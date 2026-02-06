Naš mobilni in neogrevani visokotlačni čistilnik HD 6/16-4 M Plus ima številne inovativne funkcije za varno in udobno delo. Samodejna razbremenitev tlaka ščiti visokotlačne komponente pred poškodbami v stanju pripravljenosti. Visokotlačna pištola EASY!Force uporablja povratno silo visokotlačnega curka in tako silo držanja zmanjša na nič, medtem, ko EASY!Lock hitra zapirala omogočajo 5-krat hitrejše rokovanje v primerjavi z običajnimi spoji, brez izgube na robustnosti in dolgotrajnosti.Čistilnik je primeren za delo v navpičnem ali vodoravnem položaju, zato ponuja veliko prilagodljivosti pri uporabi. Robustna 3-batna aksialna črpalka z medeninasto glavo cilindra poveča moč čiščenja in energetsko učinkovitost za približno 20 odstotkov. Številne možnosti za shranjevanje dodatkov, tudi med transportom, ter zelo enostavna postavitev naprave dopolnjujejo pameten koncept HD 6/16-4 M Plus.