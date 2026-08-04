Visokotlačni čistilnik s hladno vodo HD 10/21-4 S je idealen za vsakodnevno uporabo v težkih pogojih. Najboljši materiali zagotavljajo vrhunsko kakovost – na Kärcher lahko računate na oboje. V notranjosti stroja vzdržljiva nihajoča črpalka z bati iz nerjavečega jekla in medeninasto glavo cilindra zagotavlja močno zmogljivost, ki jo dopolnjuje 4-polni motor z nizko hitrostjo in zračno-vodnim hladilnim sistemom. Integrirani nosilci iz aluminijastega okvirja zmanjšajo težo in zagotavljajo lahko, a vzdržljivo šasijo, primerno za nakladanje z žerjavom. Za kompaktno zasnovo in maksimalno prenosljivost sta motor in črpalka nameščena navpično v pokončnem položaju. Poleg tega ima prostor za shranjevanje dodatkov v obliki predala za shranjevanje in nastavljivih kavljev. HD 10/21-4 S dvigne ergonomsko delo na naslednjo raven. Zahvaljujoč sprožilni pištoli EASY!Force Advanced jo je mogoče upravljati brez napora brez kakršne koli zadrževalne sile, ki ji spretno pomaga vrteča se 1050-milimetrska sulica iz nerjavečega jekla. Krmilnik za servo krmiljenje, nameščen med sprožilno pištolo in cevjo, se lahko uporablja za prilagajanje tlaka in količine vode.