Kompaktni HD 6/15 G Classic je idealen stroj za vstop v svet bencinskih, mobilnih visokotlačnih čistilnikov s hladno vodo Kärcher. Izjemno enostavno ga je prevažati v avtomobilu, z delovnim tlakom do 150 barov, robustno črpalko z ročično gredjo in prostornino vode do 600 litrov na uro pa lahko opravi tudi zahtevnejša čistilna opravila, na primer na gradbiščih ali v občinah. Integriran bencinski motor (EU STAGE V) omogoča avtonomijo od zunanjih virov energije, kolesa, napolnjena z zrakom, zagotavljajo potrebno mobilnost na mestu uporabe, ergonomski potisni ročaj in praktično shranjevanje pribora pa zagotavljata uporabniku prijazno rokovanje. Komponente, zaščitene s termo in varnostnimi ventili, so enostavno dostopne. Stabilen jeklen cevasti okvir HD 6/15 G Classic zanesljivo preprečuje tudi poškodbe zaradi zunanjih mehanskih vplivov.