Sesalnik za suho sesanje T 11/1 Classic Adv Re!Plast prepriča s svojo prvovrstno sesalno močjo, robustnostjo in odličnim razmerjem med ceno in zmogljivostjo. Zahvaljujoč 60-odstotni vsebnosti recikliranega materiala¹⁾ so viri ohranjeni že od samega začetka in potrebe po energiji so zmanjšane. Kljub visoki sesalni moči stroj deluje pri nizki ravni hrupa le 61 dB(A), zaradi česar je popoln za hrupno občutljive lokacije. Sesalnik ima kompaktno zasnovo in je odporen na prevračanje, ima prostornino 11 litrov, tehta samo 4 kilograme in je opremljen z ergonomskim ročajem za prenašanje in upogibom. To omogoča dolga delovna obdobja brez utrujenosti in udoben transport. 12 metrov dolg vtični napajalni kabel lahko uporabnik kadarkoli enostavno zamenja. Na samem sesalniku je posebna naprava za shranjevanje dodatkov, kot sta sesalna cev in talna šoba. Obseg dobave vključuje tudi filter vrečko iz flisa.