Kärcherjev sesalnik za suho sesanje T 10/1 je sestavljen iz 45 odstotkov recikliranega materiala¹⁾, kar prihrani vire in prihrani energijo med proizvodnim procesom. Navdušuje s prvovrstno sesalno močjo, trajnostjo, robustnostjo in izjemnim razmerjem med ceno in zmogljivostjo. Kljub visoki sesalni moči T 10/1 deluje pri samo 52 dB(A) in je zato izjemno tih, kar omogoča brez težav uporabo za dnevno čiščenje in na območjih, občutljivih na hrup. Kompakten stroj ponuja priročen, zložljiv ročaj za ergonomsko prenašanje. Prostornina lijaka sesalnika je 10 litrov. Njegova vzdržljivost in robustnost sta očitni v elementih, kot so podvozje, ohišje, odbijač in velika kolesa. Šobo za špranjo, ki je vključena v obsegu dobave, lahko shranite v integrirano shrambo za pribor na T 10/1 in je tako vedno na dosegu roke. Opcijsko je možno kupiti visoko učinkovit filter HEPA 14.