Mobilni visokotlačni čistilnik HD 8 / 18-4 M Cage v posebej robustni izvedbi z okvirjem s praškasto prevleko za zaščito v težkih, mobilnih delovnih pogojih in pogostem transportu. Storitvi prijazna naprava je zasnovana za stoječe in ležeče delovanje ter tako uporabniku omogoča maksimalno prilagodljivost in stabilnost. Visokotlačna pištola EASY! Force z uporabo povratne sile visokotlačnega curka zmanjša zadrževalno silo na nič, EASY! Lock hitra zapirala za 5-krat hitrejše upravljanje od običajnih spojev pa zagotavljajo hitro delo brez žrtvovanja robustnosti in vzdržljivosti. Poleg tega je mogoče količino vode in delovni tlak regulirati neposredno na pištoli s pomočjo servo krmiljenja. 3-batno aksialno črpalko z medeninasto glavo cilindra poganja 4-polni, počasi deujoč trifazni motor, kar zagotavlja zmanjšanje porabe energije za približno 20 odstotkov. Za zaščito visokotlačnih komponent sta standardno vključena avtomatska razbremenitev tlaka in velik vodni filter.