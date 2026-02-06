Stacionarni visokotlačni čistilnik vam omogoča številne možnosti uporabe. Prednosti stacionarnih naprav pridejo do izraza na različnih področjih, pri katerih so zahteve učinkovitosti čiščenja vedno visoko zastavljene. Gospodarnost – vedno pripravljene na delo s pritiskom na gumb, brez dolgotrajnih priprav, brez transporta mobilnih naprav. Varnost – montaža na varnem mestu, zaščita pred zunanjimi vplivi; nepravilna uporaba naprave je izključena. Avtomatika za vklop Visokotlačne stacionarne naprave enostavno vklopite direktno na napravi. Po zagonu se visokotlačna črpalka samodejno vklopi. Dodatno aktiviranje ni več potrebno. Zmogljivost Stacionarne visokotlačne naprave so primerne za istočasno oskrbo več odvzemnih mest. Pri kompaktnih napravah HDC Classic odvečna količina vode kroži preko prelivnega ventila v glavi črpalke. S pomočjo merjenja pretoka oz. z merjenjem tlaka na izhodu naprave se nadzoruje odvzem količine vode. V primeru prekoračitve odvzema vode, ki preseže minimalno zalogo vode, se naprava samodejno izklopi. Čas zaustavitvenega teka preprečuje ciklično delovanje v primerih kratkotrajnega odvzema vode. Stacionarna naprava se samodejno vklopi ob naslednjem odvzemu vode.