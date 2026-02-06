Visokotlačni čistilnik HD 8/18-4 M St
Črpalna enota srednjega razreda HD 8/18-4 M St z robustno aksialno črpalko z medeninasto glavo cilindra in štiripolnim, počasi delujočim trifaznim motorjem, ki omogoča navpično in vodoravno uporabo.
Naša zmogljiva motorna/črpalna enota HD 8/18-4 M St z robustno tribatno aksialno črpalko z medeninasto glavo cilindra in štiripolnim, počasi delujočim trifaznim motorjem in krmiljenjem s tlačnim stikalom prepričuje z do 20 odstotkov večjo energetsko učinkovitostjo in večjo zmogljivostjo čiščenja. Stacionarna naprava srednjega razreda je zasnovana za uporabo v pokončnem ali ležečem položaju. Tritočkovna opora na zadnji strani omogoča navpično in vodoravno namestitev. Preprost dostop do visokotlačne črpalke, zaščitene z velikim vodnim filtrom, kot tudi do elektronskih komponent dokazuje, da je izvedba zelo prijazna za vzdrževanje. S funkcijo Servo Control je mogoče uravnavati količino vode in delovni tlak prek izbire ustrezne šobe. Vse visokotlačne komponente z zanesljivo samodejno tlačno razbremenitvijo so zaščitene pred obremenitvijo v stanju pripravljenosti.
Značilnosti in prednosti
Visokokvalitetna opremaSamodejna tlačna razbremenitev za zaščito komponent podaljšuje njihovo življenjsko dobo. Močan, štiripolni, počasi delujoč elektromotor. Kvalitetna cilindrska glava iz medenine.
Fleksibilno deloZa uporabo v pokončnem in ležečem položaju.
Pripravljeno za stacionarno raboEnostaven in robusten tri-točkovni oprijem za pričvrstitev na zid na zadnji strani naprave. Kompaktna izvedba ki zaseda zelo malo prostora Robustno plastično ohišje zanesljivo ščiti črpalko pred poškodbami in onesnaženjem.
Enostavno servisiranje
- Preprost dostop do glave cilindra skozi odprtino na dnu naprave.
- Hiter dostop do električne omarice s preprosto odstranitvijo pokrova stroja.
- Velik, lahko dostopen vodni fini filter za zaščito črpalke pred delci umazanije v vodi.
Ustrezna energetska učinkovitost
- Novo razvita aksialna črpalka s 3 bati z znatno zmanjšanimi izgubami pretoka in tlaka.
- 20% večja zmogljivost čiščenja in energetska učinkovitost.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|3
|Napetost (V)
|400
|Frekvenca (Hz)
|50
|Količina pretoka (l/h)
|760
|Dovodna temperatura (°C)
|60
|Delovni tlak (bar/Mpa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Maks. tlak (bar/Mpa)
|270 / 27
|Priključna moč (Kw)
|4,6
|Priključni kabel (m)
|5
|Dovod vode
|3/4″
|Barva
|antracit
|Teža (z dodatki) (Kg)
|31,577
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|34
|Mere (D × Š × V) (mm)
|290 x 300 x 565
Obseg dobave
- Servo krmiljenje
Oprema
- Izklop tlaka
Video posnetki
Področja uporabe
- Izredno primeren za uporabo pri pranju vozil, v gradbenem in transportnem sektorju in tudi v industriji.
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
