Z delovnim tlakom do 250 barov, 900 litri vode na uro in robustno črpalko z ročično gredjo lahko visokotlačni čistilnik s hladno vodo HD 9/25 G Classic brez težav obvlada tudi zelo zahtevna čistilna opravila. Zahvaljujoč zmogljivemu bencinskemu motorju EU STAGE V, ki odpravlja potrebo po zunanjem napajanju, in opremljenosti z robustnim cevastim jeklenim okvirjem in kolesi, odpornimi proti predrtju, je HD 9/25 G Classic primeren za zahtevno uporabo na gradbiščih, v obrti, v občinah ali pri izvajalcih gradbenih del. Ergonomski potisni ročaj in zelo kompaktne dimenzije ter shranjevanje dodatkov, na primer za visokotlačno cev in šobo, omogočajo enostavno rokovanje in prevoz stroja v avtomobilu. Pomembne komponente stroja so enostavno dostopne za servisna opravila in učinkovito zaščitene s termo in varnostnimi ventili ter velikim vodnim filtrom.