Pokončni sesalnik s krtačo CV 38/2 Adv
S sistemom za hitro menjavo napajalnega kabla Highflex in integriranim prostorom za shranjevanje dodatkov: zmogljiv pokončni krtačni sesalnik CV 38/2 Adv, ki je enostaven za uporabo. Ima visoko površinsko zmogljivost.
Ergonomska, zmogljiva in visokokakovostna oprema: naš sesalnik za preproge CV 38/2 Adv s prilagodljivim in trpežnim napajalnim kablom Glideflex, izjemno veliko delovno širino in odlično sesalno močjo navduši povsod, kjer je treba hitro in učinkovito očistiti velike preproge. Ne glede na to, ali gre za maloprodajni sektor, gostinstvo, pisarne, javne zgradbe ali razstavne prostore – majhna teža in ergonomski ročaj z integriranim stikalom za VKLOP/IZKLOP zagotavljata udobno rokovanje in delo brez utrujenosti v vsakem trenutku. Pripomočki, ki so vgrajeni neposredno v napravo, razširijo področja uporabe s hitrim in učinkovitim čiščenjem robov ali ozkih vdolbin, medtem ko vizualni pripomoček za nastavitev krtače omogoča natančno nastavitev krtače na višino kupa preproge. Patentiran sistem odstranjevanja omogoča zamenjavo izjemno odpornih na trganje filtrskih vrečk iz flisa skoraj brez prahu. Druge funkcije opreme, ki prihranijo čas in stroške, kot je sistem hitre menjave napajalnega kabla ali možnost zamenjave krtače brez orodja, zaokrožujejo koncept pametne naprave.
Značilnosti in prednosti
Opozorilna lučVizualna indikacija za nastavitev višine krtačnega valja. Valjčna krtača, nastavljiva na različne višine preprog. Optimizirana nastavitev višine valja krtače za optimalne rezultate čiščenja.
Sistem hitre menjave za napajalni kabel HighflexPosebej prilagodljiv, trden in dolgotrajen napajalni kabel Highflex. Enostaven za menjavo in ne zahteva predznanja. Prihrani čas in zmanjša stroške storitev.
Fleksibilno in dobro čiščenjeEnostavna in hitra odstranitev raztegljive sesalne cevi. Enostavno odstranjevanje blokad, če je potrebno.
Menjava krtač brez orodja
- Menjava krtačnega valja je opravljena v nekaj sekundah in ne zahteva orodja.
- Prihrani čas in zmanjša stroške storitev.
Ergonomski ročaj s stikalom za vklop/izklop
- Za udobno in uporabniku prijazno rokovanje.
- Integracija stikala za vklop/izklop je še ena prednost v smislu ergonomije.
- Omogoča udobno in neutrujajoče delo.
Vgrajeno shranjevanje pribora
- Sistem sponk za varno shranjevanje sesalnih šob.
- Nastavek za reže in nastavek za oblazinjenje sta vedno pri roki.
HEPA filter (izbirno)
- Filter HEPA 13 certificiran po standardu testiranja DIN EN 1822:2019.
- Zelo visoka stopnja ločevanja 99,95 %.
- Aerosoli, virusi in mikrobi so skoraj popolnoma ujeti.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Napetost (V)
|220 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50 / 60
|Delovna širina (cm)
|38
|Vakuum (mbar/kPa)
|200 / 20
|Zračni tok (l/s)
|40
|Nominalna moč (W)
|850
|Prostornina posode (l)
|5,5
|Standardna nominalna širina ( )
|DN 35
|Dolžina kabla (m)
|12
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|65
|Nazivna moč krtačnega motorja (W)
|150
|Barva
|antracit
|Teža brez dodatkov (Kg)
|8,8
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|12,2
|Mere (D × Š × V) (mm)
|370 x 390 x 1215
Obseg dobave
- Ozka šoba
- Šoba za oblazinjene površine
- Sesalna šoba, snemljiva
- Raztegljiva sesalna cev
- Količina filter vrečk: 1 Kos(i)
- Material filtrske vrečke: Koprena
- Krtačni valj, standardni: 1 Kos(i)
Oprema
- Prikaz stanja filtra
- Vtični mrežni kabel: Prilagodljiv
- Višinsko nastavljiv ročaj
Področja uporabe
- Talne obloge
- Popolno za uporabo v hotelih, gostinstvu, trgovini in pri čiščenju poslopij
