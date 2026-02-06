Visokotlačni čistilnik HD 10/16-4 Cage Ex
HD 10/16-4 Cage Ex visokotlačni čistilnik z zaščito pred eksplozijo je posebej zasnovan za uporabo v ATEX območjih. Delovni tlak 160 barov ustreza pretoku vode količine 1000 litrov na uro.
Območja z nevarnostjo eksplozije, tako imenovana ATEX območja (cone) narekujejo posebne zahteve glede sestavnih delov in materialov. Naš visokotlačni čistilnik HD 10/16-4 Cage Ex zadovoljuje te zahteve in je s svojo protieksplozivno izvedbo v skladu z vsemi določbami glede visokih varnostnih meril. Z delovnim tlakom 160 barov in zmogljivostjo pretoka vode približno 1000 litrov na uro je naprava namenjena opravljanju številnih čistilnih opravil. Poleg tega so del prednosti tudi tehnične inovacije, ki omogočajo delo, ki ne utruja, upravljanje pa se tako povzpne na višjo raven: EASY!Force visokotlačna pištola in EASY!Lock hitra zapirala. Medtem ko EASY!Force visokotlačna pištola uporablja reaktivno silo visokotlačnega curka in na ta način zniža zadržno moč na ničlo, EASY!Lock za hitro zapiranje zagotavlja 5-krat hitrejše upravljanje v primerjavi s tradicionalnimi vijačnimi spoji, ne da bi se robustnost in dolgotrajnost pri tem izgubili. HD 10/16-4 Cage Ex združuje maksimalno varnost skupaj z odlično učinkovitostjo čiščenja in tehnologijo dolgotrajnosti.
Značilnosti in prednosti
Prašno lakirano Cage ogrodje, električno prevodnoTrpežno, nosilno cevno ogrodje iz jekla. Z vgrajenim vpetjem za dvigovanje z žerjavom. Zaščita naprave pred poškodbami.
Eksplozijsko varna opremaVodljiva gumijasta kolesa. Temperatura površine konstantno pod 200 °C.
Močno in vzdržljivo4-polni, elektro motor s počasnim tekom (zračno hlajen). Robustna glava cilindra iz medenine in keramičnim batom. Zanesljivo in vzdržljivo: Kärcherjeva visoko zmogljivostna črpalka z ročično gredjo skrbi za optimalen tlak.
Obratovalna varnost
- Filter za svežo vodo ščiti komponente, odstranite in očistite pa ga lahko brez orodja.
- Zaščita črpalke pred suhim tekom
- Sesanje čistilnih sredstev, namenjenih trdovratni umazaniji.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|3
|Napetost (V)
|400
|Frekvenca (Hz)
|50
|Količina pretoka (l/h)
|1000
|Dovodna temperatura (°C)
|50
|Delovni tlak (bar/Mpa)
|160 / 16
|Maks. tlak (bar/Mpa)
|220 / 22
|Priključna moč (Kw)
|5,5
|Barva
|antracit
|Teža (z dodatki) (Kg)
|122,6
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|131,2
|Mere (D × Š × V) (mm)
|980 x 720 x 1100
Obseg dobave
- Razpršilna pištola: EASY!Force protieksplozivna zaščita
- Dolžina visokotlačne cevi: 10 m
- Specifikacija visokotlačne cevi: DN 8, 400 bar
- Razpršilna cev iz legiranega jekla: 1050 mm
- Razpršilna cev iz legiranega jekla, prevodna: 1050 mm
- Power šoba
- Visokotlačna razpršilna cev
Oprema
- Izklop tlaka
- Atex območje
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
