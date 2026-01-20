Visokotlačni čistilnik HD 9/23 G
Z visokotlačnim čistilnikom s hladno vodo na bencinski pogon HD 9/23 G s Hondinim bencinskim motorjem boste delali neodvisno, mobilno in hkrati udobno - tudi pri težkih zunanjih pogojih.
Opremljen s Hondinim bencinskim motorjem deluje visokotlačni čistilnik s hladno vodo HD 9/23 G povsem neodvisno od priključkov za električno energijo. Razvili smo ga za najboljše rezultate čiščenja - zahvaljujoč tlaku vode 230 bar vam bo čistilnik, ki je zaščiten v stabilnem osnovnem ogrodju, tudi pri ekstremno zahtevnih pogojih odlično služil. Ergonomsko premišljen koncept ogrodja nudi tudi maksimalno mero mobilnosti tudi na neravnem terenu. Transportna kolesa, uspešena zasnova upravljanja in različne možnosti shranjevanja za elemente pribora potrjujejo naš namen, da vam tudi v primeru težjih okoliščin nudimo udobno delo. To potrjuje tudi EASY!Force visokotlačna pištola, ki uporablja reaktivno silo visokotlačnega curka in na ta način zniža zadržno moč na ničlo in EASY!Lock hitra zapirala, s katerimi sta montaža in demontaža 5-krat hitrejši v primerjavi s tradicionalnimi vijačnimi spoji. Zmogljiva črpalka vam v nujnih primerih omogoča tudi črpanje vode iz jezer ali ribnikov. S pomočjo velikega vodnega filtra in termo ventila, ki preprečuje pregretje naprave, je zagotovljena zanesljivost delovanja. Dodatno lahko za visokotlačni čistilnik iz posebnega razreda HD 9/23 G naprav naročite tudi Cage zaščitno ogrodje s pritrdilnimi ušesi za nakladanje z žerjavom ali montažni komplet bobna za cev.
Značilnosti in prednosti
Maksimalna neodvisnostZ zanesljivimi Honda oziroma Yanmar motorji, brez zunanjega napajanja z električno energijo. Lahko črpa vodo - na primer iz jezer ali ribnikov - in jo porabi za čiščenje.
Odlično udobje upravljanjaErgonomski koncept ogrodja olajšuje transport tudi na neravnem terenu. Možnosti shranjevanja vseh dodatnih delov neposredno na stroju. Transportna kolesa odporna na predrtje zagotavljajo trajno mobilnost.
Velika vsestranskostOpcijsko dobavljivo zaščitno ogrodje z ušesi za pritrditev za nakladanje z žerjavom nudi zanesljivo zaščito za napravo. Dobavljiv komplet za montažo bobna za cev za krajši čas priprave in pospravljanja. Prenosna različica s trpežnim cevnim ogrodjem posebej za slikopleskarje (HD 728 B).
Zasnovano za najtežje pogoje
- Zelo trpežno osnovno ogrodje za dnevno uporabo v najtežjih pogojih.
- Velik vodni filter za zaščito črpalke.
- Termo ventil za zaščito črpalke pred pregretjem.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Količina pretoka (l/h)
|400 - 930
|Delovni tlak (bar/Mpa)
|40 - do 230 / 4 - do 23
|Maks. tlak (bar/Mpa)
|270 / 27
|Dovodna temperatura (°C)
|60
|Dovod vode
|1″
|Vrsta pogona
|Bencin
|Proizvodnja motorjev
|Honda
|Tip motorja
|GX 390
|Število hkratnih uporabnikov
|1
|Mobilnost
|voziček
|Barva
|antracit
|Teža (z dodatki) (Kg)
|75,5
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|82,761
|Mere (D × Š × V) (mm)
|866 x 722 x 1146
Obseg dobave
- Razpršilna pištola: EASY!Force Advanced
- Dolžina visokotlačne cevi: 15 m
- Vrsta visokotlačne cevi: Premium kakovost
- Specifikacija visokotlačne cevi: ID 8, 315 barov
- Power šoba
- Servo krmiljenje
Oprema
- Brezstopenjska nastavitev tlaka in količine vode
- Funkcija čistilnega sredstva: Sesanje
