čas delovanja s polno baterijo (min)
|max. 31 (7,5 Ah) / max. 24 (6,0 Ah)
|Čas polnjenja baterije s hitrim polnilnikom 80% / 100% (min)
|58 / 81
|Polnilni tok (A)
|6
|Omrežni priključek polnilnika (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Barva
|antracit
|Teža brez dodatkov (Kg)
|8,8
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|11,133
|Mere (D × Š × V) (mm)
|401 x 372 x 499
Obseg dobave
- Možnost: Baterija in polnilnik nista vključena
- Dolžina sesalne cevi: 1.9 m
- Vrsta sesalne cevi: z upognjenim nastavkom
- Količina sesalnih cevi: 2 Kos(i)
- Dolžina sesalnih cevi: 505 mm
- Material sesalnih cevi: Plastika
- Širina šobe za mokro/suho talno šobo: 300 mm
- Ozka šoba
- Ploščati filter: Celuloza
Oprema
- Funkcija samodejnega izklopa pri maks. količini polnjenja
- Čiščenje filtra: Polavtomatsko čiščenje filtra Ap
- Razred zaščite: III
Video posnetki
Področja uporabe
- Za čiščenje na mestih brez električnega napajanja
- Za čiščenje močno obremenjenih območij
Dodatna oprema
