Zasnovan posebej za uporabo na področju živilske industrije: neogrevani visokotlačni čistilnik HD 7/10 CXF. Kvalitetno opremljen vrhunski model iz kompaktnega razreda je narejen kot pokončna in izjemno robustna konstrukcija, ki vas bo prepričala s svojo izjemno mobilnostjo, enostavnim upravljanjem in posameznimi dolgotrajnimi komponentami. Udobno upravljanje vam zagotavljajo EASY!Force visokotlačna pištola, ki uporablja reaktivno silo visokotlačnega curka in na ta način zniža zadržno moč na ničlo in EASY!Lock hitra zapirala, s katerimi sta montaža in demontaža naprave 5-krat hitrejši, kot je to v primerjavi s tradicionalnimi vijačnimi spoji. Tudi Servo Control funkcija, ki nudi stalno uravnavanje tlaka in vodne količine neposredno na pištoli in trojna šoba za hitro prilagajanje curka nudijo še večje udobje pri uporabi. Z ventilom za doziranje čistilnega sredstva lahko visokotlačnemu curku v področju nizkega tlaka dodate čistilno sredstvo. Veliko koristnih podrobnosti, kot so velike možnosti shranjevanja dodatne opreme, navijanje kabla, prostor za šobo in tudi vgrajeni boben za cev, tvorijo paket, ki obsega vse potrebno.