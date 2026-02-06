Naš krtačni sesalnik za preproge CV 30/1 z veliko delovno širino 300 milimetrov je idealen tudi za večje površine – najsi bo v maloprodaji, v razstavnih prostorih, v hotelirstvu in gastronomiji ali na mnogih drugih področjih. Snemljiva sesalna cev z raztezno sesalno cevjo omogoča preprosto, hitro in temeljito čiščenje robov, letev in tesnih niš. O premišljenosti in varnosti koncepta naprave priča inovativna oprema, kot je na primer patentirana centrifugalna sklopka, ki samodejno odklopi valj v primeru, da umazanija zablokira krtačo, ali samodejna razbremenitev krtače, ki preprečuje deformacijo krtačnih trakov v mirovnem položaju in poškodbe tekstilnih talnih oblog. Našo zavezo k visoki kakovosti dokazujeta dva stabilna zgiba med krtačno glavo in sesalnim delom ter drsna plošča iz visokokakovostne umetne mase. Tudi rokovanje je udobno: Menjava krtače je preprosta in ne zahteva posebnega orodja. Tudi priključni kabel je mogoče zamenjati brez posebnega usposabljanja zahvaljujoč sistemu za hitro menjavo.