Stacionarna visokotlačna enota HDC Classic
Stacionarni visokotlačni čistilnik kot kompaktna enota v modularni izvedbi. Sestavljen je iz črpalnega agregata, posode s plovcem in stikalne omarice. Pripravljeno na obratovanje.
Stacionarni visokotlačni čistilnik vam omogoča številne možnosti uporabe. Prednosti stacionarnih naprav pridejo do izraza na različnih področjih, pri katerih so zahteve učinkovitosti čiščenja vedno visoko zastavljene. Gospodarnost – vedno pripravljene na delo s pritiskom na gumb, brez dolgotrajnih priprav, brez transporta mobilnih naprav. Varnost – montaža na varnem mestu, zaščita pred zunanjimi vplivi; nepravilna uporaba naprave je izključena. Avtomatika za vklop Visokotlačne stacionarne naprave enostavno vklopite direktno na napravi. Po zagonu se visokotlačna črpalka samodejno vklopi. Dodatno aktiviranje ni več potrebno. Zmogljivost Stacionarne visokotlačne naprave so primerne za istočasno oskrbo več odvzemnih mest. Pri kompaktnih napravah HDC Classic odvečna količina vode kroži preko prelivnega ventila v glavi črpalke. S pomočjo merjenja pretoka oz. z merjenjem tlaka na izhodu naprave se nadzoruje odvzem količine vode. V primeru prekoračitve odvzema vode, ki preseže minimalno zalogo vode, se naprava samodejno izklopi. Čas zaustavitvenega teka preprečuje ciklično delovanje v primerih kratkotrajnega odvzema vode. Stacionarna naprava se samodejno vklopi ob naslednjem odvzemu vode.
Značilnosti in prednosti
Vzdržljivo in robustno
- Robusten stroj, primeren tudi za bolj zapleteno uporabo.
- Robustna črpalka ročične gredi z medeninasto glavo valja in visokokakovostnimi materiali zagotavlja dolgo življenjsko dobo.
- 4-polni, elektro motor s počasnim tekom (zračno hlajen).
Visoka varnost naprave
- Zalogovnik s plovnim ventilom in zaščito pred suhim tekom.
- Praktični prikaz napak takoj obvesti uporabnike in prihrani čas.
Trajna namestitev brez nevarnosti: brez kontaminacije ali zrahljanih cevi
- Z varovalom pred pomanjkanjem vode ter nadzorom temperature motorja in vode
- Zaščita pred puščanjem in mehek zagon.
- Samodejni izklop ob padcu pod najmanjšo količino pri odvzemu vode
Napravo se da posamično nastaviti.
- Opcijsko sta na voljo okvir in/ali ohišje iz nerjavečega jekla.
Visoka prilagodljivost
- Napredna tlačna črpalka za temperature do 85 °C (standardno 60 °C) in s tlakom 80/160 barov
- Okvir in ohišje iz nerjavečega jekla (standardno prašno lakirano jeklo).
- 60-Hz naprave (npr. 380-480 V, 690 V/60 Hz)
Kadar koli takoj pripravljeno na uporabo
- Kombinacija tudi z drugimi dodatki ali pripomočki.
- Prilagajanje individualnim potrebam čiščenja
- Napravo lahko sočasno uporabljata dva uporabnika.
- Na voljo s pritiskom gumba, brez nameščanja opreme in prenašanja mobilnih naprav.
- Takoj ko se pištola sproži, črpalka začne črpati. To omogoča udobno delo na vseh odvzemnih mestih.
- Za hitre naloge čiščenja na različnih lokacijah.
Kadar koli takoj pripravljeno na uporabo
Robustna izvedba za težavne naloge
- Razvili smo ga za dnevno uporabo.
- Delo tudi v najtežjih pogojih.
- Višja življenjska doba, manj vzdrževanja in nižji stroški. Idealno za industrijsko uporabo.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Tlak (bar/Mpa)
|80 / 160 / 8 / 16 / 16
|Količina pretoka (l/h)
|700 / 2000
|Dovodna temperatura (°C)
|max. 85
|Zagon motorja
|Soft start
|Število faz (Ph)
|3
|Napetost (V)
|400
|Frekvenca (Hz)
|50
|Mere (D × Š × V) (mm)
|860 x 595 x 580
Oprema
- Merilna palica za olje
- Kontrolna odprtina za nivo olja
- 4-polni motor (počasni tek)
- Zračno hlajen motor
- Črpalka z ročično gredjo s keramičnimi bati
- Zaščita pred suhim zagonom
- Zalogovnik s plovnim ventilom
- Števec delovnih ur
- Servo krmiljenje
- Izklop tlaka
Področja uporabe
- Idealno za čiščenje v živilski industriji
- Kmetijstvo
- Čiščenje hlevov
- Izredno primeren za uporabo pri pranju vozil, v gradbenem in transportnem sektorju in tudi v industriji.
- Čiščenje vozil in strojev v avtomobilski industriji, na področju industrije in kmetijstva
- Javne službe
- Za čiščenje posod/oblog v prehrambni, kozmetični in kemični industriji