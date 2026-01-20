Opremljen s Hondinim bencinskim motorjem deluje visokotlačni čistilnik s hladno vodo HD 9/23 G povsem neodvisno od priključkov za električno energijo. Razvili smo ga za najboljše rezultate čiščenja - zahvaljujoč tlaku vode 230 bar vam bo čistilnik, ki je zaščiten v stabilnem osnovnem ogrodju, tudi pri ekstremno zahtevnih pogojih odlično služil. Ergonomsko premišljen koncept ogrodja nudi tudi maksimalno mero mobilnosti tudi na neravnem terenu. Transportna kolesa, uspešena zasnova upravljanja in različne možnosti shranjevanja za elemente pribora potrjujejo naš namen, da vam tudi v primeru težjih okoliščin nudimo udobno delo. To potrjuje tudi EASY!Force visokotlačna pištola, ki uporablja reaktivno silo visokotlačnega curka in na ta način zniža zadržno moč na ničlo in EASY!Lock hitra zapirala, s katerimi sta montaža in demontaža 5-krat hitrejši v primerjavi s tradicionalnimi vijačnimi spoji. Zmogljiva črpalka vam v nujnih primerih omogoča tudi črpanje vode iz jezer ali ribnikov. S pomočjo velikega vodnega filtra in termo ventila, ki preprečuje pregretje naprave, je zagotovljena zanesljivost delovanja. Dodatno lahko za visokotlačni čistilnik iz posebnega razreda HD 9/23 G naprav naročite tudi Cage zaščitno ogrodje s pritrdilnimi ušesi za nakladanje z žerjavom ali montažni komplet bobna za cev.