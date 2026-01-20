HD 6/16-4 M Cage z delovnim tlakom 140 barov in pretokom do 600 l/h spada v srednji razred neogrevanih visokotlačnih čistilnikov. Stroj je optimalno zaščiten pred zunanjimi vplivi z robustnim prašno lakiranim jeklenim okvirjem, ki navdušuje v težkih delovnih pogojih. Tukaj igra pomembno vlogo tudi novo razvita 3-batna aksialna črpalka z medeninasto glavo cilindra, ki omogoča do 20% povečane energetske učinkovitosti in učinkovitosti čiščenja. HD 6/16-4 M Cage poganja 4-polni, počasi delujoči AC motor s krmiljenjem tlačnega stikala, je popolnoma primeren tako za horizontalno kot navpično uporabo. Visokotlačna pištola EASY!Force, ki uporablja povratno silo visokotlačnega curka in tako silo držanja zmanjša na nič, medtem, ko EASY!Lock hitra zapirala omogočajo 5-krat hitrejše rokovanje v primerjavi z običajnimi spoji, brez izgube na robustnosti in dolgotrajnosti. Funkcija samodejnega razbremenitve tlaka zagotavlja dolgo življenjsko dobo visokotlačnih komponent.