Visokotlačni čistilnik s hladno vodo HD 9/20-4 S Plus je idealen stroj za ergonomsko in neutrudljivo delo. S sprožilno pištolo Kärcher EASY!Force Advanced je uporaba udobna brez kakršne koli zadrževalne sile. Krmilnik Servo Control uravnava tlak in količino vode, vibrasoft vrtljiva šoba zmanjša tresljaje na pršilni cevi do 30 %. Skrbno izbrani materiali in vrhunska kakovost so značilnosti HD 9/20-4 S Plus. Trdna nihajoča črpalka, bati iz nerjavečega jekla in medeninasta glava cilindra delujejo v sodelovanju s 4-polnim motorjem z nizko hitrostjo s sistemom zračno-vodnega hlajenja. Integrirani nosilci okvirja iz aluminija tvorijo lahko, a robustno šasijo, zaradi česar je nakladanje z žerjavom možnost. Za največjo prenosljivost in kompaktna razmerja sta motor in črpalka nameščena navpično v pokončnem položaju. Stroj ima tudi prostor za shranjevanje dodatkov v obliki predala za shranjevanje in nastavljivih kavljev.