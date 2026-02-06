Visokotlačni čistilnik HD 20/15-4 Cage Plus
Njegova izjemna zmogljivost pretoka vode do 2000 l/h in delovni tlak 150 barov sta lastnosti našega neogrevanega visokotlačnega čistilnika HD 20/15-4 Cage Plus, ki vas bodo prepričale v primeru intenzivne uporabe vode.
Izdelan za učinkovito odpravo najhujših umazanij v kmetijstvu in v gradbeništvu, ki je pogosto izvedljivo le z velikimi količinami vode: naš trifazen visokotlačni čistilnik s hladno vodo HD 20/15-4 Cage Plus in z inovativno črpalko, ki ima kolenasto gred. Le-ta omogoča visoko zmogljivost pretoka vode tudi do 2000 litrov na uro ob delovnem tlaku 150 barov. Ta naprava, ki je s svojimi proti okvaram odpornimi kolesi izjemno mobilna in robustna, vas bo še posebej prepričala v težkih pogojih uporabe in na zahtevnih terenih. Z našimi patentiranimi EASY!Lock hitrimi zapirali sta tudi montaža in demontaža naprave v primerjavi s tradicionalnimi vijačnimi spoji zelo hitri in enostavni. Zagotavljajo 5-krat hitrejše upravljanje, ne da bi se robustnost in dolgotrajnost pri tem izgubili. HD 20/15-4 Cage Plus: posebna naprava za posebne zahteve.
Značilnosti in prednosti
Cage ogrodjeTrpežno cevno ogrodje. Z vgrajenim vpetjem za dvigovanje z žerjavom in predalom za pribor. Zaščita naprave pred poškodbami.
Elektronski nadzor za večjo obratovalno varnostZaščita pred puščanjem in mehek zagon. Zaščita pred prenizko in previsoko napetostjo. Zaščita pred 2-faznim delovanjem.
Zasnovano za najtežje pogojeVisoka stopnja mobilnosti zahvaljujoč zložljivemu ročaju in kolesom z neprebojnimi gumami. Velik vodni filter varuje črpalko pred okvarami.
Vzdržljivo in robustno
- Zelo velike ročične gredi in ojnice z robustnimi krogličnimi ležaji.
- Robustna glava cilindra iz medenine in keramičnim batom.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|3
|Napetost (V)
|400
|Frekvenca (Hz)
|50
|Količina pretoka (l/h)
|500 - 2000
|Dovodna temperatura (°C)
|60
|Delovni tlak (bar/Mpa)
|30 - 150 / 3 - 15
|Maks. tlak (bar/Mpa)
|190 / 19
|Priključna moč (Kw)
|11,5
|Priključni kabel (m)
|5
|Barva
|antracit
|Teža (z dodatki) (Kg)
|118
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|127,2
|Mere (D × Š × V) (mm)
|957 x 686 x 1080
Obseg dobave
- Razpršilna pištola: EASY!Force Advanced
- Dolžina visokotlačne cevi: 15 m
- Vrsta visokotlačne cevi: Premium kakovost
- Razpršilna cev iz legiranega jekla: 1050 mm
- Power šoba
- Razpršilna cev z vrtljivim curkom
- Visokotlačna razpršilna cev
- Servo krmiljenje
Oprema
- Funkcija čistilnega sredstva: Sesanje
- Izklop tlaka
- Brezstopenjska nastavitev tlaka in količine vode
Področja uporabe
- Intenzivno visokotlačno čiščenje za ekstremne umazanije v kmetijstvu in gradbeništvu.
Dodatna oprema
