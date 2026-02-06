Visokotlačni čistilnik HD 8/18-4 M St

Črpalna enota srednjega razreda HD 8/18-4 M St z robustno aksialno črpalko z medeninasto glavo cilindra in štiripolnim, počasi delujočim trifaznim motorjem, ki omogoča navpično in vodoravno uporabo.

Naša zmogljiva motorna/črpalna enota HD 8/18-4 M St z robustno tribatno aksialno črpalko z medeninasto glavo cilindra in štiripolnim, počasi delujočim trifaznim motorjem in krmiljenjem s tlačnim stikalom prepričuje z do 20 odstotkov večjo energetsko učinkovitostjo in večjo zmogljivostjo čiščenja. Stacionarna naprava srednjega razreda je zasnovana za uporabo v pokončnem ali ležečem položaju. Tritočkovna opora na zadnji strani omogoča navpično in vodoravno namestitev. Preprost dostop do visokotlačne črpalke, zaščitene z velikim vodnim filtrom, kot tudi do elektronskih komponent dokazuje, da je izvedba zelo prijazna za vzdrževanje. S funkcijo Servo Control je mogoče uravnavati količino vode in delovni tlak prek izbire ustrezne šobe. Vse visokotlačne komponente z zanesljivo samodejno tlačno razbremenitvijo so zaščitene pred obremenitvijo v stanju pripravljenosti.

Značilnosti in prednosti
Visokokvalitetna oprema
Visokokvalitetna oprema
Samodejna tlačna razbremenitev za zaščito komponent podaljšuje njihovo življenjsko dobo. Močan, štiripolni, počasi delujoč elektromotor. Kvalitetna cilindrska glava iz medenine.
Fleksibilno delo
Fleksibilno delo
Za uporabo v pokončnem in ležečem položaju.
Pripravljeno za stacionarno rabo
Pripravljeno za stacionarno rabo
Enostaven in robusten tri-točkovni oprijem za pričvrstitev na zid na zadnji strani naprave. Kompaktna izvedba ki zaseda zelo malo prostora Robustno plastično ohišje zanesljivo ščiti črpalko pred poškodbami in onesnaženjem.
Enostavno servisiranje
  • Preprost dostop do glave cilindra skozi odprtino na dnu naprave.
  • Hiter dostop do električne omarice s preprosto odstranitvijo pokrova stroja.
  • Velik, lahko dostopen vodni fini filter za zaščito črpalke pred delci umazanije v vodi.
Ustrezna energetska učinkovitost
  • Novo razvita aksialna črpalka s 3 bati z znatno zmanjšanimi izgubami pretoka in tlaka.
  • 20% večja zmogljivost čiščenja in energetska učinkovitost.
Specifikacije

Tehnični podatki

Število faz (Ph) 3
Napetost (V) 400
Frekvenca (Hz) 50
Količina pretoka (l/h) 760
Dovodna temperatura (°C) 60
Delovni tlak (bar/Mpa) 30 - 180 / 3 - 18
Maks. tlak (bar/Mpa) 270 / 27
Priključna moč (Kw) 4,6
Priključni kabel (m) 5
Dovod vode 3/4″
Barva antracit
Teža (z dodatki) (Kg) 31,577
Teža vključno z embalažo (Kg) 34
Mere (D × Š × V) (mm) 290 x 300 x 565

Obseg dobave

  • Servo krmiljenje

Oprema

  • Izklop tlaka
Področja uporabe
  • Izredno primeren za uporabo pri pranju vozil, v gradbenem in transportnem sektorju in tudi v industriji.
