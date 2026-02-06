Visokotlačni čistilnik HD 16/15-4 Cage Plus
Z delovnim tlakom 150 barov in zmogljivostjo pretoka vode do 1600 l/h, visokotl. čistilnik HD 16/15-4 Cage Plus je posebej primeren za intenzivne naloge čiščenja z vodo v kmetijstvu in gradbeništvu.
Bodisi da gre za velika gradbišča, zemeljska dela v kamnolomih ali v kmetijstvu: povsod, kjer morate odstraniti najbolj grobo umazanijo v težkih pogojih na prostem, bo naš trifazni visokotlačni čistilnik s hladno vodo HD 16/15-4 Cage Plus in s tlakom vode 150 barov, popoln izbor za te vrste intenzivnega čiščenja z vodo. S svojo izpopolnjeno in zelo kakovostno tehniko črpalke z kolenasto gredjo podjetja Kärcher bo naprava omogočila zmogljivost pretoka vode tudi do 1600 litrov na uro. Inovacije kot so EASY!Force visokotlačna pištola in tudi patentirani EASY!Lock hitra zapirala so velika pomoč uporabniku glede delovnega udobja in uporabe. EASY!Force visokotlačna pištola uporablja reaktivno silo visokotlačnega curka in na ta način zniža zadržno moč na ničlo, EASY!Lock za hitro zapiranje pa zagotavlja 5-krat hitrejše upravljanje v primerjavi s tradicionalnimi vijačnimi spoji, ne da bi se robustnost in dolgotrajnost pri tem izgubili. Kolesa, odporna proti okvaram zagotavljajo enostavno uporabo in mobilnost naprave celo na zahtevnem terenu.
Značilnosti in prednosti
Cage ogrodjeTrpežno cevno ogrodje. Z vgrajenim vpetjem za dvigovanje z žerjavom in predalom za pribor. Zaščita naprave pred poškodbami.
Elektronski nadzor za večjo obratovalno varnostZaščita pred puščanjem in mehek zagon. Zaščita pred prenizko in previsoko napetostjo. Zaščita pred 2-faznim delovanjem.
Zasnovano za najtežje pogojeVisoka stopnja mobilnosti zahvaljujoč zložljivemu ročaju in kolesom z neprebojnimi gumami. Velik vodni filter varuje črpalko pred okvarami.
Vzdržljivo in robustno
- Zelo velike ročične gredi in ojnice z robustnimi krogličnimi ležaji.
- Robustna glava cilindra iz medenine in keramičnim batom.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|3
|Napetost (V)
|400
|Frekvenca (Hz)
|50
|Količina pretoka (l/h)
|500 - 1600
|Dovodna temperatura (°C)
|60
|Delovni tlak (bar/Mpa)
|30 - 150 / 3 - 15
|Maks. tlak (bar/Mpa)
|190 / 19
|Priključna moč (Kw)
|7,5
|Priključni kabel (m)
|5
|Barva
|antracit
|Teža (z dodatki) (Kg)
|106,8
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|116
|Mere (D × Š × V) (mm)
|957 x 686 x 1080
Obseg dobave
- Razpršilna pištola: EASY!Force Advanced
- Dolžina visokotlačne cevi: 15 m
- Vrsta visokotlačne cevi: Premium kakovost
- Razpršilna cev iz legiranega jekla: 1050 mm
- Power šoba
- Razpršilna cev z vrtljivim curkom
- Visokotlačna razpršilna cev
- Servo krmiljenje
Oprema
- Izklop tlaka
- Brezstopenjska nastavitev tlaka in količine vode
Področja uporabe
- Intenzivno visokotlačno čiščenje za ekstremne umazanije v kmetijstvu in gradbeništvu.
