Visokotlačni čistilnik HD 4/11 C Bp
Baterijsko napajani profesionalni visokotlačni čistilnik HD 4/11 C Battery je popoln za domače mojstre, uporaben tudi v kmetijstvu ali komunali. Deluje brez zunanjega električnega napajanja.
Naš HD 4/11 C Bp Battery je prvi baterijsko napajani visokotlačni čistilnik za profesionalno uporabo. Deluje lahko v pokončnem ali ležečem položaju in prepričuje z nizom izjemnih lastnosti, kot so glava valja iz medenine, samodejna razbremenitev tlaka in premišljeno shranjevanje pribora. To pa še ni vse: visokotlačna pištola EASY!Force izkorišča povratno silo visokotlačnega curka, da za držanje pištole skorajda ne potrebujete nobene moči, hitra zapirala EASY!Lock pa v primerjavi z običajnimi vijačnimi spoji omogočajo 5-krat hitrejšo uporabo, kar pa ne zmanjša trpežnosti in ne skrajša življenjske dobe naprave. Naprava je popolna izbira za domače mojstre, v kmetijstvu ali komunali in deluje z dvema zmogljivima 36-voltnima litij-ionskima akumulatorjema, ki nista priložena. Akumulatorji naše 36-voltne akumulatorske platforme so združljivi z drugimi napravami iz iste modelne vrste, zagotavljajo dolgotrajno uporabo in izjemno učinkovito čiščenje. Ob nežnejši umazaniji je priporočljiva uporaba stopnje delovanja eco!efficiency, s katero se delovanje akumulatorja podaljša do 34 minut.
Značilnosti in prednosti
36-voltna akumulatorska platformaVisoka moč čiščenja in dolgotrajna uporaba. Akumulatorji, ki so združljivi z več razredi naprav. Hitri polnilnik za prihranek časa.
Varčna in ekonomična stopnja eco!efficiencyPrihrani energijo in podaljša čas delovanja akumulatorja. Zmanjšana moč čiščenja za blago umazanijo.
KakovostSamodejna razbremenitev tlaka varuje komponente in podaljšuje življenjsko dobo. Visokokakovostna medeninasta glava cilindra. Velik, lahko dostopen vodni fini filter za zaščito črpalke pred delci umazanije v vodi.
Mobilnost
- Vgrajen ročaj na sprednji strani naprave omogoča enostavno nakladanje in udoben transport.
- S pritiskom na gumb se potisni lok zloži skupaj.
- Možen stoječ in ležeč položaj.
Vrhunska prilagodljivost.
- Visokotlačno čiščenje, ki je neodvisno od zunanjih virov napajanja.
- Hitrejše nameščanje opreme, saj ni več potrebno speljevanje napajalnih kablov.
- Če uporabite sesalno cev za zunanji vir vode, je mogoče tudi od virov popolnoma neodvisno delo.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Baterijska platforma
|Baterijska platforma 36 V
|Količina pretoka (l/h)
|320 - 400
|Dovodna temperatura (°C)
|60
|Delovni tlak (bar/Mpa)
|70 - 110 / 7 - 11
|Maks. tlak (bar/Mpa)
|150 / 15
|Priključna moč (Kw)
|1,6
|Dovod vode
|3/4″
|Število potrebnih baterij (Kos(i))
|2
|Čas delovanja s polno baterijo (min)
|30 (7,5 Ah)
|Čas polnjenja baterije s hitrim polnilnikom 80% / 100% (min)
|58 / 81
|Polnilni tok (A)
|6
|Omrežni priključek polnilnika (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Dolžina kabla polnilnika (m)
|1,2
|Barva
|antracit
|Teža (z dodatki) (Kg)
|20,05
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|23,928
|Mere (D × Š × V) (mm)
|380 x 370 x 930
Obseg dobave
- Možnost: Baterija in polnilnik nista vključena
- Razpršilna pištola: EASY!Force
- Dolžina visokotlačne cevi: 10 m
- Razpršilna cev: 840 mm
- Razpršilna cev z vrtljivim curkom
- Sesalna cev za vodo
Oprema
- Izklop tlaka
Video posnetki
Področja uporabe
- Za mobilno visokotlačno čiščenje, popolnoma neodvisno od virov, npr. za domače mojstre, v kmetijstvu ali komunali.
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
