Visokotlačni čistilnik HD 6/15 G Classic
Kompakten in prenosen visokotlačni čistilnik s hladno vodo HD 6/15 G Classic z bencinskim motorjem in robustno črpalko z ročično gredjo. Idealen za občine, gradbeništvo in obrt.
Kompaktni HD 6/15 G Classic je idealen stroj za vstop v svet bencinskih, mobilnih visokotlačnih čistilnikov s hladno vodo Kärcher. Izjemno enostavno ga je prevažati v avtomobilu, z delovnim tlakom do 150 barov, robustno črpalko z ročično gredjo in prostornino vode do 600 litrov na uro pa lahko opravi tudi zahtevnejša čistilna opravila, na primer na gradbiščih ali v občinah. Integriran bencinski motor (EU STAGE V) omogoča avtonomijo od zunanjih virov energije, kolesa, napolnjena z zrakom, zagotavljajo potrebno mobilnost na mestu uporabe, ergonomski potisni ročaj in praktično shranjevanje pribora pa zagotavljata uporabniku prijazno rokovanje. Komponente, zaščitene s termo in varnostnimi ventili, so enostavno dostopne. Stabilen jeklen cevasti okvir HD 6/15 G Classic zanesljivo preprečuje tudi poškodbe zaradi zunanjih mehanskih vplivov.
Značilnosti in prednosti
NeodvisnostOmogoča neodvisnost od zunanjih virov električne energije. Ustreza zahtevam emisijskega standarda EU STAGE V. Priročen ročni zagon na poteg.
Visoka mobilnostVelika kolesa s pnevmatikami za neravne površine. Kompakten in ozek stroj je tudi zelo enostaven za manevriranje na zaprtih območjih. Za dobro okretnost, udoben transport in shranjevanje, ki ne zavzame veliko prostora - brez težav naložite v osebno vozilo.
Vzdržljivo in robustnoRobustno ogrodje iz jeklenih cevi ščiti napravo pred poškodbami. Termo ventil za zaščito črpalke pred pregretjem. Črpalka z ročično gredjo s keramičnimi bati.
Možnosti shranjevanja za dodatke
- Kavelj za cev in držalo za pribor omogočata preprosto shranjevanje in prenašanje.
- Ergonomski ročaj ter shranjevanje cevi.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Količina pretoka (l/h)
|600
|Delovni tlak (bar/Mpa)
|150 / 15
|Maks. tlak (bar/Mpa)
|200 / 20
|Dovod vode
|R 3/4″
|Vrsta pogona
|Bencin
|Tip motorja
|G200FA
|Število hkratnih uporabnikov
|1
|Mobilnost
|Visoko
|Barva
|antracit
|Teža (z dodatki) (Kg)
|34,5
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|42,15
|Mere (D × Š × V) (mm)
|878 x 538 x 702
Obseg dobave
- Razpršilna pištola: Standard
- Dolžina visokotlačne cevi: 10 m
- Power šoba
Oprema
- Zaščitno ogrodje
- Črpalka z ročično gredjo s keramičnimi bati
Področja uporabe
- Gradbeništvo
- Izredno primeren za gradbenike, obrtnike, vzdrževalce stavb in komunalna podjetja.
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.