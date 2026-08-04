Kärcherjev baterijski sesalnik za suho sesanje T 15/1 Bp navdušuje s svojo trajnostjo, vzdržljivostjo in privlačnim razmerjem med ceno in zmogljivostjo. Odlikuje ga tudi robustnost, obsežna dodatna oprema in odlična sesalna moč zahvaljujoč zmogljivim baterijam Kärcher Battery Power+ (36 V). 45 odstotkov recikliranega materiala¹⁾, uporabljenega v proizvodnji, ohranja vire in zmanjšuje potrebe po energiji. Za zmogljiv T 15/1 Bp je značilno tiho delovanje (57 dB[A]), zato ga je mogoče kadar koli uporabiti tudi na lokacijah, občutljivih na hrup. Kompaktni sesalnik je okreten in odporen na prevračanje, zalogovnik pa ima prostornino 15 litrov. Ima ročaj za prenašanje z zložljivo funkcijo in ga je mogoče prenašati ergonomsko in blizu telesa. Je tudi izjemno robusten, tako kot šasija, ohišje, odbijač in velika kolesa. Nastavek za reže, ki je vključen v obseg dobave, lahko vedno shranite na dosegu roke na sesalniku. Na zahtevo je na voljo tudi ultra učinkovit filter HEPA 14. Pri naročanju upoštevajte, da je treba za to različico stroja baterijo in združljiv hitri polnilnik naročiti posebej.