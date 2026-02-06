Visokotlačni čistilnik HDS 10/21 -4 St Gas
Stacionarni visokotlačni čistilnik z vročo vodo: robusten, trpežen in enostaven za uporabo. Primeren je za stalno uporabo in ima visoko kakovostno opremo.
S tlakom 210 barov in pretokom 1000 l/h je ta stacionarni toplovodni HDS stroj s plinskim gorilnikom idealen za neprekinjeno uporabo v industriji in kmetijstvu. Odlikuje ga robustna črpalka z ročično gredjo z medeninasto glavo cilindra ter trpežnim prašno lakiranim jeklenim ohišjem in okvirjem. Črpalka je zaščitena z velikim vodnim filtrom. Visokotlačni čistilnik vključuje integriran rezervoar za vodo z zaščito pred vodnim kamnom in indikatorjem praznega ter štiripolni nizkohitrostni električni motor z vodnim hlajenjem. Pralno sredstvo se črpa preko dozirnega ventila in prikaže se prazna raven. Vrtljivo stikalo omogoča izjemno enostavno upravljanje stroja. Namestitev in vzdrževanje sta zasnovana tudi uporabniku prijazno, elektronski nadzorni sistem pa zagotavlja visoko stopnjo varnosti delovanja. Stroj je dobavljen brez dodatne opreme; te je mogoče izbrati posebej za vsako delovno postajo (točko uporabe). Opcijsko na voljo: manometer, števec časa za drugi dovod detergenta, avtomatska razbremenitev tlaka, različni daljinski upravljalniki.
Značilnosti in prednosti
Intuitivno in enostavno rokovanjeSamo eno vrtljivo stikalo za vse funkcije zagotavlja preprosto upravljanje brez dolgih časov usposabljanja. Praktični prikaz napak takoj obvesti uporabnike in prihrani čas. Zelo jasni simboli in pregledno upravljalno polje olajšajo upravljanje naprave in povečajo produktivnost.
Plinski gorilnik testiran, pregledan in certificiran s strani KiwaCertificiranje Kiwa: objektivne zahteve so izpolnjene. Visoka grelna moč. S preverjeno in učinkovito Kärcherjevo gorilno tehnologijo za nizko porabo goriva.
Visoko zmogljivostna črpalka z ročično gredjoZanesljivo in vzdržljivo: Kärcherjeva visoko zmogljivostna črpalka z ročično gredjo skrbi za optimalen tlak. Robustna črpalka ročične gredi z medeninasto glavo valja in visokokakovostnimi materiali zagotavlja dolgo življenjsko dobo. Višja življenjska doba, manj vzdrževanja in nižji stroški. Idealno za industrijsko uporabo.
4-polni, vodno hlajen elektromotor
- Vodno hlajen motor z visoko učinkovitostjo in dolgo življenjsko dobo.
- Za visoko zmogljivost in nizke stroške vzdrževanja.
- 4-polni, počasi delujoč elektromotor zagotavlja dolg delovni čas.
Elektronski nadzor za večjo obratovalno varnost
- Nadzor plamena in temperature emisij, zaščita pred pomanjkanjem vode/nadtlakom, zaščita pred vodnim kamnom z indikatorjem praznega in nadzorom napak zagotavljajo varno in dolgotrajno delovanje.
- Izklop v primeru lekaže ali izpadu faze.
- Samodejni izklop v primeru nizke napetosti ali prenapetosti.
Visokokvalitetna oprema
- Vgrajen rezervoar za vodo z zaščito pred vodnim kamnom in indikatorjem praznega ščiti grelno baterijo in celoten sistem pred oblogami vodnega kamna.
- Robustno ohišje in okvir iz prašno lakiranega jekla.
- Sistem za dovod detergenta z dozirnim ventilom in indikatorjem praznega je le del standardne visokokakovostne opreme.
Visoka prilagodljivost
- Po želji se lahko daljinsko upravljanje vgradi neposredno na odvzemno mesto.
- Števec časa in manometer ter samodejna razbremenitev tlaka za zaščito dodatkov in cevovodov so na voljo kot dodatna oprema.
- Kärcher ima v široki ponudbi pribora za visokotlačne čistilnike pravi pribor za vsako čistilno nalogo in vsak cilj.
Velik, transparenten vodni filter finih delcev
- Enostavno dostopen vodni filter ščiti črpalko pred delci umazanije v vodi.
- Zagotavlja dolgo življenjsko dobo za vse visokotlačne komponente.
- Integrirani vodni filter je mogoče odstraniti in očistiti brez orodja.
Sistem sesanja in doziranja čistilnega sredstva za še boljše rezultate čiščenja
- S funkcijo nastavitve doziranja lahko detergente natančno dozirate glede na stopnjo umazanosti.
- Sistem za dovod detergenta z dozirnim ventilom in indikatorjem praznega je le del standardne visokokakovostne opreme.
- Drugi dovod detergenta z indikatorjem praznega in dozirnim ventilom je na voljo kot opcija.
Enostavno vzdrževanje in zelo enostavno servisiranje
- Enostaven dostop do vseh komponent za servisiranje in vzdrževanje.
- Celovita servisna mreža z visoko usposobljenimi serviserji.
- Prikaz kod napak, stanja delovanja, intervali vzdrževanja črpalke in spremljanje nepravilnega delovanja gorilnika in celotnega stroja olajšajo servisiranje.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|3
|Napetost (V)
|400
|Frekvenca (Hz)
|50
|Količina pretoka (l/h)
|min. 500 - max. 1000
|Delovni tlak (bar)
|210
|Priključna moč (Kw)
|8
|Toplotna energija (Kw)
|78,5
|Priključni kabel (m)
|5
|Dovod vode
|1″
|Število hkratnih uporabnikov
|1 - 1
|Mobilnost
|Stacionarno
|Varovalo (A)
|25
|Teža (z dodatki) (Kg)
|177
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|186,964
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1142 x 578 x 790
Obseg dobave
- Nadzor plamena
- Pripravljeno za Servo Control
- Pripravljeno za daljinsko upravljanje
- Power šoba
- Funkcija čistilnega sredstva: Sesanje
Oprema
- Merilna palica za olje
- Kontrolna odprtina za nivo olja
- Vnaprej opremljen za dovod detergenta
- RM1 doziranje
- Zaščita pred suhim zagonom
- Zalogovnik s plovnim ventilom
- Črpalka z ročično gredjo s keramičnimi bati
- Vodno hlajeni motor
- Okvir in pokrov: Jeklo, prašno barvano
Področja uporabe
- Čiščenje vozil in strojev v avtomobilski industriji, na področju industrije in kmetijstva
- Idealen za uporabo v prehrambeni in kemični industriji
- Za uporabo v prevozništvu in logistiki
- Kmetijstvo
- V proizvodnih halah in delavnicah, kjer je potrebna topla voda
- Vsestranske uporabe v industrijskih okoljih, npr. za čiščenje proizvodnih prostorov
- Javne službe
- Čiščenje traktorjev, strojev in priključkov v kmetijstvu
- Za visokotlačno čiščenje s hladno ali vročo vodo
