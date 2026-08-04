Visokotlačni čistilnik HD 9/20-4 S Plus
Visokotlačni čistilnik s hladno vodo HD 9/20-4 S Plus zagotavlja visoko zmogljivost in vrhunsko kakovost. Ergonomsko delo zahvaljujoč vrtljivemu nastavku Vibrasoft in pištoli s sprožilcem EASY!Force Advanced.
Visokotlačni čistilnik s hladno vodo HD 9/20-4 S Plus je idealen stroj za ergonomsko in neutrudljivo delo. S sprožilno pištolo Kärcher EASY!Force Advanced je uporaba udobna brez kakršne koli zadrževalne sile. Krmilnik Servo Control uravnava tlak in količino vode, vibrasoft vrtljiva šoba zmanjša tresljaje na pršilni cevi do 30 %. Skrbno izbrani materiali in vrhunska kakovost so značilnosti HD 9/20-4 S Plus. Trdna nihajoča črpalka, bati iz nerjavečega jekla in medeninasta glava cilindra delujejo v sodelovanju s 4-polnim motorjem z nizko hitrostjo s sistemom zračno-vodnega hlajenja. Integrirani nosilci okvirja iz aluminija tvorijo lahko, a robustno šasijo, zaradi česar je nakladanje z žerjavom možnost. Za največjo prenosljivost in kompaktna razmerja sta motor in črpalka nameščena navpično v pokončnem položaju. Stroj ima tudi prostor za shranjevanje dodatkov v obliki predala za shranjevanje in nastavljivih kavljev.
Značilnosti in prednosti
Koncept kompaktne pokončne zasnove, ki temelji na navpični postavitvi motorja in črpalne enoteMajhen odtis in prostorsko varčna razmerja. Enostaven za manevriranje in transport. Največja stabilnost zagotavlja stabilno oporo za stroj.
4-polni nizkohitrostni motor s sistemom zračno-vodnega hlajenja, robustna črpalka z bati iz nerjavečega jekla in medeninasto glavo cilindraDolga življenjska doba in nizki stroški vzdrževanja. Visoka zmogljivost in visoka učinkovitost. S funkcijo sesanja in temperaturo vode do 60 °C.
Ergonomsko Vibrasoft čistilo za umazanijoZmanjša vibracije do 30%. Zmanjša glasnost in raven hrupa. Vrtljiva šoba vam olajša težko delo pri obsežnih opravilih čiščenja.
Inteligentno zasnovan servisni koncept omogoča hitro delovanje na mestu
- Vrtljiva glava črpalke.
- Priročen prikaz nivoja napolnjenosti olja in odprtina za izpust olja sta vgrajena v ohišje.
- Modularna konstrukcija, ki jo sestavljajo črpalka, motor in krmilna omarica.
Širok nabor dodatkov z EASY!Lock
- Tlak in količino vode je mogoče nastaviti na krmilniku Servo Control, nameščenem med cevjo in sprožilno pištolo.
- EASY!Force Advanced za neutrujajoče delo brez zadrževalne sile.
- Vrtljiva 1050 mm sulica iz nerjavečega jekla.
Obsežen izbor dodatkov in kompletov za pritrditev
- Predal za shranjevanje.
- Nastavljive kljuke, npr. za shranjevanje druge sulice ali električnega kabla.
- Shramba za visokotlačno cev.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|3
|Napetost (V)
|376 - 424
|Frekvenca (Hz)
|50
|Količina pretoka (l/h)
|500 - 900
|Dovodna temperatura (°C)
|60
|Delovni tlak (bar)
|50 - 200
|Maks. tlak (bar)
|250
|Priključna moč (Kw)
|7
|Priključni kabel (m)
|5
|Velikost šobe
|047
|Dovod vode
|1″
|Barva
|antracit
|Teža (z dodatki) (Kg)
|62,9
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|71,15
|Mere (D × Š × V) (mm)
|607 x 518 x 1063
Obseg dobave
- Razpršilna pištola: EASY!Force Advanced
- Razpršilna pištola z mehkim oprijemom
- Dolžina visokotlačne cevi: 10 m
- Vrsta visokotlačne cevi: Premium kakovost
- Specifikacija visokotlačne cevi: ID 8, 315 barov
- Razpršilna cev: 1050 mm
- Power šoba
- Razpršilna cev z vrtljivim curkom
- Servo krmiljenje
Oprema
- 4-polni trifazni motor z zračnim in vodnim hlajenjem
- Aksialna črpalka s tremi bati: z bati iz legiranega jekla
- Izklop tlaka
- Vgrajen vodni filter finih delcev
- Kontrolna odprtina za nivo olja
- Dovod vode iz medenine
Video posnetki
Področja uporabe
- Čiščenje traktorjev, strojev in priključkov v kmetijstvu
- Stroji in oprema za čiščenje na gradbišču, kot so mešalniki cementa, gradbeni odri, kolesni nakladalniki, kopači ali betonske črpalke
- Čistilni proizvodni stroji v industriji, na primer v lakirnicah, v proizvodnji hrane ali v proizvodnem sektorju
- Čiščenje vozil v transportnem sektorju, kot so težka tovorna vozila, ladje, letala ali avtobusi
- Čiščenje skupnih prostorov, kot so javni trgi, dovozi, fontane ali parkirišča
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.