Bodisi da gre za velika gradbišča, zemeljska dela v kamnolomih ali v kmetijstvu: povsod, kjer morate odstraniti najbolj grobo umazanijo v težkih pogojih na prostem, bo naš trifazni visokotlačni čistilnik s hladno vodo HD 16/15-4 Cage Plus in s tlakom vode 150 barov, popoln izbor za te vrste intenzivnega čiščenja z vodo. S svojo izpopolnjeno in zelo kakovostno tehniko črpalke z kolenasto gredjo podjetja Kärcher bo naprava omogočila zmogljivost pretoka vode tudi do 1600 litrov na uro. Inovacije kot so EASY!Force visokotlačna pištola in tudi patentirani EASY!Lock hitra zapirala so velika pomoč uporabniku glede delovnega udobja in uporabe. EASY!Force visokotlačna pištola uporablja reaktivno silo visokotlačnega curka in na ta način zniža zadržno moč na ničlo, EASY!Lock za hitro zapiranje pa zagotavlja 5-krat hitrejše upravljanje v primerjavi s tradicionalnimi vijačnimi spoji, ne da bi se robustnost in dolgotrajnost pri tem izgubili. Kolesa, odporna proti okvaram zagotavljajo enostavno uporabo in mobilnost naprave celo na zahtevnem terenu.