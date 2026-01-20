Sesalnik za suho sesanje T 7/1 Classic
T 7/1 Classic s standardno filtrsko vrečko iz flisa je sesalnik začetnega razreda z dobrim razmerjem med ceno in kakovostjo, veliko sesalno močjo ter s priključkom za kabel. Omenjeni sesalnik je zelo lahek in ergonomski.
Kompaktna izvedba sesalnika za suho sesanje T 7/1 Classic z močjo 850 W, ki ustvarja močan podtlak 23,0 kPa. Sesalnik deluje prijetno tiho s samo 63 dB(A). Naprava ima 2 m dolgo sesalno cev in je z maso 3,5 kg zelo lahka. Praktično oblikovana upognjena cev omogoča dolgotrajno neutrujajočo uporabo. Dve fiksni in dve vrtljivi kolesi na podvozju suhega sesalnika omogočata dobro vodljivost. Obodni zaščitni rob zagotavlja, da 7,5-litrska posoda, odporna proti udarcem, ne povzroča nobene škode na pohištvu idr. T7/1 Classic je serijsko opremljen s koprenasto filtrsko vrečko.
Značilnosti in prednosti
Majhna težaNenaporno prenašanje po klančinah in stopnicah, tudi samo z eno roko. Nizka teža pri enaki prostornini posode v primerjavi s konkurenco. Omogoča dolgotrajno delo brez utrujenosti.
Stalna košara glavnega filtraIzdelana iz robustnega flisa. Trajnostno: lahko se pere ročno pri 30 °C.
Izjemna sesalna močProfesionalna kakovost. Dobro razmerje med ceno in zmogljivostjo.
Kavelj za kabel
- Enostavno shranjevanje napajalnega kabla.
- Varna pritrditev kabla med transportom.
Robusten odbijač
- Ščiti pohištvo, stene in stroj pred poškodbami.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Vrsta toka (Ph/V/Hz)
|1 / 220 - 240 / 50 - 60
|Vakuum (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Zračni tok (l/s)
|40
|Nominalna moč (W)
|850
|Prostornina posode (l)
|7
|Standardna nominalna širina ( )
|DN 35
|Dolžina kabla (m)
|7,5
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|62
|Barva
|antracit
|Teža brez dodatkov (Kg)
|3,5
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|6
|Mere (D × Š × V) (mm)
|375 x 285 x 310
Obseg dobave
- Dolžina sesalne cevi: 2 m
- Koleno: Plastika
- Količina sesalnih cevi: 3 Kos(i)
- Dolžina sesalnih cevi: 350 mm
- Material sesalnih cevi: Plastika
- Preklopna talna šoba
- Količina filter vrečk: 1 Kos(i)
- Material filtrske vrečke: Koprena
- Zaščitni filter motorja
- Permanentna filtrirna košara: Koprena
Oprema
- Material posode: Plastika
- Kavelj za kabel
Video posnetki
Področja uporabe
- Za vse trde površine kot so npr. ploščice, naravni kamen, PVC, linolej
- Talne obloge
Dodatna oprema
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.