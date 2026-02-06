Visokotlačni čistilnik HD 10/15-4 Cage Food

HD 10/15-4 Cage Food je visokotl. čistilnik, katerega delovni tlak doseže 150 barov. Vsi vodno prevodni deli so primerni za prehranska živila, pa je zato predvsem primeren za uporabo v živilsko-predelovalni industriji.

Z odpornostjo proti vroči vodi (85 °C) in visoko učinkovitostjo, vas bo naš neogrevani visokotlačni čistilnik HD 10/15-4 Cage Food glede uporabe prepričal na področju živilske industrije. Njegovo trajno ogrodje sestoji iz nerjavečega jekla, visokotlačna cev in kolesa pa so izdelani iz materialov, ki ne puščajo sledi. Njegovi deli, ki prevajajo vodo so popolnoma primerni za prehranska živila. Ne glede ali gre za uporabo v kuhinjah, hladilnih prostorih ali skladiščih: naprava izpolnjuje vse stroge higienske predpise. Poleg tega je opremljena z inovativno tehniko. Takšna, inovativna EASY!Force visokotlačna pištola uporablja reaktivno silo visokotlačnega curka in na ta način zniža zadržno moč na ničlo in omogoča dolgotrajno delo, ki ne utruja. Z novimi patentiranimi EASY!Lock hitrimi zapirali sta montaža in demontaža naprave zelo preprosti: v primerjavi s tradicionalnimi vijačnimi spoji 5-krat hitrejši, glede na rezultate pa ravno tako dolgotrajni in robustni.

Značilnosti in prednosti
Visokotlačni čistilnik HD 10/15-4 Cage Food: Za najvišje zahteve higiene
Za najvišje zahteve higiene
Različica iz legiranega jekla, ki ne rjavi. Vsi vodno prevodni deli iz posebne, neškodljive medenine.
Visokotlačni čistilnik HD 10/15-4 Cage Food: Izredno učinkovito čiščenje
Izredno učinkovito čiščenje
Do 85 °C dovodne temperature s pomočjo predtlačne črpalke. Dovoljeno za čistilo RM 734, ki vsebuje klor.
Visokotlačni čistilnik HD 10/15-4 Cage Food: Higienske zahteve
Higienske zahteve
Brez puščanja sledi in enostavno manevriranje. Cev iz materiala HD, primerna za živila in ne pušča barve.
Prihranek energije in časa: EASY!Force visokotlačna pištola in EASY!Lock hitra zapirala.
  • Končno delo, ki ne utruja: visokotlačna pištola EASY!Force.
  • EASY!Lock hitra zapirala: dolgotrajna in robustna. Tudi 5-krat hitrejša v primerjavi z vijaki.
Specifikacije

Tehnični podatki

Število faz (Ph) 3
Napetost (V) 400
Frekvenca (Hz) 50
Količina pretoka (l/h) 440 - 990
Dovodna temperatura (°C) max. 85
Delovni tlak (bar/Mpa) 20 - 145 / 2 - 14,5
Maks. tlak (bar/Mpa) 175 / 17,5
Priključna moč (Kw) 6,4
Barva antracit
Teža (z dodatki) (Kg) 78,4
Teža vključno z embalažo (Kg) 86,8
Mere (D × Š × V) (mm) 650 x 521 x 1100

Obseg dobave

  • Razpršilna pištola: EASY!Force Food
  • Dolžina visokotlačne cevi: 10 m
  • Vrsta visokotlačne cevi: Primerno za živila
  • Specifikacija visokotlačne cevi: DN 8, 400 bar
  • Razpršilna cev iz legiranega jekla: 1050 mm
  • Power šoba
  • Servo krmiljenje

Oprema

  • Funkcija čistilnega sredstva: 5 L
  • Izklop tlaka
  • Zaprta cevna konstrukcija z vgrajenim ročajem za nakladanje z žerjavom
Visokotlačni čistilnik HD 10/15-4 Cage Food
Visokotlačni čistilnik HD 10/15-4 Cage Food
Visokotlačni čistilnik HD 10/15-4 Cage Food
Visokotlačni čistilnik HD 10/15-4 Cage Food
Visokotlačni čistilnik HD 10/15-4 Cage Food
Visokotlačni čistilnik HD 10/15-4 Cage Food
Visokotlačni čistilnik HD 10/15-4 Cage Food
Visokotlačni čistilnik HD 10/15-4 Cage Food
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
NAJDI REZERVNE DELE

Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.