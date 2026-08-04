Hotelska in gostinska industrija ter posamezni trgovci na drobno in čistilci zgradb imajo velike koristi od izjemne sesalne moči in tihega hrupa pri delovanju le 57 dB(A) našega baterijskega suhega sesalnika T 10/1 Bp. Sesalnik je trajnostno izdelan iz 45 odstotkov recikliranega materiala¹⁾ in navdušuje z odlično kakovostjo čiščenja, robustnostjo in prvovrstnim razmerjem med ceno in zmogljivostjo. Zahvaljujoč močnim 36 V baterijam Kärcher Battery Power+ dosega sesalnik odlične rezultate čiščenja. T 10/1 Bp je kompakten, odporen na nagibanje in okreten s prostornino 10 litrov. Zložljiv ročaj za prenašanje omogoča ergonomsko prenašanje ob telesu. Zahvaljujoč integriranemu shranjevanju pribora lahko priloženo šobo za reže vedno shranite na T 10/1 Bp na dosegu roke. Opcijsko je mogoče kupiti zelo učinkovit filter HEPA 14. Pri naročanju upoštevajte, da je treba za to različico stroja baterijo in združljiv hitri polnilnik naročiti posebej.