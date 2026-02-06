Visokotlačni čistilnik HD 4/11 C Bp Pack
Prvi baterijsko napajani profesionalni visokotlačni čistilnik HD 4/11 C Battery je namenjen za mobilno uporabo, vključno z dvema 36-voltnima litij-ionskima baterijama.
Naš HD 4/11 C Bp Battery je opremljen z dvema izjemno zmogljivima 36-voltnima litij-ionskima akumulatorjema in je s tem prvi baterijsko napajani visokotlačni čistilnik podjetja Kärcher, primeren za profesionalno uporabo. Akumulatorji naše 36-voltne akumulatorske platforme zagotavljajo izjemne zmogljivosti pri čiščenju, dolgotrajno uporabo in združljivost z drugimi napravami iz iste modelne vrste. HD 4/11 C Bp je popoln za uporabo povsod, kjer ni na voljo zunanjega napajanja, na primer v komunali, kmetijstvu ali pa kar za vse domače mojstre. Dodatna prednost: zelo mobilen visokotlačni čistilnik je primeren za delovanje v pokončnem ali ležečem položaju. Poleg tega prepričuje z visokokakovostnimi komponentami, kot so glava valja iz medenine, samodejna razbremenitev tlaka, visokotlačna pištola EASY!Force, sistem hitrih zapiral EASY!Lock in prefinjeno shranjevanje pribora. Pri blažji umazaniji je mogoče vklopiti stopnjo delovanja eco!efficiency, s katero se zmanjša moč čiščenja in delovanje akumulatorja se podaljša do 34 minut.
Značilnosti in prednosti
36-voltna akumulatorska platformaVisoka moč čiščenja in dolgotrajna uporaba. Akumulatorji, ki so združljivi z več razredi naprav. Hitri polnilnik za prihranek časa.
Varčna in ekonomična stopnja eco!efficiencyVarčuje z energijo in podaljša delovanje akumulatorske baterije. Zmanjšana moč čiščenja za blago umazanijo.
KakovostSamodejna razbremenitev tlaka varuje komponente in podaljšuje življenjsko dobo. Visokokakovostna medeninasta glava cilindra. Velik, lahko dostopen vodni fini filter za zaščito črpalke pred delci umazanije v vodi.
Mobilnost
- Vgrajen ročaj na sprednji strani naprave omogoča enostavno nakladanje in udoben transport.
- S pritiskom na gumb se potisni lok zloži skupaj.
- Možen stoječ in ležeč položaj.
Vrhunska prilagodljivost.
- Visokotlačno čiščenje, ki je neodvisno od zunanjih virov napajanja.
- Hitrejše nameščanje opreme, saj ni več potrebno speljevanje napajalnih kablov.
- Če uporabite sesalno cev za zunanji vir vode, je mogoče tudi od virov popolnoma neodvisno delo.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Baterijska platforma
|Baterijska platforma 36 V
|Količina pretoka (l/h)
|320 - 400
|Dovodna temperatura (°C)
|60
|Delovni tlak (bar/Mpa)
|70 - 110 / 7 - 11
|Maks. tlak (bar/Mpa)
|150 / 15
|Priključna moč (Kw)
|1,6
|Dovod vode
|3/4″
|Tip baterije
|Litij-ionska nadomestna baterija
|Napetost (V)
|36
|Kapaciteta (Ah)
|7,5
|Število potrebnih baterij (Kos(i))
|2
|Čas delovanja s polno baterijo (min)
|30 (7,5 Ah)
|Čas polnjenja baterije s hitrim polnilnikom 80% / 100% (min)
|58 / 81
|Polnilni tok (A)
|6
|Omrežni priključek polnilnika (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Dolžina kabla polnilnika (m)
|1,2
|Barva
|antracit
|Teža (z dodatki) (Kg)
|26,887
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|31,2
|Mere (D × Š × V) (mm)
|380 x 370 x 930
Obseg dobave
- Možnost: Baterija in polnilnik sta vključena
- Baterija: Akumulator 36 V/7,5 Ah Battery Power+ (2 kosa)
- Razpršilna pištola: EASY!Force
- Dolžina visokotlačne cevi: 10 m
- Razpršilna cev: 840 mm
- Razpršilna cev z vrtljivim curkom
- Sesalna cev za vodo
Oprema
- Baterijski polnilnik: Hitri polnilnik 36 V Battery Power+ (2 kosa)
- Izklop tlaka
Video posnetki
Področja uporabe
- Za mobilno visokotlačno čiščenje, popolnoma neodvisno od virov, npr. za domače mojstre, v kmetijstvu ali komunali.
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
VSI PRODUKTI, KI USTREZAJO BATERIJI
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.