S tlakom 210 barov in pretokom 1000 l/h je ta stacionarni toplovodni HDS stroj s plinskim gorilnikom idealen za neprekinjeno uporabo v industriji in kmetijstvu. Odlikuje ga robustna črpalka z ročično gredjo z medeninasto glavo cilindra ter trpežnim prašno lakiranim jeklenim ohišjem in okvirjem. Črpalka je zaščitena z velikim vodnim filtrom. Visokotlačni čistilnik vključuje integriran rezervoar za vodo z zaščito pred vodnim kamnom in indikatorjem praznega ter štiripolni nizkohitrostni električni motor z vodnim hlajenjem. Pralno sredstvo se črpa preko dozirnega ventila in prikaže se prazna raven. Vrtljivo stikalo omogoča izjemno enostavno upravljanje stroja. Namestitev in vzdrževanje sta zasnovana tudi uporabniku prijazno, elektronski nadzorni sistem pa zagotavlja visoko stopnjo varnosti delovanja. Stroj je dobavljen brez dodatne opreme; te je mogoče izbrati posebej za vsako delovno postajo (točko uporabe). Opcijsko na voljo: manometer, števec časa za drugi dovod detergenta, avtomatska razbremenitev tlaka, različni daljinski upravljalniki.