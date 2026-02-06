Visokotlačni čistilnik HD 10/15-4 Cage Food
HD 10/15-4 Cage Food je visokotl. čistilnik, katerega delovni tlak doseže 150 barov. Vsi vodno prevodni deli so primerni za prehranska živila, pa je zato predvsem primeren za uporabo v živilsko-predelovalni industriji.
Z odpornostjo proti vroči vodi (85 °C) in visoko učinkovitostjo, vas bo naš neogrevani visokotlačni čistilnik HD 10/15-4 Cage Food glede uporabe prepričal na področju živilske industrije. Njegovo trajno ogrodje sestoji iz nerjavečega jekla, visokotlačna cev in kolesa pa so izdelani iz materialov, ki ne puščajo sledi. Njegovi deli, ki prevajajo vodo so popolnoma primerni za prehranska živila. Ne glede ali gre za uporabo v kuhinjah, hladilnih prostorih ali skladiščih: naprava izpolnjuje vse stroge higienske predpise. Poleg tega je opremljena z inovativno tehniko. Takšna, inovativna EASY!Force visokotlačna pištola uporablja reaktivno silo visokotlačnega curka in na ta način zniža zadržno moč na ničlo in omogoča dolgotrajno delo, ki ne utruja. Z novimi patentiranimi EASY!Lock hitrimi zapirali sta montaža in demontaža naprave zelo preprosti: v primerjavi s tradicionalnimi vijačnimi spoji 5-krat hitrejši, glede na rezultate pa ravno tako dolgotrajni in robustni.
Značilnosti in prednosti
Za najvišje zahteve higieneRazličica iz legiranega jekla, ki ne rjavi. Vsi vodno prevodni deli iz posebne, neškodljive medenine.
Izredno učinkovito čiščenjeDo 85 °C dovodne temperature s pomočjo predtlačne črpalke. Dovoljeno za čistilo RM 734, ki vsebuje klor.
Higienske zahteveBrez puščanja sledi in enostavno manevriranje. Cev iz materiala HD, primerna za živila in ne pušča barve.
Prihranek energije in časa: EASY!Force visokotlačna pištola in EASY!Lock hitra zapirala.
- Končno delo, ki ne utruja: visokotlačna pištola EASY!Force.
- EASY!Lock hitra zapirala: dolgotrajna in robustna. Tudi 5-krat hitrejša v primerjavi z vijaki.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|3
|Napetost (V)
|400
|Frekvenca (Hz)
|50
|Količina pretoka (l/h)
|440 - 990
|Dovodna temperatura (°C)
|max. 85
|Delovni tlak (bar/Mpa)
|20 - 145 / 2 - 14,5
|Maks. tlak (bar/Mpa)
|175 / 17,5
|Priključna moč (Kw)
|6,4
|Barva
|antracit
|Teža (z dodatki) (Kg)
|78,4
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|86,8
|Mere (D × Š × V) (mm)
|650 x 521 x 1100
Obseg dobave
- Razpršilna pištola: EASY!Force Food
- Dolžina visokotlačne cevi: 10 m
- Vrsta visokotlačne cevi: Primerno za živila
- Specifikacija visokotlačne cevi: DN 8, 400 bar
- Razpršilna cev iz legiranega jekla: 1050 mm
- Power šoba
- Servo krmiljenje
Oprema
- Funkcija čistilnega sredstva: 5 L
- Izklop tlaka
- Zaprta cevna konstrukcija z vgrajenim ročajem za nakladanje z žerjavom
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
