Stacionarni visokotlačni čistilnik HDC Standard je na voljo za naslednje razrede zmogljivosti: 4000 l/h (2 x 2000 l/h), 6000 l/h (3 x 2000 l/h črpalke) in 8000 l/h (4 x 2000 l/h črpalke). Možni so tudi delovni tlaki med 80 in 160 bari. Druge značilnosti čistilnika vključujejo temperaturo vode do 85 °C (do 60 °C standardno), jekleni okvir ali opcijski okvir iz nerjavečega jekla, zračno hlajeni, 4-polni motorji z nizko hitrostjo, robustne črpalke ročične gredi z glavo cilindra iz medenine in tlačni rezervoar z vgrajenim rezervoarjem in filtrom, števcem obratovalnih ur, prikazom sporočila o napakah in delovnimi parametri. Sistem, črpalke in motorji se tudi samodeljo vklopijo in izklopijo. Druge varnostne funkcije so zaščita pred suhim tekom, nadzor temperature dovoda vode, motorji z zaščito navitja in zaščitnim stikalom motorja, ventil in tlačni senzor, varnostni ventil in rezervoar na vsaki črpalki in zaznavanje puščanja. Naprave so na voljo tudi do 60 Hz na zahtevo.