Visokotlačni čistilnik HD 7/10 CXF
Neogrevan, kompakten visokotlačni čistilnik HD 7/10 CXF za splošno uporabo na področju živilske industrije. Opremljen je s Power Control funkcijo in vgrajenim bobnom za cev.
Zasnovan posebej za uporabo na področju živilske industrije: neogrevani visokotlačni čistilnik HD 7/10 CXF. Kvalitetno opremljen vrhunski model iz kompaktnega razreda je narejen kot pokončna in izjemno robustna konstrukcija, ki vas bo prepričala s svojo izjemno mobilnostjo, enostavnim upravljanjem in posameznimi dolgotrajnimi komponentami. Udobno upravljanje vam zagotavljajo EASY!Force visokotlačna pištola, ki uporablja reaktivno silo visokotlačnega curka in na ta način zniža zadržno moč na ničlo in EASY!Lock hitra zapirala, s katerimi sta montaža in demontaža naprave 5-krat hitrejši, kot je to v primerjavi s tradicionalnimi vijačnimi spoji. Tudi Servo Control funkcija, ki nudi stalno uravnavanje tlaka in vodne količine neposredno na pištoli in trojna šoba za hitro prilagajanje curka nudijo še večje udobje pri uporabi. Z ventilom za doziranje čistilnega sredstva lahko visokotlačnemu curku v področju nizkega tlaka dodate čistilno sredstvo. Veliko koristnih podrobnosti, kot so velike možnosti shranjevanja dodatne opreme, navijanje kabla, prostor za šobo in tudi vgrajeni boben za cev, tvorijo paket, ki obsega vse potrebno.
Značilnosti in prednosti
Prihranek energije in časa: EASY!Force visokotlačna pištola in EASY!Lock hitra zapirala.
- Končno delo, ki ne utruja: visokotlačna pištola EASY!Force.
- EASY!Lock hitra zapirala: dolgotrajna in robustna. Tudi 5-krat hitrejša v primerjavi z vijaki.
Higienske zahteve
- Vgrajen boben za cev z visokotlačno cevjo, primerno za prehranska živila, in s sivimi koleščki, odpornimi proti obrabam.
- Temperature dovodne vode do 80 °C.
- Sivi koleščki, odporni proti obrabam.
Praktičen sistem čistilnih sredstev
- Sesanje čistilnih sredstev, namenjenih trdovratni umazaniji.
- Po želji je na voljo sistem visokotlačnega penjenja „Inno Foam Set“.
Servo krmiljenje
- Čiščenje, ki ščiti občutljive površine.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|3
|Napetost (V)
|400
|Frekvenca (Hz)
|50
|Količina pretoka (l/h)
|250 - 700
|Dovodna temperatura (°C)
|80
|Delovni tlak (bar/Mpa)
|10 - 100 / 1 - 10
|Maks. tlak (bar/Mpa)
|120 / 12
|Priključna moč (Kw)
|3
|Barva
|antracit
|Teža (z dodatki) (Kg)
|36,5
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|39,026
|Mere (D × Š × V) (mm)
|360 x 400 x 925
Obseg dobave
- Razpršilna pištola: EASY!Force Food
- Dolžina visokotlačne cevi: 15 m
- Vrsta visokotlačne cevi: Primerno za živila
- Razpršilna cev iz legiranega jekla: 840 mm
- Servo krmiljenje
Oprema
- Vgrajen kolut za visokotlačno cev
- Funkcija čistilnega sredstva: Sesanje
- Izklop tlaka
- Brezstopenjska nastavitev tlaka in količine vode
Video posnetki
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.