Pokončni sesalnik s krtačo CV 30/1
Krtačni sesalnik za preproge CV 30/1 prepriča s patentirano centrifugalno sklopko, trojnim filtrskim sistemom, možnostjo menjave krtače brez orodja in sistemom za hitro menjavo priključnega kabla za prihranek pri času.
Naš krtačni sesalnik za preproge CV 30/1 z veliko delovno širino 300 milimetrov je idealen tudi za večje površine – najsi bo v maloprodaji, v razstavnih prostorih, v hotelirstvu in gastronomiji ali na mnogih drugih področjih. Snemljiva sesalna cev z raztezno sesalno cevjo omogoča preprosto, hitro in temeljito čiščenje robov, letev in tesnih niš. O premišljenosti in varnosti koncepta naprave priča inovativna oprema, kot je na primer patentirana centrifugalna sklopka, ki samodejno odklopi valj v primeru, da umazanija zablokira krtačo, ali samodejna razbremenitev krtače, ki preprečuje deformacijo krtačnih trakov v mirovnem položaju in poškodbe tekstilnih talnih oblog. Našo zavezo k visoki kakovosti dokazujeta dva stabilna zgiba med krtačno glavo in sesalnim delom ter drsna plošča iz visokokakovostne umetne mase. Tudi rokovanje je udobno: Menjava krtače je preprosta in ne zahteva posebnega orodja. Tudi priključni kabel je mogoče zamenjati brez posebnega usposabljanja zahvaljujoč sistemu za hitro menjavo.
Značilnosti in prednosti
Ročna nastavitev krtačnih valjevValj s ščetko se lahko zahvaljujoč nameščanju po višini prilagodi vsaki višini vlaken preproge.
Menjava krtač brez orodjaMenjava krtačnega valja je opravljena v nekaj sekundah in ne zahteva orodja.
Sistem za hitro menjavo priključnega kablaPrihranek časa in denarja pri menjavi priključnega kabla, usposabljanje ni potrebno.
Patentirana centrifugalna sklopka
- Za dolgo življenjsko dobo: inovativna patentirana centrifugalna sklopka celotno krtačno glavo ščiti pred preobremenitvijo in s tem zmanjša servisne stroške.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Napetost (V)
|220 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50 / 60
|Delovna širina (cm)
|30
|Vakuum (mbar/kPa)
|193 / 19,3
|Zračni tok (l/s)
|43
|Nominalna moč (W)
|850
|Prostornina posode (l)
|5,5
|Standardna nominalna širina ( )
|DN 35
|Dolžina kabla (m)
|12
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|66
|Barva
|antracit
|Teža brez dodatkov (Kg)
|8,3
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|11,4
|Mere (D × Š × V) (mm)
|340 x 310 x 1215
Obseg dobave
- Ozka šoba
- Šoba za oblazinjene površine
- Sesalna šoba, snemljiva
- Raztegljiva sesalna cev
- Količina filter vrečk: 1 Kos(i)
- Material filtrske vrečke: Koprena
- Krtačni valj, standardni: 1 Kos(i)
- Filtrirna pena: 1 Kos(i)
Oprema
- Prikaz stanja filtra
- Vtični mrežni kabel: Standard
- Višinsko nastavljiv ročaj
- Razred zaščite: II
