Visokotlačni čistilnik HD 5/15 C
Praktičen in vsestranski: visokotlačni čistilnik s hladno vodo HD 5/15 C. S prostorom za shranjevanje dodatkov, medeninasto glavo cilindra in avtomatsko razbremenitvijo tlaka.
Kompakten, lahek in vsestranski visokotlačni čistilnik s hladno vodo HD 5/15 C ponuja izjemno mobilnost in je primeren tako za navpično kot vodoravno delovanje. Stroj je opremljen s prefinjenim prostorom za shranjevanje pribora, medeninasta glava cilindra in samodejna razbremenitev tlaka pa zagotavljata dolgo življenjsko dobo. Hkrati navdušuje z inovativnimi novimi dosežki, ki dolgoročno povečujejo udobje dela za upravljavca z zagotavljanjem enostavnega delovanja ter prihrankom časa pri namestitvi in demontaži. Visokotlačna pištola EASY!Force izkorišča povratno silo visokotlačnega curka, da zmanjša zadrževalno silo na nič, medtem ko EASY!Lock hitro sprostitveni pritrdilni elementi omogočajo petkrat hitrejše rokovanje kot pri običajnih vijačnih povezavah, brez kompromisov. ko gre za robustnost in dolgo življenjsko dobo. Celoten paket opreme za odlične rezultate čiščenja z visoko stopnjo udobja in dolgo življenjsko dobo.
Značilnosti in prednosti
Prihranek energije in časa: EASY!Force visokotlačna pištola in EASY!Lock hitra zapirala.Končno delo, ki ne utruja: visokotlačna pištola EASY!Force. EASY!Lock hitra zapirala: dolgotrajna in robustna. Tudi 5-krat hitrejša v primerjavi z vijaki.
MobilnostNa sprednji strani naprave vgrajen nosilni ročaj omogoča enostavno nakladanje in praktičen prevoz. S pritiskom na gumb se potisni lok zloži skupaj. Kompaktna izvedba.
PrilagodljivostMožen stoječ in ležeč položaj. Pri ležečem položaju kolesa niso na tleh. S tem je zagotovljena maksimalna stabilnost. Ločeno odlagalno mesto in položaj med transportom za pripravo za brizganje.
Kakovost
- Samodejna razbremenitev tlaka varuje komponente in podaljšuje življenjsko dobo.
- Visokokakovostna medeninasta glava cilindra.
- Velik, lahko dostopen vodni fini filter za zaščito črpalke pred delci umazanije v vodi.
Shranjevanje pribora
- Priključek (M 18 × 1,5) za zaščito površinskega čistilnika neposredno na napravi.
- Praktični predali za trojno in rotor šobo.
- Gumijast trak za pritrditev visokotlačne cevi.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|230
|Frekvenca (Hz)
|50
|Količina pretoka (l/h)
|500
|Dovodna temperatura (°C)
|60
|Delovni tlak (bar/Mpa)
|150 / 15
|Maks. tlak (bar/Mpa)
|200 / 20
|Priključna moč (Kw)
|2,8
|Priključni kabel (m)
|5
|Velikost šobe (mm)
|32
|Dovod vode
|3/4″
|Barva
|antracit
|Teža (z dodatki) (Kg)
|25,7
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|27,926
|Mere (D × Š × V) (mm)
|380 x 360 x 930
Obseg dobave
- Razpršilna pištola: EASY!Force
- Dolžina visokotlačne cevi: 10 m
- Specifikacija visokotlačne cevi: DN 6, 200 barov
- Razpršilna cev: 840 mm
Oprema
- Funkcija čistilnega sredstva: Sesanje
- Izklop tlaka
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.