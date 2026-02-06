Z odpornostjo proti vroči vodi (85 °C) in visoko učinkovitostjo, vas bo naš neogrevani visokotlačni čistilnik HD 10/15-4 Cage Food glede uporabe prepričal na področju živilske industrije. Njegovo trajno ogrodje sestoji iz nerjavečega jekla, visokotlačna cev in kolesa pa so izdelani iz materialov, ki ne puščajo sledi. Njegovi deli, ki prevajajo vodo so popolnoma primerni za prehranska živila. Ne glede ali gre za uporabo v kuhinjah, hladilnih prostorih ali skladiščih: naprava izpolnjuje vse stroge higienske predpise. Poleg tega je opremljena z inovativno tehniko. Takšna, inovativna EASY!Force visokotlačna pištola uporablja reaktivno silo visokotlačnega curka in na ta način zniža zadržno moč na ničlo in omogoča dolgotrajno delo, ki ne utruja. Z novimi patentiranimi EASY!Lock hitrimi zapirali sta montaža in demontaža naprave zelo preprosti: v primerjavi s tradicionalnimi vijačnimi spoji 5-krat hitrejši, glede na rezultate pa ravno tako dolgotrajni in robustni.