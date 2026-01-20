Visokotlačni čistilnik HD 6/16-4 M Cage
HD 6/16-4 M Cage: 4-polni, počasi delujoč AC motor je energetsko učinkovit visokotlačni čistlnik, ki ima lakiran jekleni okvir.
HD 6/16-4 M Cage z delovnim tlakom 140 barov in pretokom do 600 l/h spada v srednji razred neogrevanih visokotlačnih čistilnikov. Stroj je optimalno zaščiten pred zunanjimi vplivi z robustnim prašno lakiranim jeklenim okvirjem, ki navdušuje v težkih delovnih pogojih. Tukaj igra pomembno vlogo tudi novo razvita 3-batna aksialna črpalka z medeninasto glavo cilindra, ki omogoča do 20% povečane energetske učinkovitosti in učinkovitosti čiščenja. HD 6/16-4 M Cage poganja 4-polni, počasi delujoči AC motor s krmiljenjem tlačnega stikala, je popolnoma primeren tako za horizontalno kot navpično uporabo. Visokotlačna pištola EASY!Force, ki uporablja povratno silo visokotlačnega curka in tako silo držanja zmanjša na nič, medtem, ko EASY!Lock hitra zapirala omogočajo 5-krat hitrejše rokovanje v primerjavi z običajnimi spoji, brez izgube na robustnosti in dolgotrajnosti. Funkcija samodejnega razbremenitve tlaka zagotavlja dolgo življenjsko dobo visokotlačnih komponent.
Značilnosti in prednosti
Vzdržljivo in robustnoTrpežno cevno ogrodje iz jekla ščiti vse komponente. Cevno ogrodje je primerno tudi za enostavno pritrditev naprave v servisno vozilo. Robustno plastično ohišje zanesljivo ščiti črpalko pred poškodbami in onesnaženjem.
Visokokvalitetna opremaSamodejna tlačna razbremenitev za zaščito komponent podaljšuje njihovo življenjsko dobo. Močan, štiripolni, počasi delujoč elektromotor. Kvalitetna cilindrska glava iz medenine.
Enostavno servisiranjePreprost dostop do glave cilindra skozi odprtino na dnu naprave. Hiter dostop do električne omarice s preprosto odstranitvijo pokrova stroja. Velik, lahko dostopen vodni fini filter za zaščito črpalke pred delci umazanije v vodi.
Ustrezna energetska učinkovitost
- Novo razvita aksialna črpalka s 3 bati z znatno zmanjšanimi izgubami pretoka in tlaka.
- 20% večja zmogljivost čiščenja in energetska učinkovitost.
Rešitve, ki prihranijo napor in čas
- Visokotlačna pištola EASY!Force za neutrudljivo delo.
- EASY!Lock hitra zapirala: dolgotrajna in robustna. Tudi 5-krat hitrejša v primerjavi z vijaki.
Fleksibilno delo
- Za uporabo v pokončnem in ležečem položaju.
Premišljeno pospravljanje pribora
- Držalo za posodico s šobo za peno.
- EASY!Lock TR20 omogoča namestitev šobe Power ali površinskega čistilnika neposredno na stroju.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|230
|Frekvenca (Hz)
|50
|Količina pretoka (l/h)
|600 - 600
|Dovodna temperatura (°C)
|60
|Delovni tlak (bar/Mpa)
|160 / 16
|Maks. tlak (bar/Mpa)
|240 / 24
|Priključna moč (Kw)
|3,1
|Priključni kabel (m)
|5
|Dovod vode
|3/4″
|Barva
|antracit
|Teža (z dodatki) (Kg)
|41,7
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|46
|Mere (D × Š × V) (mm)
|420 x 460 x 970
Obseg dobave
- Razpršilna pištola: EASY!Force
- Razpršilna cev: 840 mm
- Power šoba
Oprema
- Dolžina visokotlačne cevi: 10 m
- Vrsta visokotlačne cevi: Premium kakovost
- Izklop tlaka
