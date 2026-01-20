Naš kompaktni, mobilni in zmogljivi visokotlačni čistilnik HD 8 / 18-4 M je zasnovan za navpično in vodoravno delovanje ter omogoča največjo prilagodljivost uporabe. Uporabni detajli kot so Servo Control, sistem za uravnavanje količine vode in delovnega tlaka neposredno na brizgalno pištolo, skupaj z enostavno vodljivostjo in majhnimi prostorskimi zahtevami zagotavljajo maksimalno udobje. Nova tehnologija črpalke, ki jo poganja 4-polni, počasi-hodni trifazni motor s krmiljenjem tlačnega stikala, zagotavlja 20% večjo čistilno in energetsko učinkovitost. Funkcija samodejne razbremenitve tlaka ščiti visokotlačne komponente pred obremenitvami v stanju pripravljenosti. Inovativna visokotlačna pištola EASY!Force s pomočjo sile odboja visokotlačnega curka, zmanjša zadrževalno silo na nič. Hitra sprostitvena sklopka EASY!Lock omogoča petkrat hitrejše ravnanje kot običajni vijačni priključki, ne da bi pri tem ogrozili robustnost ali dolgo življenjsko dobo. Na voljo je več možnosti za shranjevanje dodatkov neposredno na stroju za varen prevoz.