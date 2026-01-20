Kompakten, lahek in vsestranski visokotlačni čistilnik s hladno vodo HD 5/15 C ponuja izjemno mobilnost in je primeren tako za navpično kot vodoravno delovanje. Stroj je opremljen s prefinjenim prostorom za shranjevanje pribora, medeninasta glava cilindra in samodejna razbremenitev tlaka pa zagotavljata dolgo življenjsko dobo. Hkrati navdušuje z inovativnimi novimi dosežki, ki dolgoročno povečujejo udobje dela za upravljavca z zagotavljanjem enostavnega delovanja ter prihrankom časa pri namestitvi in ​​demontaži. Visokotlačna pištola EASY!Force izkorišča povratno silo visokotlačnega curka, da zmanjša zadrževalno silo na nič, medtem ko EASY!Lock hitro sprostitveni pritrdilni elementi omogočajo petkrat hitrejše rokovanje kot pri običajnih vijačnih povezavah, brez kompromisov. ko gre za robustnost in dolgo življenjsko dobo. Celoten paket opreme za odlične rezultate čiščenja z visoko stopnjo udobja in dolgo življenjsko dobo.