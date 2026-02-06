Ročni pometalni stroj KM 70/20 C 2SB čisti z 2 stranskima krtačama in pometalnim valjem. V kombinaciji z ročnim pogonom postane čiščenje notranjih in zunanjih površin preprosto in učinkovito: površinska zmogljivost KM 70/20 C 2SB je 9-krat večja kot pri metli. Pometalni valj je nastavljiv v 6 korakih in v kombinaciji z brezstopenjsko nastavljivimi stranskimi krtačami dosega optimalen rezultat čiščenja na različnih tleh. Uporabljeni filter omogoča pometanje skoraj brez prahu. Po višini nastavljiv potisni ročaj in sistem Home Base za prenašanje dodatne opreme, kot so vedra in pobiralci smeti, zagotavljata ergonomsko upravljanje. To pomeni, da je mogoče odpadke odstraniti skupaj s prahom in umazanijo v enem koraku. Ko je delo opravljeno, lahko KM 70/20 C 2SB shranite na prostorsko varčen način v parkirnem položaju.