Stacionarna visokotlačna enota HDC Standard
Stacionarni visokotlačni čistilnik kot kompaktna enota v modularni izvedbi je primeren za max. 8 uporabnikov. Nastavljiv za 4000, 6000 ali 8000 l/h in delovni tlak 80 ali 160 barov.
Stacionarni visokotlačni čistilnik HDC Standard je na voljo za naslednje razrede zmogljivosti: 4000 l/h (2 x 2000 l/h), 6000 l/h (3 x 2000 l/h črpalke) in 8000 l/h (4 x 2000 l/h črpalke). Možni so tudi delovni tlaki med 80 in 160 bari. Druge značilnosti čistilnika vključujejo temperaturo vode do 85 °C (do 60 °C standardno), jekleni okvir ali opcijski okvir iz nerjavečega jekla, zračno hlajeni, 4-polni motorji z nizko hitrostjo, robustne črpalke ročične gredi z glavo cilindra iz medenine in tlačni rezervoar z vgrajenim rezervoarjem in filtrom, števcem obratovalnih ur, prikazom sporočila o napakah in delovnimi parametri. Sistem, črpalke in motorji se tudi samodeljo vklopijo in izklopijo. Druge varnostne funkcije so zaščita pred suhim tekom, nadzor temperature dovoda vode, motorji z zaščito navitja in zaščitnim stikalom motorja, ventil in tlačni senzor, varnostni ventil in rezervoar na vsaki črpalki in zaznavanje puščanja. Naprave so na voljo tudi do 60 Hz na zahtevo.
Značilnosti in prednosti
Črpalke ročične gredi z medeninastimi glavami cilindrov in vrhunskimi materiali
- Ne glede na potrebno količino vode: krmilni sistem po potrebi vklopi dodatne črpalke in jih potem tudi izklopi.
- Samodejni zagon črpalke pri vsakem odvzemu vode, brez dodatnega odklepanja.
- Enakomeren obratovalni čas vseh črpalnih agregatov zaradi zaporedne vezave
Napravo lahko uporablja do 8 ljudi hkrati
- Na voljo s pritiskom gumba, brez nameščanja opreme in prenašanja mobilnih naprav.
- Takoj ko se pištola sproži, črpalka začne črpati. To omogoča udobno delo na vseh odvzemnih mestih.
- Za hitre naloge čiščenja na različnih lokacijah.
Visoka prilagodljivost
- Razpoložljivo količino vode lahko uporabite po potrebi.
- Primerno tudi za čiščenje notranjosti srednje velikih do velikih cistern.
Z zaščito pred pomanjkanjem vode in nadzorom temperature motorjev in vode
Visoka varnost naprave
- Merilnik obratovalnih ur in prikazovalnik prikazujeta, kdaj je potrebno vzdrževanje črpalke.
- Zaščita pred puščanjem in mehek zagon.
Kadar koli takoj pripravljeno na uporabo
- 4-polni nizkohitrostni elektromotorji z mehkim zaganjalnikom zagotavljajo dolgo življenjsko dobo.
Okvir in/ali ohišje iz nerjavečega jekla na voljo opcijsko
- Trajna namestitev brez nevarnosti: brez kontaminacije ali zrahljanih cevi
Napredna tlačna črpalka za temperature do 85 °C (standardno 60 °C) in s tlakom 80/160 barov
Inteligentno krmiljenje črpalke
- 60-Hz naprave (npr. 380-480 V, 690 V/60 Hz)
Specifikacije
Tehnični podatki
|Tlak (bar/Mpa)
|80 / 160 / 8 / 16 / 16
|Količina pretoka (l/h)
|700 / 8000
|Dovodna temperatura (°C)
|max. 85
|Zagon motorja
|Soft start
|Število faz (Ph)
|3
|Napetost (V)
|400
|Frekvenca (Hz)
|50
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1150 x 750 x 1840
Oprema
- Merilna palica za olje
- Kontrolna odprtina za nivo olja
- 4-polni motor (počasni tek)
- Zračno hlajen motor
- Črpalka z ročično gredjo s keramičnimi bati
- Zaščita pred suhim zagonom
- Zalogovnik s plovnim ventilom
- Števec delovnih ur
- Servo krmiljenje
- Izklop tlaka
Področja uporabe
- Idealno za čiščenje v živilski industriji
- Kmetijstvo
- Čiščenje hlevov
- Izredno primeren za uporabo pri pranju vozil, v gradbenem in transportnem sektorju in tudi v industriji.
- Pranje vozil in strojev v avtomobilizmu, na področju industrije in kmetijstva
- Javne službe
- Za čiščenje posod/oblog v prehrambni, kozmetični in kemični industriji