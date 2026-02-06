Naša zmogljiva motorna/črpalna enota HD 8/18-4 M St z robustno tribatno aksialno črpalko z medeninasto glavo cilindra in štiripolnim, počasi delujočim trifaznim motorjem in krmiljenjem s tlačnim stikalom prepričuje z do 20 odstotkov večjo energetsko učinkovitostjo in večjo zmogljivostjo čiščenja. Stacionarna naprava srednjega razreda je zasnovana za uporabo v pokončnem ali ležečem položaju. Tritočkovna opora na zadnji strani omogoča navpično in vodoravno namestitev. Preprost dostop do visokotlačne črpalke, zaščitene z velikim vodnim filtrom, kot tudi do elektronskih komponent dokazuje, da je izvedba zelo prijazna za vzdrževanje. S funkcijo Servo Control je mogoče uravnavati količino vode in delovni tlak prek izbire ustrezne šobe. Vse visokotlačne komponente z zanesljivo samodejno tlačno razbremenitvijo so zaščitene pred obremenitvijo v stanju pripravljenosti.