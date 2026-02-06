Ergonomska, zmogljiva in visokokakovostna oprema: naš sesalnik za preproge CV 38/2 Adv s prilagodljivim in trpežnim napajalnim kablom Glideflex, izjemno veliko delovno širino in odlično sesalno močjo navduši povsod, kjer je treba hitro in učinkovito očistiti velike preproge. Ne glede na to, ali gre za maloprodajni sektor, gostinstvo, pisarne, javne zgradbe ali razstavne prostore – majhna teža in ergonomski ročaj z integriranim stikalom za VKLOP/IZKLOP zagotavljata udobno rokovanje in delo brez utrujenosti v vsakem trenutku. Pripomočki, ki so vgrajeni neposredno v napravo, razširijo področja uporabe s hitrim in učinkovitim čiščenjem robov ali ozkih vdolbin, medtem ko vizualni pripomoček za nastavitev krtače omogoča natančno nastavitev krtače na višino kupa preproge. Patentiran sistem odstranjevanja omogoča zamenjavo izjemno odpornih na trganje filtrskih vrečk iz flisa skoraj brez prahu. Druge funkcije opreme, ki prihranijo čas in stroške, kot je sistem hitre menjave napajalnega kabla ali možnost zamenjave krtače brez orodja, zaokrožujejo koncept pametne naprave.