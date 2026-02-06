Pokončni sesalnik s krtačo CV 30/1

Krtačni sesalnik za preproge CV 30/1 prepriča s patentirano centrifugalno sklopko, trojnim filtrskim sistemom, možnostjo menjave krtače brez orodja in sistemom za hitro menjavo priključnega kabla za prihranek pri času.

Naš krtačni sesalnik za preproge CV 30/1 z veliko delovno širino 300 milimetrov je idealen tudi za večje površine – najsi bo v maloprodaji, v razstavnih prostorih, v hotelirstvu in gastronomiji ali na mnogih drugih področjih. Snemljiva sesalna cev z raztezno sesalno cevjo omogoča preprosto, hitro in temeljito čiščenje robov, letev in tesnih niš. O premišljenosti in varnosti koncepta naprave priča inovativna oprema, kot je na primer patentirana centrifugalna sklopka, ki samodejno odklopi valj v primeru, da umazanija zablokira krtačo, ali samodejna razbremenitev krtače, ki preprečuje deformacijo krtačnih trakov v mirovnem položaju in poškodbe tekstilnih talnih oblog. Našo zavezo k visoki kakovosti dokazujeta dva stabilna zgiba med krtačno glavo in sesalnim delom ter drsna plošča iz visokokakovostne umetne mase. Tudi rokovanje je udobno: Menjava krtače je preprosta in ne zahteva posebnega orodja. Tudi priključni kabel je mogoče zamenjati brez posebnega usposabljanja zahvaljujoč sistemu za hitro menjavo.

Značilnosti in prednosti
Pokončni sesalnik s krtačo CV 30/1: Ročna nastavitev krtačnih valjev
Ročna nastavitev krtačnih valjev
Valj s ščetko se lahko zahvaljujoč nameščanju po višini prilagodi vsaki višini vlaken preproge.
Pokončni sesalnik s krtačo CV 30/1: Menjava krtač brez orodja
Menjava krtač brez orodja
Menjava krtačnega valja je opravljena v nekaj sekundah in ne zahteva orodja.
Pokončni sesalnik s krtačo CV 30/1: Sistem za hitro menjavo priključnega kabla
Sistem za hitro menjavo priključnega kabla
Prihranek časa in denarja pri menjavi priključnega kabla, usposabljanje ni potrebno.
Patentirana centrifugalna sklopka
  • Za dolgo življenjsko dobo: inovativna patentirana centrifugalna sklopka celotno krtačno glavo ščiti pred preobremenitvijo in s tem zmanjša servisne stroške.
Specifikacije

Tehnični podatki

Napetost (V) 220 / 240
Frekvenca (Hz) 50 / 60
Delovna širina (cm) 30
Vakuum (mbar/kPa) 193 / 19,3
Zračni tok (l/s) 43
Nominalna moč (W) 850
Prostornina posode (l) 5,5
Standardna nominalna širina ( ) DN 35
Dolžina kabla (m) 12
Raven zvočnega tlaka (dB(A)) 66
Barva antracit
Teža brez dodatkov (Kg) 8,3
Teža vključno z embalažo (Kg) 11,4
Mere (D × Š × V) (mm) 340 x 310 x 1215

Obseg dobave

  • Ozka šoba
  • Šoba za oblazinjene površine
  • Sesalna šoba, snemljiva
  • Raztegljiva sesalna cev
  • Količina filter vrečk: 1 Kos(i)
  • Material filtrske vrečke: Koprena
  • Krtačni valj, standardni: 1 Kos(i)
  • Filtrirna pena: 1 Kos(i)

Oprema

  • Prikaz stanja filtra
  • Vtični mrežni kabel: Standard
  • Višinsko nastavljiv ročaj
  • Razred zaščite: II
Pokončni sesalnik s krtačo CV 30/1

Video posnetki

Dodatna oprema
NAJDI REZERVNE DELE

Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.