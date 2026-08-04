sesalnik na baterije T 10/1 Bp
Zmogljiv in ergonomsko oblikovan: baterijski suhi sesalnik T 10/1 Bp je trajnostno izdelan iz 45 % recikliranega materiala¹⁾ in je v primerjavi s suhimi sesalniki na omrežni pogon ugodnejši.
Hotelska in gostinska industrija ter posamezni trgovci na drobno in čistilci zgradb imajo velike koristi od izjemne sesalne moči in tihega hrupa pri delovanju le 57 dB(A) našega baterijskega suhega sesalnika T 10/1 Bp. Sesalnik je trajnostno izdelan iz 45 odstotkov recikliranega materiala¹⁾ in navdušuje z odlično kakovostjo čiščenja, robustnostjo in prvovrstnim razmerjem med ceno in zmogljivostjo. Zahvaljujoč močnim 36 V baterijam Kärcher Battery Power+ dosega sesalnik odlične rezultate čiščenja. T 10/1 Bp je kompakten, odporen na nagibanje in okreten s prostornino 10 litrov. Zložljiv ročaj za prenašanje omogoča ergonomsko prenašanje ob telesu. Zahvaljujoč integriranemu shranjevanju pribora lahko priloženo šobo za reže vedno shranite na T 10/1 Bp na dosegu roke. Opcijsko je mogoče kupiti zelo učinkovit filter HEPA 14. Pri naročanju upoštevajte, da je treba za to različico stroja baterijo in združljiv hitri polnilnik naročiti posebej.
Značilnosti in prednosti
Trajnostno in robustno: 45 % recikliranega materialaProizvodnja: zmanjšana poraba surovin in energije. Nižje emisije CO₂ zahvaljujoč proizvodnji iz recikliranega materiala.
eco!efficiency načinTrajnostno zahvaljujoč zmanjšani porabi energije. Zmanjšuje glasnost in hrup. Podaljša čas delovanja baterije.
Ergonomska, kompaktna in uporabniku prijazna oblikaErgonomski transport: lahko ga nosite ob telesu. Ergonomski upogib in udoben ročaj za nošenje. Prostorsko varčen in pameten: preprosto shranjevanje.
Nizek hrup pri delovanju le 57 dB(A)
- Idealno za aplikacije v območjih, občutljivih na hrup.
- Zmanjšana obremenitev s hrupom tudi ponoči.
- Zmanjšuje tveganja, kot so stres ali poškodbe sluha.
Majhna teža
- Preprost prevoz, tudi z eno roko.
- Enostaven za prenašanje čez stopnice in stopnice.
Polna zmogljivost Kärcherjeve 36-voltne platforme
- Združljivo: vse 36 V baterije Kärcher Battery Power+/Power.
- Praktičen prikaz preostalega časa delovanja na sami bateriji.
- Zmogljiva baterija se hitro in enostavno zamenja.
Uporabniku prijazen koncept upravljanja
- Dva velika gumba: stikalo za vklop/izklop in način eco!efficiency.
- Hitro in enostavno upravljanje z nogo ali roko.
- Praktičen parkirni položaj za lepo shranjevanje.
Zelo učinkovit filter HEPA 14 je mogoče naročiti kot dodatno opremo
- Za najvišje varnostne standarde na higiensko občutljivih mestih.
- Visoka stopnja filtracije in ločevanja: 99,995 %.
Stalna košara glavnega filtra
- Vzdržljiv, robusten in trajnosten.
- Izdelana iz ojačanega flisa.
- Možnost ročnega pranja pri 30 °C in za večkratno uporabo.
Vgrajeno shranjevanje pribora
- Šobo za reže lahko priročno shranite v glavo stroja.
- Prostorsko varčen prostor za shranjevanje, vedno na voljo.
- Varen in priročen transport stroja in dodatkov.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Baterijska platforma
|Baterijska platforma 36 V
|Prostornina posode (l)
|10
|Material posode
|Plastika z recikliranim materialom
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|57
|Zračni tok (l/s)
|40
|Nominalna moč (W)
|500
|Vakuum (mbar/kPa)
|223 / 22
|Število potrebnih baterij (Kos(i))
|1
|Zmogljivost s polno baterijo (m²)
|pribl. 150 (7,5 Ah)
|Čas delovanja s polno baterijo (/min)
|eco!efficiency način: / max. 66 (7,5 Ah) Način napajanja: / max. 31 (7,5 Ah) eco!efficiency način: / max. 50 (6,0 Ah) Način napajanja: / max. 22 (6,0 Ah)
|Čas polnjenja baterije s hitrim polnilnikom 80% / 100% (min)
|58 / 81
|Polnilni tok (A)
|6
|Napetost (napajanje za polnilnik baterij) (V)
|100 - 240
|Frekvenca (napajanje za polnilnik baterij) (Hz)
|50 - 60
|Barva
|antracit
|Teža brez dodatkov (Kg)
|6,8
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|8,32
|Mere (D × Š × V) (mm)
|440 x 250 x 355
Obseg dobave
- Možnost: Baterija in polnilnik nista vključena
- Dolžina sesalne cevi: 2 m
- Količina sesalnih cevi: 2 Kos(i)
- Dolžina sesalnih cevi: 505 mm
- Material sesalnih cevi: Jeklo, kromirano
- Koleno: Antistatična, z regulatorjem pretoka zraka
- Preklopna talna šoba
- Ozka šoba
- Količina filter vrečk: 1 Kos(i)
- Material filtrske vrečke: Koprena
- Zaščitni filter motorja
- Permanentna filtrirna košara: Koprena
Oprema
- eco!efficiency način
- Zložljiv ergonomski ročaj za prenašanje
- Vgrajeno shranjevanje pribora
Video posnetki
Področja uporabe
- Popolno za uporabo v hotelih, gostinstvu, trgovini in pri čiščenju poslopij
- Trde talne obloge
- Talne obloge
Dodatna oprema
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