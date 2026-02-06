Kompakten, lahek in vsestransko uporaben visokotlačni čistilnik s hladno vodo HD 5/15 C Plus vas bo prepričal s svojo odlično okretnostjo in je primeren za uporabo v stoječem ali ležečem položaju. Naprava dovoljuje udobno shranjevanje pribora in zahvaljujoč medeninasti glavi cilindra ter samodejni razbremenitvi tlaka obljublja dolgo življenjsko dobo. Hkrati vas bo prepričal tudi s svojimi inovativnimi in novimi razvojnimi napredki, ki stalno povečujejo udobje dela, tako da vam omogočajo delo, ki ne utruja in tudi hitre montaže in demontaže naprave. EASY!Force visokotlačna pištola uporablja reaktivno silo visokotlačnega curka in na ta način zniža zadržno moč na ničlo, EASY!Lock za hitro zapiranje pa zagotavlja 5-krat hitrejše upravljanje v primerjavi s tradicionalnimi vijačnimi spoji, ne da bi se robustnost in dolgotrajnost pri tem izgubili. V celoti prepričljiv paket opreme, ki nudi izvrstne rezultate čiščenja, skupaj z velikim udobjem in dolgo življenjsko dobo.