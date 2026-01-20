Visokotlačni čistilnik HD 8/18-4 M

Kompaktni, mobilni in neogrevani visokotlačni čistilnik HD 8 / 18-4 M s 4-polnim trifaznim motorjem in samodejno razbremenitvijo tlaka. Visoka zmogljivost čiščenja in energetska učinkovitost.

Naš kompaktni, mobilni in zmogljivi visokotlačni čistilnik HD 8 / 18-4 M je zasnovan za navpično in vodoravno delovanje ter omogoča največjo prilagodljivost uporabe. Uporabni detajli kot so Servo Control, sistem za uravnavanje količine vode in delovnega tlaka neposredno na brizgalno pištolo, skupaj z enostavno vodljivostjo in majhnimi prostorskimi zahtevami zagotavljajo maksimalno udobje. Nova tehnologija črpalke, ki jo poganja 4-polni, počasi-hodni trifazni motor s krmiljenjem tlačnega stikala, zagotavlja 20% večjo čistilno in energetsko učinkovitost. Funkcija samodejne razbremenitve tlaka ščiti visokotlačne komponente pred obremenitvami v stanju pripravljenosti. Inovativna visokotlačna pištola EASY!Force s pomočjo sile odboja visokotlačnega curka, zmanjša zadrževalno silo na nič. Hitra sprostitvena sklopka EASY!Lock omogoča petkrat hitrejše ravnanje kot običajni vijačni priključki, ne da bi pri tem ogrozili robustnost ali dolgo življenjsko dobo. Na voljo je več možnosti za shranjevanje dodatkov neposredno na stroju za varen prevoz.

Specifikacije

Tehnični podatki

Število faz (Ph) 3
Napetost (V) 400
Frekvenca (Hz) 50
Količina pretoka (l/h) 380 - 760
Dovodna temperatura (°C) 60
Delovni tlak (bar/Mpa) 30 - 180 / 3 - 18
Maks. tlak (bar/Mpa) 270 / 27
Priključna moč (Kw) 4,6
Priključni kabel (m) 5
Dovod vode 3/4″
Barva antracit
Teža (z dodatki) (Kg) 39,3
Teža vključno z embalažo (Kg) 42,729
Mere (D × Š × V) (mm) 400 x 455 x 700

Obseg dobave

  • Razpršilna pištola: EASY!Force
  • Razpršilna cev: 840 mm
  • Power šoba
  • Servo krmiljenje

Oprema

  • Dolžina visokotlačne cevi: 10 m
  • Vrsta visokotlačne cevi: Premium kakovost
  • Izklop tlaka
