Visokotlačni čistilnik HD 8/18-4 M Cage
Zelo robusten neogrevan visokotlačni čistilec HD 8 / 18-4 M CAGE s praškasto prevlečenim cevnim jeklenim ogrodjem za težko industrijsko uporabo in maksimalno zaščito črpalne enote.
Mobilni visokotlačni čistilnik HD 8 / 18-4 M Cage v posebej robustni izvedbi z okvirjem s praškasto prevleko za zaščito v težkih, mobilnih delovnih pogojih in pogostem transportu. Storitvi prijazna naprava je zasnovana za stoječe in ležeče delovanje ter tako uporabniku omogoča maksimalno prilagodljivost in stabilnost. Visokotlačna pištola EASY! Force z uporabo povratne sile visokotlačnega curka zmanjša zadrževalno silo na nič, EASY! Lock hitra zapirala za 5-krat hitrejše upravljanje od običajnih spojev pa zagotavljajo hitro delo brez žrtvovanja robustnosti in vzdržljivosti. Poleg tega je mogoče količino vode in delovni tlak regulirati neposredno na pištoli s pomočjo servo krmiljenja. 3-batno aksialno črpalko z medeninasto glavo cilindra poganja 4-polni, počasi deujoč trifazni motor, kar zagotavlja zmanjšanje porabe energije za približno 20 odstotkov. Za zaščito visokotlačnih komponent sta standardno vključena avtomatska razbremenitev tlaka in velik vodni filter.
Značilnosti in prednosti
Vzdržljivo in robustnoTrpežno cevno ogrodje iz jekla ščiti vse komponente. Cevno ogrodje je primerno tudi za enostavno pritrditev naprave v servisno vozilo. Robustno plastično ohišje zanesljivo ščiti črpalko pred poškodbami in onesnaženjem.
Visokokvalitetna opremaSamodejna tlačna razbremenitev za zaščito komponent podaljšuje njihovo življenjsko dobo. Močan, štiripolni, počasi delujoč elektromotor. Kvalitetna cilindrska glava iz medenine.
Enostavno servisiranjePreprost dostop do glave cilindra skozi odprtino na dnu naprave. Hiter dostop do električne omarice s preprosto odstranitvijo pokrova stroja. Velik, lahko dostopen vodni fini filter za zaščito črpalke pred delci umazanije v vodi.
Ustrezna energetska učinkovitost
- Novo razvita aksialna črpalka s 3 bati z znatno zmanjšanimi izgubami pretoka in tlaka.
- 20% večja zmogljivost čiščenja in energetska učinkovitost.
Rešitve, ki prihranijo napor in čas
- Visokotlačna pištola EASY!Force za neutrudljivo delo.
- EASY!Lock hitra zapirala: dolgotrajna in robustna. Tudi 5-krat hitrejša v primerjavi z vijaki.
Fleksibilno delo
- Za uporabo v pokončnem in ležečem položaju.
Premišljeno pospravljanje pribora
- Držalo za posodico s šobo za peno.
- EASY!Lock TR20 omogoča namestitev šobe Power ali površinskega čistilnika neposredno na stroju.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|3
|Napetost (V)
|400
|Frekvenca (Hz)
|50
|Količina pretoka (l/h)
|760
|Dovodna temperatura (°C)
|60
|Delovni tlak (bar/Mpa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Maks. tlak (bar/Mpa)
|270 / 27
|Priključna moč (Kw)
|4,6
|Priključni kabel (m)
|5
|Dovod vode
|3/4″
|Barva
|antracit
|Teža (z dodatki) (Kg)
|44,3
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|48,578
|Mere (D × Š × V) (mm)
|420 x 460 x 970
Obseg dobave
- Razpršilna pištola: EASY!Force
- Razpršilna cev: 840 mm
- Power šoba
- Servo krmiljenje
Oprema
- Dolžina visokotlačne cevi: 10 m
- Vrsta visokotlačne cevi: Premium kakovost
- Izklop tlaka
Področja uporabe
- Izredno primeren za uporabo pri pranju vozil, v gradbenem in transportnem sektorju in tudi v industriji.
