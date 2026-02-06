Naš HD 4/11 C Bp Battery je prvi baterijsko napajani visokotlačni čistilnik za profesionalno uporabo. Deluje lahko v pokončnem ali ležečem položaju in prepričuje z nizom izjemnih lastnosti, kot so glava valja iz medenine, samodejna razbremenitev tlaka in premišljeno shranjevanje pribora. To pa še ni vse: visokotlačna pištola EASY!Force izkorišča povratno silo visokotlačnega curka, da za držanje pištole skorajda ne potrebujete nobene moči, hitra zapirala EASY!Lock pa v primerjavi z običajnimi vijačnimi spoji omogočajo 5-krat hitrejšo uporabo, kar pa ne zmanjša trpežnosti in ne skrajša življenjske dobe naprave. Naprava je popolna izbira za domače mojstre, v kmetijstvu ali komunali in deluje z dvema zmogljivima 36-voltnima litij-ionskima akumulatorjema, ki nista priložena. Akumulatorji naše 36-voltne akumulatorske platforme so združljivi z drugimi napravami iz iste modelne vrste, zagotavljajo dolgotrajno uporabo in izjemno učinkovito čiščenje. Ob nežnejši umazaniji je priporočljiva uporaba stopnje delovanja eco!efficiency, s katero se delovanje akumulatorja podaljša do 34 minut.