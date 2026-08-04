Sesalnik za suho sesanje T 11/1 Classic Adv Re!Plast
Robusten in varčen z viri: T 11/1 Classic Adv Re!Plast je sestavljen iz 60 % recikliranega materiala¹⁾ in ponuja visoko sesalno moč. V obsegu dobave: 12 m vtični napajalni kabel.
Sesalnik za suho sesanje T 11/1 Classic Adv Re!Plast prepriča s svojo prvovrstno sesalno močjo, robustnostjo in odličnim razmerjem med ceno in zmogljivostjo. Zahvaljujoč 60-odstotni vsebnosti recikliranega materiala¹⁾ so viri ohranjeni že od samega začetka in potrebe po energiji so zmanjšane. Kljub visoki sesalni moči stroj deluje pri nizki ravni hrupa le 61 dB(A), zaradi česar je popoln za hrupno občutljive lokacije. Sesalnik ima kompaktno zasnovo in je odporen na prevračanje, ima prostornino 11 litrov, tehta samo 4 kilograme in je opremljen z ergonomskim ročajem za prenašanje in upogibom. To omogoča dolga delovna obdobja brez utrujenosti in udoben transport. 12 metrov dolg vtični napajalni kabel lahko uporabnik kadarkoli enostavno zamenja. Na samem sesalniku je posebna naprava za shranjevanje dodatkov, kot sta sesalna cev in talna šoba. Obseg dobave vključuje tudi filter vrečko iz flisa.
Značilnosti in prednosti
Trajnostna in inovativna oblika, ki vsebuje 60 % recikliranih materialovProizveden z manj surovin in energije. Uporaba recikliranih materialov zmanjšuje emisije CO2. Inovativen, dolgotrajen, robusten in zato zelo varčen stroj.
Majhna težaNenaporno prenašanje po klančinah in stopnicah, tudi samo z eno roko. Nizka teža pri enaki prostornini posode v primerjavi s konkurenco. Omogoča dolgotrajno delo brez utrujenosti.
Vtični mrežni kabelEnostavna zamenjava omrežnega kabla tudi brez predznanja. Čiščenje lahko nadaljujete brez prekinitve. Brez nepotrebnih visokih stroškov servisa.
Nizek hrup pri delovanju le 61 dB(A)
- Ščiti uporabnika med delom.
- Za uporabo v območjih, občutljivih na hrup, in ponoči.
- Primerno tudi za tisto, kar v industriji imenujejo "dnevno čiščenje".
Vgrajeno shranjevanje pribora
- Varen in priročen transport stroja in dodatkov.
- Enostaven in praktičen parkirni položaj talne šobe na sesalniku.
Kavelj za kabel
- Enostavno shranjevanje napajalnega kabla.
- Kabel je med transportom vedno varno pritrjen.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|220 - 240
|Frekvenca (Hz)
|50 - 60
|Vakuum (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Zračni tok (l/s)
|40
|Nominalna moč (W)
|850
|Prostornina posode (l)
|11
|Standardna nominalna širina ( )
|DN 35
|Dolžina kabla (m)
|12
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|61
|Barva
|Črna
|Teža brez dodatkov (Kg)
|4,2
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|6,2
|Mere (D × Š × V) (mm)
|385 x 285 x 385
¹⁾ Vsi deli so plastični, razen dodatkov.
Obseg dobave
- Dolžina sesalne cevi: 2 m
- Koleno: Plastika
- Količina sesalnih cevi: 3 Kos(i)
- Dolžina sesalnih cevi: 350 mm
- Material sesalnih cevi: Plastika
- Preklopna talna šoba
- Količina filter vrečk: 1 Kos(i)
- Material filtrske vrečke: Koprena
- Zaščitni filter motorja
- Permanentna filtrirna košara: Koprena
Oprema
- Material posode: Plastika z recikliranim materialom
- Kavelj za kabel
- Vtični mrežni kabel: Standard
- Vgrajeno shranjevanje pribora
Področja uporabe
- Popolno za uporabo v hotelih, gostinstvu, trgovini in pri čiščenju poslopij
- Za vse trde površine kot so npr. ploščice, naravni kamen, PVC, linolej
- Talne obloge
Dodatna oprema
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