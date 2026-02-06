Visokotlačni čistilnik HD 6/16-4 M Plus
Mobilni visokotlačni čistilnik HD 6/16-4 M Plus z AC motorjem in 3-batno aksialno črpalko. Kompaktna, zanesljiva naprava deluje z visoko učinkovitostjo čiščenja in energijsko učinkovitostjo za vsakodnevno uporabo.
Naš mobilni in neogrevani visokotlačni čistilnik HD 6/16-4 M Plus ima številne inovativne funkcije za varno in udobno delo. Samodejna razbremenitev tlaka ščiti visokotlačne komponente pred poškodbami v stanju pripravljenosti. Visokotlačna pištola EASY!Force uporablja povratno silo visokotlačnega curka in tako silo držanja zmanjša na nič, medtem, ko EASY!Lock hitra zapirala omogočajo 5-krat hitrejše rokovanje v primerjavi z običajnimi spoji, brez izgube na robustnosti in dolgotrajnosti.Čistilnik je primeren za delo v navpičnem ali vodoravnem položaju, zato ponuja veliko prilagodljivosti pri uporabi. Robustna 3-batna aksialna črpalka z medeninasto glavo cilindra poveča moč čiščenja in energetsko učinkovitost za približno 20 odstotkov. Številne možnosti za shranjevanje dodatkov, tudi med transportom, ter zelo enostavna postavitev naprave dopolnjujejo pameten koncept HD 6/16-4 M Plus.
Značilnosti in prednosti
Visokokvalitetna oprema
- Samodejna tlačna razbremenitev za zaščito komponent podaljšuje njihovo življenjsko dobo.
- Močan, štiripolni, počasi delujoč elektromotor.
- Kvalitetna cilindrska glava iz medenine.
Fleksibilno delo
- Za uporabo v pokončnem in ležečem položaju.
- Največja stabilnost v ležečem položaju, saj se kolesa ne dotikajo tal.
Visoka mobilnost
- Potisni ročaj, ki se izvleče s pritiskom na gumb, povečuje kompaktnost stroja in zmanjšuje prostorske potrebe.
- Lahko se preprosto pospravi v servisna vozila.
- Možnosti shranjevanja na stroju skrajšujejo čas priprave.
Premišljeno pospravljanje pribora
- Držalo za posodico s šobo za peno.
- EASY!Lock TR20 omogoča namestitev šobe Power ali površinskega čistilnika neposredno na stroju.
- Praktičen predal za shranjevanje rotirajoče šobe.
Enostavno servisiranje
- Preprost dostop do glave cilindra skozi odprtino na dnu naprave.
- Hiter dostop do električne omarice s preprosto odstranitvijo pokrova stroja.
- Velik, lahko dostopen vodni fini filter za zaščito črpalke pred delci umazanije v vodi.
Rešitve, ki prihranijo napor in čas
- Visokotlačna pištola EASY!Force za neutrudljivo delo.
- EASY!Lock hitra zapirala: dolgotrajna in robustna. Tudi 5-krat hitrejša v primerjavi z vijaki.
Ustrezna energetska učinkovitost
- Novo razvita aksialna črpalka s 3 bati z znatno zmanjšanimi izgubami pretoka in tlaka.
- 20% večja zmogljivost čiščenja in energetska učinkovitost.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|230
|Frekvenca (Hz)
|50
|Količina pretoka (l/h)
|600
|Dovodna temperatura (°C)
|do 60
|Delovni tlak (bar/Mpa)
|160 / 16
|Maks. tlak ( )
|240 / 24
|Priključna moč (Kw)
|3,3
|Priključni kabel (m)
|5
|Dovod vode
|3/4″
|Barva
|antracit
|Teža (z dodatki) (Kg)
|37
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|40,3
|Mere (D × Š × V) (mm)
|400 x 455 x 700
Obseg dobave
- Razpršilna pištola: EASY!Force
- Razpršilna cev: 840 mm
- Power šoba
- Razpršilna cev z vrtljivim curkom
Oprema
- Dolžina visokotlačne cevi: 10 m
- Vrsta visokotlačne cevi: Premium kakovost
- Izklop tlaka
Področja uporabe
- Izredno primeren za gradbenike, obrtnike, vzdrževalce stavb in komunalna podjetja.
