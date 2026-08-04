Visokotlačni čistilnik HD 9/20-4 S
Visokotlačni čistilnik s hladno vodo HD 9/20-4 S Classic zagotavlja visoko moč in Super Class kakovost Super – zaradi svoje ergonomske oblike je idealno orodje za vsakodnevno uporabo.
Visokotlačni čistilnik s hladno vodo HD 9/20-4 S je idealen za vsakodnevno uporabo v težkih pogojih. Najboljši materiali zagotavljajo vrhunsko kakovost – na Kärcher lahko računate na oboje. V notranjosti stroja vzdržljiva nihajoča črpalka z bati iz nerjavečega jekla in medeninasto glavo cilindra zagotavlja močno zmogljivost, ki jo dopolnjuje 4-polni motor z nizko hitrostjo in zračno-vodnim hladilnim sistemom. Integrirani nosilci iz aluminijastega okvirja zmanjšajo težo in zagotavljajo lahko, a vzdržljivo šasijo, primerno za nakladanje z žerjavom. Za kompaktno zasnovo in maksimalno prenosljivost sta motor in črpalka nameščena navpično v pokončnem položaju. Poleg tega ima prostor za shranjevanje dodatkov v obliki predala za shranjevanje in nastavljivih kavljev. HD 9/20-4 S dvigne ergonomsko delo na naslednjo raven. Zahvaljujoč sprožilni pištoli EASY!Force Advanced jo je mogoče upravljati brez napora in kakršne koli zadrževalne sile, ki ji spretno pomaga vrteča se 1050-milimetrska sulica iz nerjavečega jekla. Krmilnik za servo krmiljenje, nameščen med sprožilno pištolo in cevjo, se lahko uporablja za prilagajanje tlaka in količine vode.
Značilnosti in prednosti
Koncept kompaktne pokončne zasnove, ki temelji na navpični postavitvi motorja in črpalne enoteMajhen odtis in prostorsko varčna razmerja. Enostaven za manevriranje in transport. Največja stabilnost zagotavlja stabilno oporo za stroj.
4-polni nizkohitrostni motor s sistemom zračno-vodnega hlajenja, robustna črpalka z bati iz nerjavečega jekla in medeninasto glavo cilindraDolga življenjska doba in nizki stroški vzdrževanja. Visoka zmogljivost in visoka učinkovitost. S funkcijo sesanja in temperaturo vode do 60 °C.
Inteligentno zasnovan servisni koncept omogoča hitro delovanje na mestuVrtljiva glava črpalke. Priročen prikaz nivoja napolnjenosti olja in odprtina za izpust olja sta vgrajena v ohišje. Modularna konstrukcija, ki jo sestavljajo črpalka, motor in krmilna omarica.
Širok nabor dodatkov z EASY!Lock
- Tlak in količino vode je mogoče nastaviti na krmilniku Servo Control, nameščenem med cevjo in sprožilno pištolo.
- EASY!Force Advanced za neutrujajoče delo brez zadrževalne sile.
- Vrtljiva 1050 mm sulica iz nerjavečega jekla.
Več prostorov za shranjevanje dodatkov, vgrajenih v stroj
- Predal za shranjevanje.
- Nastavljive kljuke, npr. za shranjevanje druge sulice ali električnega kabla.
- Shramba za visokotlačno cev.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|3
|Napetost (V)
|376 - 424
|Frekvenca (Hz)
|50
|Količina pretoka (l/h)
|500 - 900
|Dovodna temperatura (°C)
|60
|Delovni tlak (bar)
|50 - 200
|Maks. tlak (bar)
|250
|Priključna moč (Kw)
|7
|Priključni kabel (m)
|5
|Velikost šobe
|047
|Dovod vode
|1″
|Barva
|antracit
|Teža (z dodatki) (Kg)
|62,4
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|70,65
|Mere (D × Š × V) (mm)
|607 x 518 x 1063
Obseg dobave
- Razpršilna pištola: EASY!Force Advanced
- Razpršilna pištola z mehkim oprijemom
- Dolžina visokotlačne cevi: 10 m
- Vrsta visokotlačne cevi: Premium kakovost
- Specifikacija visokotlačne cevi: ID 8, 315 barov
- Razpršilna cev: 1050 mm
- Power šoba
- Servo krmiljenje
Oprema
- 4-polni trifazni motor z zračnim in vodnim hlajenjem
- Aksialna črpalka s tremi bati: z bati iz legiranega jekla
- Izklop tlaka
- Vgrajen vodni filter finih delcev
- Kontrolna odprtina za nivo olja
- Dovod vode iz medenine
Video posnetki
Področja uporabe
- Čiščenje traktorjev, strojev in priključkov v kmetijstvu
- Stroji in oprema za čiščenje na gradbišču, kot so mešalniki cementa, gradbeni odri, kolesni nakladalniki, kopači ali betonske črpalke
- Čistilni proizvodni stroji v industriji, na primer v lakirnicah, v proizvodnji hrane ali v proizvodnem sektorju
- Čiščenje vozil v transportnem sektorju, kot so težka tovorna vozila, ladje, letala ali avtobusi
- Čiščenje skupnih prostorov, kot so javni trgi, dovozi, fontane ali parkirišča
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
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