Visokotlačni čistilnik HD 5/15 C Plus
Priročen, vsestranski: visokotlačni čistilnik s hladno vodo HD 5/15 C Plus za uporabo v stoječem ali ležečem položaju. Z glavo cilindra iz medenine in samodejno razbremenitvijo tlaka.
Kompakten, lahek in vsestransko uporaben visokotlačni čistilnik s hladno vodo HD 5/15 C Plus vas bo prepričal s svojo odlično okretnostjo in je primeren za uporabo v stoječem ali ležečem položaju. Naprava dovoljuje udobno shranjevanje pribora in zahvaljujoč medeninasti glavi cilindra ter samodejni razbremenitvi tlaka obljublja dolgo življenjsko dobo. Hkrati vas bo prepričal tudi s svojimi inovativnimi in novimi razvojnimi napredki, ki stalno povečujejo udobje dela, tako da vam omogočajo delo, ki ne utruja in tudi hitre montaže in demontaže naprave. EASY!Force visokotlačna pištola uporablja reaktivno silo visokotlačnega curka in na ta način zniža zadržno moč na ničlo, EASY!Lock za hitro zapiranje pa zagotavlja 5-krat hitrejše upravljanje v primerjavi s tradicionalnimi vijačnimi spoji, ne da bi se robustnost in dolgotrajnost pri tem izgubili. V celoti prepričljiv paket opreme, ki nudi izvrstne rezultate čiščenja, skupaj z velikim udobjem in dolgo življenjsko dobo.
Značilnosti in prednosti
Prihranek energije in časa: EASY!Force visokotlačna pištola in EASY!Lock hitra zapirala.Končno delo, ki ne utruja: visokotlačna pištola EASY!Force. EASY!Lock hitra zapirala: dolgotrajna in robustna. Tudi 5-krat hitrejša v primerjavi z vijaki.
MobilnostNa sprednji strani naprave vgrajen nosilni ročaj omogoča enostavno nakladanje in praktičen prevoz. S pritiskom na gumb se potisni lok zloži skupaj. Kompaktna izvedba.
PrilagodljivostMožen stoječ in ležeč položaj. Pri ležečem položaju kolesa niso na tleh. S tem je zagotovljena maksimalna stabilnost. Ločeno odlagalno mesto in položaj med transportom za pripravo za brizganje.
Kakovost
- Samodejna razbremenitev tlaka varuje komponente in podaljšuje življenjsko dobo.
- Visokokakovostna medeninasta glava cilindra.
- Velik, lahko dostopen vodni fini filter za zaščito črpalke pred delci umazanije v vodi.
Shranjevanje pribora
- Priključek (M 18 × 1,5) za zaščito površinskega čistilnika neposredno na napravi.
- Praktični predali za trojno in rotor šobo.
- Gumijast trak za pritrditev visokotlačne cevi.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|230
|Frekvenca (Hz)
|50
|Količina pretoka (l/h)
|500
|Dovodna temperatura (°C)
|60
|Delovni tlak (bar/Mpa)
|150 / 15
|Maks. tlak (bar/Mpa)
|200 / 20
|Priključna moč (Kw)
|2,8
|Priključni kabel (m)
|5
|Velikost šobe (mm)
|32
|Dovod vode
|3/4″
|Barva
|antracit
|Teža (z dodatki) (Kg)
|26,133
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|28,5
|Mere (D × Š × V) (mm)
|380 x 360 x 930
Obseg dobave
- Razpršilna pištola: EASY!Force
- Dolžina visokotlačne cevi: 10 m
- Specifikacija visokotlačne cevi: DN 6, 200 barov
- Razpršilna cev: 840 mm
- Razpršilna cev z vrtljivim curkom
Oprema
- Funkcija čistilnega sredstva: Sesanje
- Izklop tlaka
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.