Naš HD 4/11 C Bp Battery je opremljen z dvema izjemno zmogljivima 36-voltnima litij-ionskima akumulatorjema in je s tem prvi baterijsko napajani visokotlačni čistilnik podjetja Kärcher, primeren za profesionalno uporabo. Akumulatorji naše 36-voltne akumulatorske platforme zagotavljajo izjemne zmogljivosti pri čiščenju, dolgotrajno uporabo in združljivost z drugimi napravami iz iste modelne vrste. HD 4/11 C Bp je popoln za uporabo povsod, kjer ni na voljo zunanjega napajanja, na primer v komunali, kmetijstvu ali pa kar za vse domače mojstre. Dodatna prednost: zelo mobilen visokotlačni čistilnik je primeren za delovanje v pokončnem ali ležečem položaju. Poleg tega prepričuje z visokokakovostnimi komponentami, kot so glava valja iz medenine, samodejna razbremenitev tlaka, visokotlačna pištola EASY!Force, sistem hitrih zapiral EASY!Lock in prefinjeno shranjevanje pribora. Pri blažji umazaniji je mogoče vklopiti stopnjo delovanja eco!efficiency, s katero se zmanjša moč čiščenja in delovanje akumulatorja se podaljša do 34 minut.