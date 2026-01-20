Visokotlačni čistilnik HD 9/23 De
Za neodvisno delo na področjih, kjer je infrastruktura slaba: mobilni visokotlačni čistilnik s hladno vodo HD 9/23 De na dizelski pogon s 230 bar tlaka za visoko zmogljivost čiščenja.
Povsod tam, kjer se med seboj križajo izjemno težavni pogoji in zahtevne naloge čiščenja: visokotlačni čistilnik HD 9/23 De s hladno vodo na dizelski pogon z neuničljivim Yanmar dizelskim motorjem svoj tok proizvaja sam. Če je potrebno, lahko črpa vodo tudi neposredno iz jezer ali ribnikov. Tako vam daje možnost, da delate tudi na območjih, kjer je infrastruktura zelo slaba. Naprava dovaja zavidljiv tlak vode kar 230 bar in je tako praktično kos kateri koli nalogi čiščenja. Njen ergonomski koncept ogrodja in kolesa za transport vam zagotavljajo maksimalno mobilnost, trpežno osnovno ogrodje bo prestalo tudi delo v težjih pogojih. Udoben način dela zagotavljata EASY!Force visokotlačna pištola, ki uporablja reaktivno silo visokotlačnega curka in na ta način zniža zadržno moč na ničlo in EASY!Lock hitra zapirala, ki v primerjavi s tradicionalnimi vijačnimi spoji omogočajo 5-krat hitrejšo montažo in demontažo. Za zaščito črpalke sta vgrajena tudi velik vodni filter in termo ventil. Opcijsko sta dobavljiva tudi zaščitno ogrodje s pritrdilnimi ušesi za nakladanje z žerjavom ali montažni komplet bobna za cev.
Značilnosti in prednosti
Maksimalna neodvisnostZ zanesljivimi Honda oziroma Yanmar motorji, brez zunanjega napajanja z električno energijo. Lahko črpa vodo - na primer iz jezer ali ribnikov - in jo porabi za čiščenje.
Odlično udobje upravljanjaErgonomski koncept ogrodja olajšuje transport tudi na neravnem terenu. Možnosti shranjevanja vseh dodatnih delov neposredno na stroju. Transportna kolesa odporna na predrtje zagotavljajo trajno mobilnost.
Velika vsestranskostOpcijsko dobavljivo zaščitno ogrodje z ušesi za pritrditev za nakladanje z žerjavom nudi zanesljivo zaščito za napravo. Dobavljiv komplet za montažo bobna za cev za krajši čas priprave in pospravljanja. Prenosna različica s trpežnim cevnim ogrodjem posebej za slikopleskarje (HD 728 B).
Zasnovano za najtežje pogoje
- Zelo trpežno osnovno ogrodje za dnevno uporabo v najtežjih pogojih.
- Velik vodni filter za zaščito črpalke.
- Termo ventil za zaščito črpalke pred pregretjem.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Količina pretoka (l/h)
|400 - 930
|Delovni tlak (bar/Mpa)
|40 - do 230 / 4 - do 23
|Maks. tlak (bar/Mpa)
|270 / 27
|Dovodna temperatura (°C)
|60
|Dovod vode
|1″
|Vrsta pogona
|Dizel
|Proizvodnja motorjev
|Yanmar
|Tip motorja
|L 100 V
|Število hkratnih uporabnikov
|1
|Mobilnost
|voziček
|Barva
|antracit
|Teža (z dodatki) (Kg)
|112,5
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|115,5
|Mere (D × Š × V) (mm)
|866 x 722 x 1146
Obseg dobave
- Razpršilna pištola: EASY!Force Advanced
- Dolžina visokotlačne cevi: 15 m
- Vrsta visokotlačne cevi: Premium kakovost
- Specifikacija visokotlačne cevi: ID 8, 315 barov
- Power šoba
- Servo krmiljenje
Oprema
- Brezstopenjska nastavitev tlaka in količine vode
- Elektro zagon
- Funkcija čistilnega sredstva: Sesanje
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.