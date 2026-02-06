Izdelan za učinkovito odpravo najhujših umazanij v kmetijstvu in v gradbeništvu, ki je pogosto izvedljivo le z velikimi količinami vode: naš trifazen visokotlačni čistilnik s hladno vodo HD 20/15-4 Cage Plus in z inovativno črpalko, ki ima kolenasto gred. Le-ta omogoča visoko zmogljivost pretoka vode tudi do 2000 litrov na uro ob delovnem tlaku 150 barov. Ta naprava, ki je s svojimi proti okvaram odpornimi kolesi izjemno mobilna in robustna, vas bo še posebej prepričala v težkih pogojih uporabe in na zahtevnih terenih. Z našimi patentiranimi EASY!Lock hitrimi zapirali sta tudi montaža in demontaža naprave v primerjavi s tradicionalnimi vijačnimi spoji zelo hitri in enostavni. Zagotavljajo 5-krat hitrejše upravljanje, ne da bi se robustnost in dolgotrajnost pri tem izgubili. HD 20/15-4 Cage Plus: posebna naprava za posebne zahteve.