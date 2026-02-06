Razvit za sesanje tekočin, grobih nečistoč in finega prahu naš akumulatorski mokri/suhi sesalnik NT 22/1 Ap Bp prepričuje s svojo veliko sesalno močjo povsod, kjer ni na voljo zunanjega električnega napajanja. Naprava je zasnovana za delovanje z zmogljivimi akumulatorji Kärcher Battery Power+, ki kot pripadajoči polnilnik niso priloženi. Naši akumulatorji omogočajo posebej dolgotrajno delovanje sesalnika in so v napravi učinkovito zaščiteni pred zunanjimi vplivi. Kompaktne mere in majhna teža modela NT 22/1 Ap Bp olajšujejo prenašanje in shranjevanje ter omogočajo uporabo tudi v utesnjenem prostoru in na območjih, kjer se zadržuje veliko ljudi. Poleg tega je ta vsestranska naprava opremljena s prostorsko varčnim ploščatim nagubanim filtrom in elektronsko prekinitvijo dovajanja vode. Posebna ploska zasnova glave naprave poleg tega omogoča odlaganje orodja ali zabojev.