Visokotlačni čistilnik HD 17/15-4 S Classic

Robusten visokotlačni čistilnik s hladno vodo HD 17/15-4 S Classic je narejen za vsakodnevno opravljanje težkih opravil. Izjemna moč za zanesljive rezultate čiščenja.

Visokotlačni čistilnik s hladno vodo HD 17/15-4 S Classic je bil zasnovan za vsakodnevno uporabo v težkih pogojih in vedno navduši s svojo izjemno močjo. Izstopa iz množice s svojo trdno konstrukcijo in robustnim jeklenim okvirjem. Nastavitev je enostavna in intuitivna, upravljanje pa hitro in brez težav. Do vseh pomembnih delov lahko dostopate hitro in enostavno. Visokotlačni čistilnik Super Class je opremljen z visokotlačno pištolo Classic za stroje v seriji HD Classic. Ima tudi prvovrstno zaponko za hitro sprostitev EASY!Lock. Tako je postavitev in pospravljanje petkrat hitrejše, kar vam prihrani čas in težave. Vgrajeni vodni filter zanesljivo ščiti visokotlačno črpalko pred delci umazanije in onesnaževalci ter tako podaljša življenjsko dobo stroja. Zmogljiva črpalka motorne gredi in trpežni materiali so hrbtenica visokotlačnega čistilnika: z glavo valja iz medenine in bati s keramičnimi tulci. Tlak lahko po potrebi prilagodite na črpalki. 4-polni nizkohitrostni motor s sistemom zračno-vodnega hlajenja za dolgotrajno in zanesljivo delovanje.

Značilnosti in prednosti
Visokotlačni čistilnik HD 17/15-4 S Classic: Zmogljiva in robustna črpalka z ročično gredjo z medeninasto glavo valja in bati s keramičnimi tulci
Zmogljiva in robustna črpalka z ročično gredjo z medeninasto glavo valja in bati s keramičnimi tulci
Visoka zmogljivost in visoka učinkovitost. Dolga življenjska doba in nizki stroški vzdrževanja. S funkcijo sesanja in temperaturo vode do 60 °C.
Visokotlačni čistilnik HD 17/15-4 S Classic: Robusten jeklen okvir z velikimi kolesi za maksimalno prenosljivost
Robusten jeklen okvir z velikimi kolesi za maksimalno prenosljivost
Ščiti stroj tudi v neugodnih pogojih. Enostavno in priročno za transport. Vgrajen prostor za shranjevanje dodatkov.
Visokotlačni čistilnik HD 17/15-4 S Classic: Klasični dodatki s priključki EASY!Lock
Klasični dodatki s priključki EASY!Lock
Hitra nastavitev in pakiranje ter enostavna zamenjava dodatne opreme. Robustna in trpežna dodatna oprema. Enostavno in intuitivno upravljanje.
Jasna zasnova stroja
  • Integrirani vodni filter je mogoče odstraniti in očistiti brez orodja.
  • Tlak in količino vode je mogoče nastaviti na sami črpalki.
  • Raven polnjenja in kakovost olja lahko enostavno preverite s pomočjo kontrolnega stekla in merilne palice.
4-polni nizkohitrostni motor s sistemom zračno-vodnega hlajenja
  • Dolga življenjska doba in nizki stroški vzdrževanja.
  • Združuje učinkovito vodno hlajenje z robustnim sistemom zračnega hlajenja za največjo moč hlajenja tudi pri nihajočih temperaturah okolja in vode.
  • Kompaktna oblika za maksimalno prenosljivost.
Specifikacije

Tehnični podatki

Število faz (Ph) 3
Napetost (V) 376 - 424
Frekvenca (Hz) 50
Količina pretoka (l/h) 1000 - 1700
Dovodna temperatura (°C) 60
Delovni tlak (bar) 60 - 150
Maks. tlak (bar/Mpa) 210 / 21
Priključna moč (Kw) 9
Priključni kabel (m) 5
Dovod vode 1″
Barva antracit
Teža (z dodatki) (Kg) 73
Teža vključno z embalažo (Kg) 80,903
Mere (D × Š × V) (mm) 720 x 637 x 1060

Obseg dobave

  • Dolžina visokotlačne cevi: 10 m
  • Specifikacija visokotlačne cevi: ID 8, 315 barov
  • Razpršilna cev: 840 mm
  • Power šoba

Oprema

  • Črpalka z ročično gredjo s keramičnimi bati
  • 4-polni trifazni motor z zračnim in vodnim hlajenjem
  • Izklop tlaka
  • Vgrajen vodni filter finih delcev
  • Kontrolna odprtina za nivo olja
  • Dovod vode iz medenine
Visokotlačni čistilnik HD 17/15-4 S Classic
Visokotlačni čistilnik HD 17/15-4 S Classic
Visokotlačni čistilnik HD 17/15-4 S Classic
Visokotlačni čistilnik HD 17/15-4 S Classic
Visokotlačni čistilnik HD 17/15-4 S Classic

Video posnetki

Področja uporabe
  • Čiščenje boksov za živali v kmetijstvu
  • Čiščenje traktorjev, strojev in priključkov v kmetijstvu
  • Čiščenje oblog in oblikovanje betona v gradbeništvu
  • Stroji in oprema za čiščenje na gradbišču, kot so mešalniki cementa, gradbeni odri, kolesni nakladalniki, kopači ali betonske črpalke
  • Čistilni proizvodni stroji v industriji, na primer v lakirnicah, v proizvodnji hrane ali v proizvodnem sektorju
  • Čiščenje vozil v transportnem sektorju, kot so težka tovorna vozila, ladje, letala ali avtobusi
  • Čiščenje skupnih prostorov, kot so javni trgi, dovozi, fontane ali parkirišča
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
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