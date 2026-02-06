Visokotlačni čistilnik HD 9/25 G Classic
HD 9/25 G je najzmogljivejši visokotlačni čistilnik s hladno vodo in bencinskim motorjem v naši seriji Classic. Izstopa po svojem samozadostnem napajanju in delovnem tlaku do 250 barov.
Z delovnim tlakom do 250 barov, 900 litri vode na uro in robustno črpalko z ročično gredjo lahko visokotlačni čistilnik s hladno vodo HD 9/25 G Classic brez težav obvlada tudi zelo zahtevna čistilna opravila. Zahvaljujoč zmogljivemu bencinskemu motorju EU STAGE V, ki odpravlja potrebo po zunanjem napajanju, in opremljenosti z robustnim cevastim jeklenim okvirjem in kolesi, odpornimi proti predrtju, je HD 9/25 G Classic primeren za zahtevno uporabo na gradbiščih, v obrti, v občinah ali pri izvajalcih gradbenih del. Ergonomski potisni ročaj in zelo kompaktne dimenzije ter shranjevanje dodatkov, na primer za visokotlačno cev in šobo, omogočajo enostavno rokovanje in prevoz stroja v avtomobilu. Pomembne komponente stroja so enostavno dostopne za servisna opravila in učinkovito zaščitene s termo in varnostnimi ventili ter velikim vodnim filtrom.
Značilnosti in prednosti
NeodvisnostOmogoča neodvisnost od zunanjih virov električne energije. Ustreza zahtevam emisijskega standarda EU STAGE V. Priročen ročni zagon na poteg.
Visoka mobilnostTransportna kolesa odporna na predrtje zagotavljajo trajno mobilnost. Kompakten in ozek stroj je tudi zelo enostaven za manevriranje na zaprtih območjih. Za dobro okretnost, udoben transport in shranjevanje, ki ne zavzame veliko prostora - brez težav naložite v osebno vozilo.
Vzdržljivo in robustnoRobustno ogrodje iz jeklenih cevi ščiti napravo pred poškodbami. Preizkušena varnostna tehnika, kot je temperaturni in varnostni ventil ter vodni filter. Črpalka z ročično gredjo s keramičnimi bati.
Možnosti shranjevanja za dodatke
- Kavelj za cev in držalo za pribor omogočata preprosto shranjevanje in prenašanje.
- Ergonomski ročaj ter shranjevanje cevi.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Količina pretoka (l/h)
|900
|Delovni tlak (bar/Mpa)
|250 / 25
|Maks. tlak (bar/Mpa)
|300 / 30
|Dovod vode
|3/4″
|Vrsta pogona
|Bencin
|Tip motorja
|G390FA
|Število hkratnih uporabnikov
|1
|Mobilnost
|Visoko
|Barva
|antracit
|Teža (z dodatki) (Kg)
|56,76
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|64,8
|Mere (D × Š × V) (mm)
|878 x 538 x 702
Obseg dobave
- Razpršilna pištola: Standard
- Dolžina visokotlačne cevi: 10 m
- Power šoba
- Vodni filter
Oprema
- Zaščitno ogrodje
- Črpalka z ročično gredjo s keramičnimi bati
Dodatna oprema
