Visokotlačni čistilnik s hladno vodo HD 10/21-4 SXA Plus zagotavlja impresivno ergonomijo in vrhunsko kakovost. Delovanje brez napora zahvaljujoč visokotlačni pištoli EASY!Force Advanced brez zadrževalne sile. Tlak in količina vode nastavljena s krmilnikom Servo Control. Vibrasoft rotacijska šoba zmanjša tresljaje in hrup do 30 odstotkov. Asistenčni sistemi in LED prikaz stanja zagotavljajo jasne informacije. Zaradi odlične izdelave in najboljših materialov ta stroj Super Class izstopa iz množice. Navpično nameščena enota motorja in črpalke, ki jo sestavljata vzdržljiva nihajoča črpalka z bati iz nerjavečega jekla in medeninasto glavo cilindra, ohranja kompaktno konstrukcijo za največjo prenosljivost. V kompletu z zmogljivim 4-polnim nizkohitrostnim motorjem s sistemom zračno-vodnega hlajenja. Nosilci z aluminijastim okvirjem tvorijo lahko, a robustno šasijo, primerno za nakladanje z žerjavom. Vključuje visokotlačno cev ultra-guard z robustno prevleko Teflon® in samodejni kolut za cev, ki omogoča navijanje in odvijanje tudi pod pritiskom in pod kotom do 45 °, za do 50 odstotkov hitrejše nastavitve.