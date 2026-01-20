Kompaktna izvedba sesalnika za suho sesanje T 7/1 Classic z močjo 850 W, ki ustvarja močan podtlak 23,0 kPa. Sesalnik deluje prijetno tiho s samo 63 dB(A). Naprava ima 2 m dolgo sesalno cev in je z maso 3,5 kg zelo lahka. Praktično oblikovana upognjena cev omogoča dolgotrajno neutrujajočo uporabo. Dve fiksni in dve vrtljivi kolesi na podvozju suhega sesalnika omogočata dobro vodljivost. Obodni zaščitni rob zagotavlja, da 7,5-litrska posoda, odporna proti udarcem, ne povzroča nobene škode na pohištvu idr. T7/1 Classic je serijsko opremljen s koprenasto filtrsko vrečko.