Območja z nevarnostjo eksplozije, tako imenovana ATEX območja (cone) narekujejo posebne zahteve glede sestavnih delov in materialov. Naš visokotlačni čistilnik HD 10/16-4 Cage Ex zadovoljuje te zahteve in je s svojo protieksplozivno izvedbo v skladu z vsemi določbami glede visokih varnostnih meril. Z delovnim tlakom 160 barov in zmogljivostjo pretoka vode približno 1000 litrov na uro je naprava namenjena opravljanju številnih čistilnih opravil. Poleg tega so del prednosti tudi tehnične inovacije, ki omogočajo delo, ki ne utruja, upravljanje pa se tako povzpne na višjo raven: EASY!Force visokotlačna pištola in EASY!Lock hitra zapirala. Medtem ko EASY!Force visokotlačna pištola uporablja reaktivno silo visokotlačnega curka in na ta način zniža zadržno moč na ničlo, EASY!Lock za hitro zapiranje zagotavlja 5-krat hitrejše upravljanje v primerjavi s tradicionalnimi vijačnimi spoji, ne da bi se robustnost in dolgotrajnost pri tem izgubili. HD 10/16-4 Cage Ex združuje maksimalno varnost skupaj z odlično učinkovitostjo čiščenja in tehnologijo dolgotrajnosti.