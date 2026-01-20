Povsod tam, kjer se med seboj križajo izjemno težavni pogoji in zahtevne naloge čiščenja: visokotlačni čistilnik HD 9/23 De s hladno vodo na dizelski pogon z neuničljivim Yanmar dizelskim motorjem svoj tok proizvaja sam. Če je potrebno, lahko črpa vodo tudi neposredno iz jezer ali ribnikov. Tako vam daje možnost, da delate tudi na območjih, kjer je infrastruktura zelo slaba. Naprava dovaja zavidljiv tlak vode kar 230 bar in je tako praktično kos kateri koli nalogi čiščenja. Njen ergonomski koncept ogrodja in kolesa za transport vam zagotavljajo maksimalno mobilnost, trpežno osnovno ogrodje bo prestalo tudi delo v težjih pogojih. Udoben način dela zagotavljata EASY!Force visokotlačna pištola, ki uporablja reaktivno silo visokotlačnega curka in na ta način zniža zadržno moč na ničlo in EASY!Lock hitra zapirala, ki v primerjavi s tradicionalnimi vijačnimi spoji omogočajo 5-krat hitrejšo montažo in demontažo. Za zaščito črpalke sta vgrajena tudi velik vodni filter in termo ventil. Opcijsko sta dobavljiva tudi zaščitno ogrodje s pritrdilnimi ušesi za nakladanje z žerjavom ali montažni komplet bobna za cev.